Socrul lui Rareș Bogdan, Vasile Andrei Vita și-a mărit cifra de afaceri pentru VITACOM

Importatorul şi distribuitorul de produse şi accesorii electronice Vitacom Electronics din Cluj-Napoca, controlat de Vasile Andrei Vita, va încheia anul în curs cu afaceri totale de 9,4 mil. euro, mai mult cu aproximativ 16% faţă de anul trecut.

Socrul lui Rareș Bogdan, Vasile Vita estimase în septembrie că pentru 2016 va înregistra o cifră de afaceri de 9,2 milioane de euro, însă din fericire pentru acesta, rezultatele au fost mai bune.

Pentru anul viitor, compania clujeană mizează pe o creştere procentuală a afacerilor mai mare decât cea din 2016, susţinută de dezvoltarea portofoliului de clienţi de pe piaţa tradiţio­nală şi de pe platforma online B2B (business to business).

„Cel mai bine vândute produse în acest an au fost stabilizatoarele de tensiune, UPS-urile, ventilatoarele, produsele din gama Well, Konig, Valueline şi bateriile GP. Piaţa a evoluat pozitiv în acest an, trend ce va con­ti­nua şi în 2017, ca urmare a creşterii puterii de cumpărare o populaţiei”, a de­cla­rat pen­tru ZF Transilvania Vasile Andrei Vita, di­rec­torul general al companiei Vitacom Electronics. Vitacom estimează şi o creştere a afacerilor din colaborarea cu marile lanţuri de magazine.

Citește și