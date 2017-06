Unul dintre şefii lichidatorilor din România, Emil Gros, l-a ”belit” pe Vasile Nicula, patronul TGA SA – o firmă agabaritică din Cluj Napoca

Vasile Nicula, patronul firmei clujene TGA SA, care se ocupă de transporturi agabaritice, riscă să rămână fără locuinţă după ce s-a încurcat în afacerile expertului în insolvenţă Emil Gros, unul dintre partenerii constanţi ai lui Andrei Cionca, şeful Casei de Insolvenţă Transilvania. Nicula a încercat să îşi recupereze o parte din banii pe care italianul Alessandro Spinelli ar fi trebuit să îi înapoieze, dar în loc s-a trezit cu o plângere penală şi cu un proces în care este obligat să plătească peste jumătate de milion de lei pentru două utilaje supraevaluate. Gros a fost implicat în dosarul de corupţie al unui judecător care a fost condamnat la 22 de ani de închisoare, însă de el nu s-a atins nimeni. Ca notă suplimentară, firma de insolvenţă condusă de Gros se ocupă de insolvenţa SC Axis Security, firma ginerelui lui Vasile Blaga, care a câştigat contracte cu statul pe bandă rulantă.

Până în anul 2009, italianul Alessandro Spinelli a tras tunuri de sute de mii de euro în agricultura din judeţul Cluj prin intermediul a două firme: SC Milbra 2002 şi IMG România. Când a simţit că funia se apropie de par, Spinelli a început să trimită utilajele în Italia pentru ca statul şi creditorii români să se aleagă cu praful de pe tobă.

Vasile Nicula, patronul firmei de transporturi agabaritice TGA SA, care avusese câteva contracte cu Spinelli, îi dăduse acestuia o staţie de sort în valoare de aproximativ 100.000 de lei, iar italianul i-o plătise cu o filă de CEC care nu avea acoperire. Pentru a nu rămâne cu buzele umflate, în august 2009 Nicula a pus în executare fila CEC prin intermediul executorului judecătoresc Romeo Stolneanu şi împreună cu acesta i-a sechestrat două utilaje. Însă, Nicula nu ştia că utilajele sunt pe leasing-ul unei firme din Deva. Spinelli a fost de acord cu instituirea sechestrului şi i-a spus lui Nicula că poate face ce vrea cu utilajele respective. După trei luni firma IMG România a intrat în insolvenţă dosarul ajungând la Casa de Insolvenţă Transilvania. La data respectivă, nici firma lui Spinelli, nici Casa de Insolvenţă Transilvania nu au avut nici o obiecţie vizavi de sechestrul pe care Nicula l-a pus pe cele două utilaje.

După un an de zile Nicula s-a gândit să le valorifice şi le-a dus la fier vechi, aceasta fiind singura posibilitate de a mai scoate bani de pe urma lor, ele aflându-se într-o stare de uzură şi degradare avansată.

Doar patronu-i vinovat

Însă, majoritatea utilajelor folosite de Spinelli erau luate pe leasing de la SC Mario E Dani Leasing, o firmă din Cugir care, la rândul ei, intrase în insolvenţă, dosarul ajungând la Expert Insolvenţă SPRL din Deva, firmă condusă de Emil Gros, unul dintre apropiaţii lui Andrei Cionca, şeful Casei de Insolvenţă Transilvania, dar şi a şefului ITM Cluj, Daniel Păcurariu, care şi el are o firmă de insolvenţă.

Reprezentanţii Expert Insolvenţă SPRL au început să caute utilajele luate în leasing de Spinelli şi astfel au ajuns la Nicula, împotriva căruia au depus o plângere penale pentru sustragere de sub sechestru.

Începând cu această plângere, procurorii şi judecătorii au dat dovadă de exces de zel, astfel că firma lui Nicula, SC TGA SA a fost nevoită să intre în insolvenţă, iar dosarul a ajuns taman la Daniel Păcurariu, şeful ITM Cluj.

În 2010, poliţiştii clujeni au mers la sediul firmei lui Nicula de pe strada Calea Baciului pentru a lua utilajele în baza plângerii penale depusă de firma de insolvenţă din Deva, dar utilajele fuseseră deja debitate şi duse la REMAT Cluj.

De asemenea, reprezentanţii Expert Insolvenţă au depus o plângere penală şi împotriva executorului judecătoresc Romeo Stolneanu, dar procurorul Mihuţ Mihuţ de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj a dispus neînceperea urmăririi penale.

Chiar dacă Vasile Nicula a sechestrat două utilaje stricate, cei de la firma de insolvenţă condusă de Emil Grosu s-au constituit parte civilă pentru suma de 729.373,66 de lei, reprezentând valoarea tuturor contractelor de leasing încheiate între firma lui Spinelli, IMG România şi firma Mario E Dani leasing SRL.

”De asemenea, înţelegem să ne constituim parte civilă pentru suma de 729.373,66 de lei (reprezentând valoarea din contabilitate a soldului neachitat pentru cele şase contracte de leasing încheiate de către SC Mario E Dani Leasing cu SC IMG România) reprezentând despăgubiri civile pentru prejudiciul cauzat societăţii”, arată plângerea penală.

Culmea este că nici procurorii şi nici judecătorii nu au văzut pe parcursul cercetărilor şi a proceselor aceste inadvertenţe!

Alba-neagra cu un pic de leasing

În declaraţia dată la poliţie Emil Gros spune că, de fapt, a recuperat câteva utilaje. ”Din totalul de şapte bunuri pentru care am depus plângere, am reuşit să recuperăm patru bunuri în decursul lunii mai 2010 de la administratorul judiciar Casa de Insolvenţă Transilvania Cluj Napoca, care reprezenta SC IMG România, fapt care l-am adus la cunoştinţă organelor de poliţie în iulie 2010. Au rămas de recuperat trei bunuri respectiv excavator marca Cindato, autobasculantă Dumper, automacara Icoma. Ultimul dintre acestea se află în Italia, la reparaţii. Celelalte două au făcut obiectul unei executări silite pe care o considerăm ilegală ajungând în cele din urmă la SC TGA SA din Cluj Napoca. Din câte cunosc, SC TGA SA avea de recuperat o creanţă de la SC IMG România. (…) Mă constitui parte civilă în prezenta cauză penală, reprezentând firma Expert Insolvenţă din Hunedoara (la data respectivă sediul firmei figura în oraşul Hunedoara, de unde este originar şi şeful ITM Cluj, Daniel Păcurariu, n.red.) pentru SC Mario E Dani Leasing pentru suma de aproximativ 1.249.043,72 de lei, urmând a vă comunica în scris o constituire de parte civilă şi împotriva reprezentanţilor SC TGA SA din Cluj Napoca”, arată Grosu.

În cadrul procesului, Vasile Nicula a povestit cum a fost forţat de împrejurări să pună sechestru pe utilajele de la Spinelli. ”M-a sunat magazionerul firmei şi mi-a spus că pleacă utilajele în Italia şi nu pot recupera banii. Ştiam că tot duce utilaje în Italia astfel că am anunţat executorul şi ne-am prezentat să vedem utilajele. Ştiam că asupra bunurilor acestei firme urma să pună sechestru alt executor pentru firma Milbra. Am încărcat utilajele, cheile le-am primit de la inginerul Tuşa. A venit administratorul şi mi-a spus să valorific utilajele că nu are de unde să-mi dea bani. Le-am încărcat şi pe drum am văzut două utilaje care veneau după utilajele luate de noi. Am primit asigurări de la inginer şi de la administrator că utilajele sunt ale lui. Am primit o scrisoare că utilajele sunt puse sub sechestru, am spus să mi se dea banii care mi se cuvin şi să ia utilajele. Un an de zile nu s-a interesat nimeni de ele!”, spune Nicula care a câştigat de pe urma utilajelor casate 20.000 de lei.

Gros cere, judecătorii dau

Procesul de fond a fost judecat la prima instanţă clujeană de către magistratul Octavian Chirilă care a mers pe mâna lui Grosu. De pe urma acestei afaceri, Nicula a pierdut aproximativ 80.000 de lei, însă dacă nu punea sechestru pe utilajele respective, pierdea 100.000 de lei, pentru că nici Emil Gros şi nici Andrei Cionca nu îi dădeau banii pe care Spinelli îi datora.

Astfel că, l-a condamnat pe Valentin Nicula la o amendă penale de 1.000 de lei şi la plata unei sume de peste 600.000 de lei. ”În baza art 14, art 346 Cod pr Penală, art 998 Cod Civil, obligă pe inculpatul Nicula Vasile la plata sumei de 665.140,77 de lei reprezentând prejudiciul cauzat la SC Mario E Dani SRL, prin lichidator judiciar SP Expert Insolvenţă SPR Hunedoara, cu dobândă legală începând din data de 20.07.2010 şi până la data plăţii integrale. Menţine măsura sechestrului imobiliar asupra imobilului cu destinaţia locuinţă, proprietatea inculpatului Nicula Vasile, până la concurenţa prejudiciului”, arată sentinţa emisă de magistratul Octavian Chirilă.

Judecătorul l-a pus pe Nicula să achite ratele şi dobânzile pe care ar fi trebuit să le plătească italianul Alessandro Spinelli pentru nişte utilaje vechi şi bune de casat!

Soluţia a fost atacată, iar procesul de apel a fost judecat de Monica Şortan şi Ana Covrig la Curtea de Apel Cluj. Şi aici Justiţia s-a arătat la fel de ermetică. ”Instanţa de apel apreciază că infracţiunea de sustragere de sub sechestru este de natură a aduce o atingere atât a relaţiilor sociale privitoare la asigurarea autorităţii măsurii asiguratorii aplicate de organele îndreptăţite, cât şi patrimoniului persoanei căreia îi aparţineau bunurile ce au fost sustrase de sub sechestru. Valoarea la a fost obligat inculpatul rezultă din scriptele depuse de către lichidatorul judiciar, existente la filele 311 şi a contractelor de leasing 168/2005 şi 176/2005”, arată motivarea laturii civile a sentinţei din apel.

Practic, lichidatorul Emil Gros a cerut şi judecătorii au dat, fără să mai verifice prin alte metode validitatea acestor sume de bani!

În momentul de faţă procesul se află în revizuire, însă Vasile Nicula este pe punctul de a îşi pierde casa şi afacerea.

Puţin Gros

În 2015, judecătorul Mircea Moldovan a fost condamnat la 22 de ani de închisoare, într-un dosar în care procurorii au arătat că magistratul primea şpagă pentru a da dosare de insolvenţă preferenţial. În cadrul rechizitoriului apare şi expertul în insolvenţă Gros Emil, care s-a ocupat de insolvenţa SC Parking Mărăşti din Cluj Napoca. În mod atipic, Gros a primit dosarul de insolvenţă SC Carrefour România, chiar dacă nu s-a înscris la judecătorul sindic. Pe piaţa practicienilor în insolvenţă este cunoscut faptul că Emil Gros este unul dintre colaboratorii constanţi ai lui Andrei Cionca, şeful Casei de Insolvenţă Transilvania.

Potrivit rechizitoriului de la dosar, practicianul în insolvenţă Monica Borz avea un fir roşu cu judecătorul sindic Mircea Moldovan şi putea rezolva orice dosar de insolvenţă. Ea a vorbit cu judecătorul Moldovan, de la Tribunalul Bucureşti pentru ca dosarul de insolvenţă al SC Carrefour România să ajungă la Emil Gros cu care urma să împartă câştigul ”fifty-fifty”.

”La data de 26.06.2013, practicianul în insolvenţă Borz Monica Angela i-a solicitat judecătorului Mircea Moldovan ca dosarul privind SC Piaţa de Gros SA având ca obiect procedura insolvenţei, să fie atribuit practicianului în insolvenţă Gros Emil Ionel din cadrul Expert Insolvenţă SPRL. Pe cale de consecinţă, la data 30.06.2013, Borz Monica Angela i-a comunicat lui Gros Emil Ionel că a reuşit să îl determine pe judecătorul sindic Moldovan Mircea să-i atribuie acestuia şi dosarul cu SC Andami Comp SRL. La data de 01.07.2013, Borza Monica Angela i-a relatat lui Moldovan Mircea că va trimite ofertele pentru numirea lui Gros Emil Ionel în calitate de lichidator, prin intermediul şoferului Bălan Dumitru, în ziua de 03.07.2013, judecătorul confirmându-i susnumitului că a acţionat conform înţelegerii. (…) În aceeaşi zi (04.07.2013), judecătorul sindic Moldovan Mircea i-a relatat numitei Borza Monica Angela că Direcţia Naţională Anticorupţie a fost sesizată cu privire la posibile ilegalităţi comise de magistrat în cele două dosare repartizate lui Gros Emil Ionel şi că, datorită acestui lucru, va fi nevoit să facă îndreptare de eroare materială. Totodată, judecătorul i-a comunicat numite Borza Monica Angela că sumele pe care aceasta le-a pretins numitului Gros Emil Ionel să-i fie remise în valută (”verzi”), aceasta confirmându-i că îi va remite ”3 verzi””, arată rechizitoriul dosarului.

Mergi pe burtă, să nu afle Cio…nca

”Ulterior numirii societăţii lui Gros Emil Ionel, tot în 23.12.2013, inculpata i-a cerut acestuia să nu divulge faptul că ea e în spatele acestei operaţiuni ”Să nu-i spui la ălalalt care e cu tine, că e vorba de mine aici”, motivele fiind transparente luând în considerare modalitatea în care a avut loc această desemnare. După întocmirea hotărârii şi a notificării practicianului în insolvenţă Gros Emil Ionel, inculpatul a constat că acesta nu este înscris în evidenţa UNPIR cu sediul din Bucureşti şi nemulţumit i-a comunicat inculpatei Borza Monica Angela, care s-a oferit să-i dea alt practician”, arată rechizitoriul.

Potrivit dosarului, procurorii concluzionează că Gros Emil nu a ştiut de dosarul de insolvenţă al SC Carrefour România fără ajutorul lui Borza Monica, şi a devenit parte a acestei scheme ca urmare a demersurilor făcute de Borza.

Aceleaşi acte arată că, iniţial, Gros Emil a declarat că ”a fost informat de Borza Monica cu privire la existenţa dosarului având ca obiect deschiderea procedurii de insolvenţă a Carrefour România, anterior datei de 23.12.2013 şi că în aceeaşi împrejurare, acesta i-a solicitat să depună o ofertă, ceea ce a şi făcut. Ulterior, în declaraţia din data de 19.05.2014, Gros Emil Ionel a revenit asupra susţinerilor şi a confirmat că a discutat la telefon cu Borza Monica în 23.12.204 şi cu acel prilej, aceasta i-a comunicat că urmează să fie desemnat în dosarul SC Carrefour România SA, împreună cu un alt practician în insolvenţă, urmând ca beneficiile să fie împărţite ”fifty-fifty”, cauza fiind importantă”. De asemenea, potrivit rechizitoriului, Gros Emil colabora cu Casa de Insolvenţă Transilvania, de la această societate cumpărând o firmă de insolvenţă. De altfel, potrivit unei alte convorbiri telefonice, Borza îl atenţionează pe Gros ca nu cumva să îi implice în dosarul de insolvenţă a Carrefour România pe cei de la Casa de Insolvenţă Transilvania.

22 de ani pentru domnu’ judecător

La începutul acestui an, Curtea de Apel Bucureşti i-a condamnat pe Dan Adamescu la patru ani şi patru luni de închisoare cu executare, pe judecătorul Mircea Moldovan la 22 de ani de închisoare, pe Elena Rovenţa la cinci ani şi zece luni, pe Sorin Viziru la cinci ani şi pe Ion Stanciu la trei ani şi opt luni . Procurorii i-au trimis în judecată şi pe practicienii în insolvenţă Angela Monica Borza, Ilie Preda, Cristina Elena Popa (fostă Cândea) şi Emanoil Postelnicu şi Gabriel Hanganu, pentru dare de mită. Instanţa a dispus aplicarea unor pedepse cu suspendare în cazul practicienilor în insolvenţă Angela Monica Borza. Emil Gros nu a primit nici o condamnare şi nici nu a fost sancţionat de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, firma lui, Expert Insolvenţă SPRL, neavând nimic de suferit.

Victime colaterale

În cadrul acestui proces a fost condamnat şi un angajat de REMAT care a avut ghinionul să înlocuiască un coleg care ar fi trebuit să verifice actele de provenienţă ale utilajelor care sunt aduse pentru a fi casate. Este vorba de Daniel Fodor care spune că ”la acel moment îl înlocuiam pe colegul meu care se ocupă în mod obişnuit de preluarea materialelor, aceasta nefiind atribuţia mea uzuală. Nu cunoşteam normele interne ale angajatorului meu conform cărora avea obligaţia de a verifica provenienţa tuturor bunurilor”. Acest aspect nu a contat pentru judecători care l-au condamnat la o amendă penală de 500 de lei.

Afaceri italiene cu pământul clujenilor

În urmă cu câţiva ani, una dintre cele mai uzuale metode de obţinere a fondurilor europene erau subvenţiile acordate de Uniunea Europeană pentru susţinerea agriculturii. Mulţi afacerişti concesionau teren de la consiliile locale la un preţ modic şi aplicau pentru obţinerea subvenţiilor. Schema este însă la limita legii pentru că, în mod normal, cel care cere subvenţiile respective trebuie să fie proprietarul terenului.

Astfel, la Cluj a apărut firma Milbra 2002 înfiinţată de italianul Alessandro Spinelli care a concesionat peste 1.600 de hectare de teren agricol pentru care a primit subvenţii. Mai mult, mulţumită conducerii APIA Cluj, SC Milbra 2002 a primit subvenţii de peste 260.000 de euro, chiar şi după ce această societate a intrat în faliment în 2008. Pentru această neregulă, cei de la Departamentul de Luptă împotriva Fraudelor investighează cazul, dar din motive interne rezultatul anchetei nu a fost făcut public până acum.