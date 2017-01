UPDATE: Pacienţi mincinoşi sau medici şpăgari? Razboi total în sănătate

UPDATE luni (18.04.2016 – 05:23):

Iulian Cotuţiu din Bistriţa-Năsăud aduce acuzaţii grave unor medici clujeni. Bărbatul a fost internat la Clinica de Neurologie din Cluj-Napoca şi povesteşte că nu a fost tratat corespunzător pe motiv că nu a trecut cu plicul de bani la doctorul profesor Mărginean Ioan şi doctorul Văcăraş Vitalie, pe care îi consideră corupţi. Dr. Mărginean Ioan și Văcăraș Vitalie au comentat acuzaţiile ce li se aduc.

Domnul Cotuţiu susţine că nu a vrut să i se aprobe tratamentul de care avea nevoie pentru că nu a dat şpagă şi că nu a fost tratat corespunzător. Susţine faptul că pentru a primi atenţie din partea doctorilor, trebuie înainte să treci cu plicul de bani.

„Scriu aceste rânduri deoarece trebuie să distrugem acel sistem corupt din spitalele din ţara noastră, să ne gândim la acei zişi doctori profesori care ar trebui să se ocupe de pacienţi din saloanele din spitale. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că eu am fost internat acum câteva zile în spitalul din Cluj, mai exact la Neurologie pavilionul 1 Cluj, cu o boală cronică la mâini şi picioare, adică sistemul nervos este distrus din câte am înţeles eu.

Stând în spital, mai exact 23 de zile, trebuia să mi se dea un tratament în care să pot umbla mai bine, ca acei microbi să-i stopeze din drumul pentru a mai distruge, acei zişi nervi care au rădăcinile lor. Acel şef care răspunde de pavilionul 1 de Neurologie, doctorul profesor Mărginean Ioan şi cu acel-zis Dr. Văcăraş Vitalie sunt cei mai corupţi doctori din acel spital din Cluj, nu au niciun interes pentru a vindeca niciun pacient deoarece trebuie să treci cu plicul de bani pe la amândoi şi nici atunci nu se interesează de pacienţi ca exemplu, dacă eu nu am dus acel plic, nu a vrut să mi se aprobe acel tratament de care eu am nevoie, care este foarte scump.

Adică acel tratament este plătit de casa de asigurări, dar doctorul care s-a ocupat de mine, a făcut tot ce a putut să facă rost de acel tratament, dar fără aprobarea coruptului doctor profesor Mărginean Ioan, nu a vrut să-mi aprobe. Când venea la vizită prin saloane, cu cei care nu i-au dat şpagă se comporta foarte urât cu pacienţii, căci şi cu mine s-a purtat foarte urat, şi aveam în acel salon un preot care de trei săptămâni stătea. Şi cu el s-a comportat foarte urat”, a povestit Iulian Cotuţiu.

Petru Şuşcă: ”Nu sunt de-acord cu asemenea practici în cadrul spitalului”

Managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Dr. Ec. Petru Şuşcă, declară că nu este de acord cu astfel de practici, iar în cazul în care se dovedeşte a fi adevărat, se vor lua măsurile care se impun. De asemenea, îi recomandă domnului să facă o reclamaţie în scris adresată conducerii Spitalului.

”Nu sunt deloc de-acord cu asemenea practici în cadrul spitalului. Voi propune consiliul etic să analizeze acest caz pentru că, conform art. 6, punctul h, consiliul etic analizează cazurile de încălcare a principilor morale sau deontologice în relaţia pacient-cadru medico-sanitar şi personal auxiliar din cadrul spitalului şi după vom aduce la cunoştinţa publicului rezultatul acestei analize a consiliului etic.

Plângeri în scris nu am mai primit la adresa dânşilor. Pacienţii care sunt nemulţumiţi şi mai sunt asemenea cazuri să facă sesizări în scris sau există şi alte organe sau instituţii ale statului care se ocupă de asemenea cazuri”, a declarat Petru Şuşcă.

Mărginean Ioan: ”Îl dau în judecată”

Prof. Dr. Mărginean Ioan spune că aceste acuzaţii sunt absolut nefondate şi grave la adresa lui şi îl va da în judecată pentru calomnie şi urmează ca domnul doctor să aibă o discuţie cu pacientul în cauză pentru a lămuri situaţia pentru că acuzaţiile aduse sunt absolut mizerabile şi nejustificate.

”Pe contul de Facebook oricine poate să scrie orice şi cu atât mai mult cât este vorba de bolnavii noştri neurologici care ştiţi că toate problemele neurologice au şi componente psihice şi mulţumit de boală nimeni nu este, toată lumea doreşte să-i fie cât mai bine şi doreşte să se vindece.

Noi nu putem să vindecăm pe toată lumea. O leziune făcută, ea rămâne cu urme, nu se poată să rămână fără sechele. Bolnavul aceasta nu a avut paralizii majore, el a avut o amorţeală a membrelor inferioare pentru care a fost tratat, se vede în foaia de observaţii exact. Poate că se va face o anchetă internă la spital şi în care se va justifica exact tratamentul care s-a aplicat şi cum s-a aplicat, totul este ca la carte, totul este conform ghidurilor terapeutice, deci nu este absolut nicio problemă terapeutică la dânsul. Nemulţumirea lui se datoreşte faptului că aşteptările lui de vindecare ale bolii nu s-au îndeplinit în câteva zile cât a fost internat.

Eu am să urmăresc cazul, mă voi documenta mai bine despre el. Acest bolnav a fost internat pe secţia la care eu sunt şef, deci nu direct la mine, ci la un alt doctor de pe secţie şi urmează să văd exact despre ce este vorba şi ce acuzări are. Vreau să citesc amănunţit cele relatate de pacient şi să am o discuţie cu el să vedem la ce se referă. Sunt nişte acuzaţii foarte nefondate şi serioase şi foarte grave. Cum poate să spună cineva aşa ceva? Fără nicio probă… Pe ce se bazează? Îl dau în judecată pentru calomnie. Eu sunt şeful unei instituţii publice, sunt şeful unei unităţi medicale unde ne facem datoria cu vârf şi îndesat şi în condiţii foarte stresante şi avem rezultate foarte bune în ciuda condiţiilor stresante în care lucrăm. În limita posibilităţilor pe care le avem, avem condiţii deosebite, iar munca noastră este foarte grea şi acum să se împroaşte cu noroi, asta e foarte urât. Este o răzbunare pe viaţă, pe viaţa lui de bolnav a pacientului şi trebuie să găsească pe cine să acuze, dar acuzele sunt absolut mizerabile şi nejustificate”, a declarat doctorul profesor Mărginean Ioan.

Văcăraş Vitalie: ”Este o mare mizerie”

Dr. Văcăraş Vitalie este foarte indignat asupra acuzaţiilor ce i se aduc şi susţine insistent că toate acestea sunt o mizerie:

”Un nebun aruncă o mizerie. Pentru asta am angajat un avocat împreună cu domnul Ioan Mărginean şi acest domn va fi contactat. Este vorba că avem un coleg care doreşte locul domnului profesor Ioan Mărginean şi la noi există doar varianta mizerie, nu există altceva”.

”Pentru acel pacient nu avem un diagnostic confirmat, este o boală cu debut. În momentul în care se confirmă un diagnostic, medicul trebuie să vina la şeful secţiei cu o cerere pentru aprobarea medicaţiei. Nu s-a prezentat la şeful secţiei această cerere, deci bolnavului nu i s-a refuzat medicaţia. Acel pacient a stat trei-patru săptămâni în spital, susţine că este paralizat şi era cu ţigara toată ziua în curte. Sunt nişte mizerii aruncate împotriva acestui om, a domnului Ioan Mărginean şi împotriva mea”, a declarat Văcăraş Vitalie.