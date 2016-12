Primele informatii oficiale despre cea de-a doua editie a UNTOLD Festival au fost prezentate astazi in cadrul unei conferinte de presa ce a avut loc la Cluj Arena.

Organizatorii au vorbit despre succesul primei editii UNTOLD ce acum este nominalizat la categorii importante precum : Best Major Festival si Best New Festival.

Prima editie a lasat in urma un succes rasunator

”O parte importanta din succesul UNTOLD s-a datorat celor 130 de companii ce au parcurs provocarea impreuna cu noi”, explica Bogdan Chereji.

Organizatorii dezvaluie ca atat ATB, David Guetta, Armin van Buren cat si majoritatea din artistii ce au participat isi doresc sa revina pe scena, insa se prefera sa se aduca artisti noi.

”Am avut o serie de personaje de basm provenite din cultura romaneasca. Comunicarea pe care am facut-o pe durata festivalului atat online cat si offline a avut succes. Punctul maximal de cititori a fost in timpul festivalului de 7 milioane de vizitatori”, spune Adrian Chereji.

Festivalul va avea loc la inceputul lunii august, iar biletele pentru cei ce s-au pre-inscris pe site vor valora 220 de lei. Astfel ca cei 30 000 de utilizatori ce au completat din timp formularul vor beneficia cu prioritate incepand cu 2 noiembrie de un pret special pentru achizitia biletelor. Insa doar 5000 de bilete sunt puse la vanzare in prima etapa.

”Au fost diverse ingrijorari cu privire la organizarea celei de-a doua editii. Dincolo de echipa actuala ce s-a ocupat de organizare, aduc asigurari pentru anul viitor prin anuntarea unui investitor privat: familia Gadola ne va sprijini. Institutul Național de Statistică a confirmat momentan că în iulie numărul turiștilor a crescut cu peste 27%, considerăm că în mare parte datorită nouă, ținând cont că în timpul festivalului pe o rază de 45 km de Cluj-Napoca toate unitățile de cazare au fost ocupate.

Mall-urile au transmis că în timpul festivalului traficul a crescut cu 40%, comparabil cu traficul dîn perioada sărbătorilor de iarnă. Discutam de DJ de top, cei mai buni artisti din mai multe categorii de muzica, live, hip-hop, house. Untold 2016 va avea loc in perioadfa 4-7 august la Cluj-Napoca. Evenimentul s-a nascut aici si atata timp cat vom fi doriti vom ramane aici”, anunta general manager, Bogdan Buta.

Armin Van Buren este cel mai nominalizat la categoria ce artisti doreste publicul pentru editia urmatoare. Campania Pay With Blood va continua si anul viitor, pe o perioada mai lunga. Biletele VIP vor ajunge la peste 100 de euro iar cele normale nu vor depasi aceasta suma dar intr-un final se vor apropia de 400 de ron.