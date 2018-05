Urşii fac noi victime. O femeie a fost mușcată de un urs

O turistă din Budapesta, Ungaria, a ajuns fost mușcată de un urs, în apropierea Lacului Sfânta Ana, din judeţul Harghita, în timp ce ar fi încercat să facă un seflie cu animalul sălbatic aflat în căutare de hrană. Rănită la picior, femeia a fost dusă la spital.

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, a declarant că incidentul care s-a petrecut vineri, la Lacul Sf. Ana, nu este singurul de acest fel, în zonă având loc mai multe atacuri ale ursului asupra turiştilor care se apropie de animalele sălbatice, informează Mediafax.

”Turista este din Budapesta și a fost atacată vineri, la prânz, de un urs, la Lacul Sfânta Ana și, din păcate, acesta a fost a treia victimă a acestui urs. Încă o fată de 18 ani și un bărbat, pe parcursul săptămânii, au fost atacați de același urs. Cei doi au fost zgâriați, nu mușcați, de aceea nu au fost raportate cazurile, nu au fost la spital. Se pare că este vorba de un urs mare, care s-a obișnuit cu turiștii și atacă pentru mâncare din sacoșă”, a declarat, duminică, Borboly Csaba, președintele Consiliului Judeţean Harghita.

Turista din Ungaria venise în județul Harghita pentru pelerinajul de Rusalii, de la Şumuleu Ciuc. După ce a fost atacată de urs, aceasta a fost dusă la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean din Miercurea Ciuc, unde a primit îngrijiri medicale la Secţia de Boli Infecţioase.

Autoritățile au solicitat să fie luate măsuri de urgență, pentru a nu mai fi înregistrate și alte victime.

”Am discutat și cu reprezentanții Ministerului Mediului, chiar prin sms cu doamna ministru. Am căzut de acord că Asociația de Vânătoare din zonă trebuie să-și întocmească actele ori pentru relocare undeva, dacă cineva acceptă, ori pentru extragere, pentră că deja se vede că acest urs este unul foarte periculos pentru oameni și nu putem să închidem vizitarea Lacului Sfânta Ana. Am primit sprijin de la Jandarmeria Harghita. După ora 18.00, în foarte multe sate din județul Harghita, copiii nu mai sunt lăsați să plece afară din casă, de aceea noi susținem și am dori ca să înțeleagă toți lucrătorii ministerului, toți facturii de decizie și acele ONG-uri de apartament, care niciodată în viața lor nu au văzut un urs, nu au hrănit, nu au fost atacați de urs și care luptă pentru ceva despre care nici nu știu care este partea întunecată”, a mai spus Borboly Csaba.

Recomandarea jandarmilor pentru turiști este să nu se apropie de urși și să sune la 112 dacă se simt în pericol.

”Trebuie să le readucem aminte turiștilor că animalele sălbatice sunt totuși sălbatice și faptul că noi încercăm să ne apropiem de ele, pentru a face o fotografie reușită ne poate pune viața în pericol. Recomandăm turiștilor din zonă să sune la 112 în caz de nevoie”, a declarat, la rândul său, Gheorghe Suciu, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Harghita.