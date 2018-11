UPDATE: Preotul care şi-a dat foc în fața Catedralei Mântuirii Neamului își explică gestul

UPDATE:

”A fost un gest de protest, făcut împotriva abuzurilor existente în biserică, am avut parte de o judecată injustă, o judecată în care Biserica Ortodoxă, mai întâi Arhiepiscopia Tomisului, după care și Consiliul Metropolitan de la București, au hotărât, într-un mod regretabil, depunerea mea din treaptă, pe un considerent inexistent, o neascultare, care a constat în faptul că m-am adresat unui for superior bisericesc și Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. În urma unui accident pe care l-am avut, Arhiepiscopia Tomisului m-a suspendat din preoție, m-am adresat Patriarhiei Române, Patriarhia Română nu a luat act de cerința mea (…). Pentru acest lucru, episcopul Teodosie m-a depus din treaptă, am făcut recurs la această decizie a Arhiepiscopiei, ne-am judecat trei ani la Patriarhie, doi ani am așteptat să se pronunțe instanța de la București, s-au pronunțat vineri, pe 16, într-un mod regretabil și am făcut o înaintare către Preafericitul, în care am cerut o audiență pentru a-i explica situația. Dânșii au alte probleme, nu se apleacă asupra suferinței noastre. Ca un gest de protest am ales să fac acest lucru, măcar așa poate ne vor asculta și vor fi receptivi la ce avem de transmis noi, cei de jos, preoții de rând”, a spus preotul George Ciulei, la Antena 3.

________