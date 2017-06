UZINA ROMAN a renascut din cenusa (FOTO cu noile camioane)

Uzina Roman a fost simbolul Braşovului şi a avut în perioada de glorie peste 20.000 de angajaţi. Acum mai are 300 de muncitori, este în reorganizare, dar produsele fabricii sunt apreciate la export. Camioanele sunt ultramoderne şi competitive. Uzina a livrat în ultimii ani 600 de camioane către Pentagon, destinate armatei SUA.

Cele mai noi modele sunt prezentate pe site-ul companiei şi sunt în teste în Asia şi Orientul Mijlociu de unde vin principalii clienţi ai uzinei. Două autocamioane 38400 VF au ajuns în Asia de Sud-Est pentru testări. Autovehicului are motor diesel Man Euro 5, transmisie automată şi o masă totală de 28 de tone, arată cei de la Adevărul.

Acest tip de autocamion este recomandat pentru transportul containerelor. Modelul 32.430 DFAES a ajuns la testare în Orientul Mijlociu. Are motor diesel Man Euro 3 şi o putere de 430 CP. Are i masă totală de 32 de tone, este dotat cu echipament de remorcare şi este folosit la operaţiuni de tip Recovery. Tot în Orientul Mijlociu a ajuns pentru testări şi un camion 22.330 DFAEG. Acesta are motor diesel Man Euro 3, o putere de 330 CP şi o masă totală de 22 de tone. Este echipat cu o platformă cu covergi şi este recomandat pentru transportul echipamentelor speciale ale soldaţilor. Tot anul acesta mai multe camioane din modelul 21.290DFAEG au ajuns la Aerostar Bacău. Acest model are motor diesel Man Euro 5, 290 de CP şi o masă totală de 21 de tone. Este echipat cu o platformă specială şi este recomandat pentru transportul containerelor. Contracte de milioane de euro Uzina Roman mai are acum doar 300 de angajaţi şi este în reorganizare. A supravieţuit în ultimii ani din banii obţinuţi pe camioanele făcute pentru armata Statelor Unite şi livrate către Pentagon. Roman a obţinut aproape 200 de milioane de dolari pe 600 de camioane. Nu a mai reuşit însă să câştige o a doua licitaţie. Ultima dată a înregistrat profit în 2009, respectiv 120.000 de lei. În 2014 uzina a intrat în insolvenţă cu datorii de 90 de milioane de lei. Acum este în reorganizare şi mai are 300 de angajaţi. Mai multe active ale fostei uzine, cum ar fi terenuri valoroase, au fost scoase la vânzare pentru a mai recupera din datorii. Anul acesta Uzina Roman dă însă semne puternice de revenire. A încheiat un contract de 12 milioane de euro şi urmează să livreze 100 de camioane în Taiwan. „Avem acest contract de 100 de autobasculante ce vor fi livrate în Taiwan. Suntem în discuţii şi cu companie din Pakistan, iar camioanele sunt deja în probe acolo. Mai avem în derulare un contract cu Ministerul Apărării după ce am câştigat licitaţia. Este vorba despre 23 de camioane militare în valoare de 2 milioane de lei“, ne-a declarat Carol Rugacs, director de producţie şi administratorul Roman SA.



