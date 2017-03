UNTOLD 2017: Șase dintre cei mai buni DJ ai genurilor Dubstep și Drum&Bass vor transforma scena Alchemy într-o experiență unică

Borgore, Chase&Status DJ Set, Dub FX, Pendulum DJ Set, Sigma DJ Set şi Andy C formează o nouă constelaţie din universul UNTOLD 2017

La fiecare ediţie UNTOLD, scena Alchemy transformămuzica în sentimente,cu ajutorul celor mai buni artişti ai genurilor dubstep, drum&bass, trap şi hiphop. În 2017, UNTOLD îi aduce la Cluj-Napoca pe Borgore, Chase&Status DJ Set, Dub FX, Pendulum DJ Set, Sigma DJ Set şi Andy C, şase dintre cei mai buni DJ şi producători ai genului.Cei şase DJ se alătură line-up-ului impresionant UNTOLD 2017 de până acum: Armin van Buuren, Afrojack, Hardwell, Axwell&Ingrosso, Dimitri Vegas&Like Mike, Martin Garrix, Steve Aoki, Solomun, Sven Vath, Loco Dice, Chris Liebing, Jamie Jones şi Dubfire.

Borgore este un DJ din Israel de muzică dubstep, cunoscut pentru excentrismul său atât în ceea ce priveşte muzica cât şi în privinţa doleanţelor pe care le areatunci când mixează pe scenă. La ediţia UNTOLD din 2016, artistul a cerut ca pe timpul show-ului să fie însoţit pe scenă de un lemur.

Dj-ul australian Dub FXvine pentru prima dată la UNTOLD şi promite că, în vara acestui an ajunge sigur la Cluj-Napoca. Anul trecut, artistul se afla printre headlinerii de la scena Alchemy însă a pierdut avionul spre România. Atunci, dj-ul a postat din aeroport un mesaj video în care şi-a exprimat regretul că nu ajunge la festival dar şi dorinţa de a fi in line-up-ul UNTOLD 2017.

Chase and Status DJ Setse reîntorc la UNTOLD şi alături de Pendulum DJ Set vor transforma scena Alchemy într-o experienţă muzicală de neuitat. Andy C este unul dintre artişti de drum&bass ceruţi de către fanii din România. SigmaDJ Set vin pentru prima dată la UNTOLD şi sunt cunoscuţi pentru hiturile „Nobody to love” şi „Changing”.

Ultimele abonamente la preţul promoţional de 385 de lei plus taxe din preţul final de 550 de lei plus taxe, mai pot fi achiziționate de pe www.untold.com, doar până la sfârşitul lunii martie. Sunt disponibile şi bilete de o zi dar şi abonamente VIP.

UNTOLD 2017 va avea loc în perioada 3-6 august la Cluj-Napoca.