Vasile Blaga, în fața judecătorilor în dosarul finanțării ilegale a PDL

Vasile Blaga s-a prezentat vineri în faţa judecătorilor Tribunalului București în procesul în care este acuzat de trafic de influenţă pentru finanţarea ilegală a PDL. La termenul precedent, a fost audiat în calitate de martor fostul primar Gheorghe Ștefan, care le-a povestit magistraților că a dus mai multe tranşe de bani la sediul PDL din Modrogan, bani pe care i-a lăsat secretarelor, fiindcă aşa i-ar fi cerut Vasile Blaga.

„Am mai mers încă o dată cu 50.000 euro şi încă o dată cu 100.000 euro. În mai-iulie, primele două virări de bani, iar a treia, în septembrie-octombrie 2009, în apropierea alegerilor prezidenţiale. După alegerile prezidenţiale, partidul a rămas cu datorii şi la o discuţie pe care am avut-o cu Blaga şi îmi spunea că cei din aripa Stolojan… partidul are datorii. I-am transmis lui Grigoriu că trebuie să mai achităm nişte datorii şi dacă poate să ne sprijine. În 2010, acesta m-a căutat la Hotel Carol şi mi-a zis că are 500.000 euro pentru partid. I-am zis să vină cu mine la partid şi nu a venit că a avut treabă. L-am sunat pe Blaga şi i-am dus eu banii şi Blaga mi-a spus să-i las uneia dintre secretare”, a spus fostul edil, potrtivit stiripesurse.ro.

Ştefan a mai declarat că banii pe care îi lăsa secretarelor au fost daţi în euro, dar că niciodată nu a primit documente justificative, pe care de altfel, nici nu le-a cerut.

„S-ar putea să fi avut o agendă unde nota sumele primite, n-au fost niciodată documente justificative, nu am avut chitanţe sau orice altceva. Nici noi nu ceream şi nici ei nu dădeau. De vreme ce nu au fost încheiate contracte de sponsorizare, nu pot spune că acele tranşe de bani erau legale”, a completat Gheorghe Ştefan.

Dosarul în care fostul lider PDL Vasile Blaga este acuzat de trafic de influență în legătură cu finanțarea ilegală a Partidului Democrat Liberal, între 2011 și 2012, se judecă la Tribunalul București. Procurorii îl acuză că ar fi primit 700.000 de euro de la fostul primar din Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan. DNA a dispus disjungerea cauzei față de mai multe persoane printre care Horațiu Berdilă și Gheorghe Ștefan, cercetările urmând să continue în ceea ce îi privește pe cei menționați.

Pe 26 iulie, Blaga a declarat, la Tribunalul București, că nu a avut niciodată o înțelegere cu Gheorghe Ștefan referitoare la obținerea de bani pentru finanțarea PDL.