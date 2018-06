Utilitatea ITP-ului

De ce este necesar ITP-ul? Cum ne ajuta ITP-ul? Care este utilitatea Inspectiei Tehnice Periodice? Acestea sunt doar cateva dintre intrebarile adresate de unii soferi din Romania, iar pentru acestia, VadAuto, un service auto si statie itp din Cluj-Napoca, realizat acest articol ce este destinat oferirii de raspunsuri la aceste intrebari, pentru a clarifica odata pentru totdeauna, necesitatea Inspectiei Tehnice Periodice.

In primul rand, ce este cel mai important de retinut este faptul ca ITP este un proces esential pentru autoturismul dumneavoastra, deoarece astfel se va asigura un grad de securitate si de siguranta atat pentru dumneavoastra cat si pentru ceilalti participanti la trafic.

Desi in multe cazuri, intalnim o tratare cu indiferenta a acestui proces complex, acest lucru este o greseala imensa. ITP nu trebuie considerat ca fiind o formalitate, ba din contra este necesar de stiut ca pentru ITP trebuie acordata toata atentia. ITP-ul, in ciuda a ce cred unii, nu este un drum in plus pe care trebuie sa il realizezi odata pe an (sau la alte intervale de timp in functie de tipul autoturismului). Singura obligatie pe care o resimt aceste tipuri de oameni, este obligatia care vine din partea legii si faptul ca in cazul in care nu isi vor realiza Inspectia Tehnica Periodica vor fi sanctionati conform legii in vigoare.

Ce trebuie stiut este faptul ca masina, la fel ca orice alt obiect are o durata limitata de viata si ca pe parcursul vietii, un autoturism, are tendina de a se uza. Acest grad de uzura depinde bineinteles, si de modul in care respectivul autoturism este intretinut, la fel de mult cum depinde si de stilul de condus al soferului, si nu in ultimul rand de distantele care sunt parcurse cu acel autoturism. Printre acesti factori decisivi care influenteaza direct gradul de uzura al unei masini, nu regasim sub nicio forma vreun amendament legal sau vreo obligatie redactata in constitutie. Procesul de uzura al masinii pe care o conduci este declansat in momentul in care i-ai dat prima cheie, ai apasat pe ambreiaj, ai schimbat viteza si ai pornit. Odata ce ai facut aceste lucruri masina pe care o conduci incepe sa se uzeze. Cum trece timpul asa va creste si uzura masinii tale. Acesta ar trebui sa fie principalul motiv pentru care Inspectia Tehnica Periodica ar trebui sa insemne ceva pentru tine ca sofer si detinator al unui autoturism.

Luand acum in considerare cazul unui sofer care trateaza cu superficialitate ITP-ul si care il considera ca fiind o simpla formalitate repetitiva care doar consuma timp si eventual bani. Dupa un timp in care acesta circula cu masina, ea incepe sa dezvolte anumite defectiuni. Soferul isi suna prietenul mecanic si ‘rezolva’ ITP-ul. Dupa o scurta perioada de timp, defectiunea pe care o are la masina scapa de sub control, iar soferul este implicat intr-un accident care este soldat doar cu cateva rani usoare. Acesta ar fi cazul fericit, deoarece urmarile unui accident pot fi catastrofale. In acest caz, nu ar fi mai benefic sa acorde mai multa atentie Inspectiei Tehnice Periodice, pentru a evita urmarile dezastruoase?

La VadAuto poti veni, iar noi iti vom face ITP-ul si ne vom asigura ca autoturismul tau este in stare perfecta de functionare, demn de a participa la trafic.