Vasile Somlea, sef Examinari Auto: “Suntem oameni si suntem supusi emotiilor”

Anual, circa 10.000 de persoane obţin permisul de conducere la Cluj. Dacă examinările teoretice se dau în faţa unui calculator, proba practică a examenului auto se dă cu angajaţii Biroului de Examinări Auto din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Vehicule din judeţul Cluj. Vasile Şomlea, şeful biroului de Examinări Auto, pe lângă faptul că este doctorant în filosofie-comunicare, spune că înţelege emoţiile celor care vin să dea examenul de conducere, dar nu şi emoţiile prelungite.

Reporter:Aţi avut candidaţi care au consumat calmante sau băuturi alcoolice înainte de probă?

Vasile Şomlea: În cursul anul 2010 am avut o persoană care s-a prezentat la proba practică sub influenţa băuturilor alcoolice. A fost testată cu aparatul alcoolotest şi ca urmare a rezultatului pozitiv a fost declarată respinsă.

Rep.: Ce se întâmplă cu cei emotivi?

V.Ş.: Suntem oameni şi suntem supuşi emoţiilor, dar starea emotivă ar trebui să încercăm şi să reuşim să o controlăm după un timp. Până la urmă, calitatea de conducător auto este incompatibilă cu cea de emotivitate prelungită sau necontrolată.

Rep.: Clujul e aglomerat şi toţi vor să-şi ia carnet de şofer, cum vedeţi situaţia asta?

V.Ş.: Cerinţele privind opţiunea dreptului de a conduce pe drumurile publice ţin de două aspecte. Schimbările de natură socială petrecute la noi după ‘89, cu afluxul mare de maşini. Al doilea aspect ţine de dezvoltarea societăţii noastre, în sensul că multe locuri de muncă sunt condiţionate de deţinerea unui permis de conducere. Plus că în Cluj-Napoca sunt mulţi studenţi care optează să obţină permis aici.

Rep.: La nivel de judeţ, circa 10.000 de şoferi pe an este mult sau puţin?

V.Ş.: Noi evaluăm în funcţie de personal. La noi sunt prevăzute 12 persoane care lucrează în cadrul biroului nostru. Există persoane care lucrează la programarea candidaţilor şi supraveghetorii de la proba teoretică, care verifică identitatea candidaţilor. Până la jumătatea anului trecut eram 10 funcţionari în cadrul biroului, dar, după prima jumătate a anului, am rămas şase angajaţi. Trebuie scos în evidenţă faptul că o parte din personal a participat şi la o serie de cursuri de pregătire profesională.

Rep.: Câţi examinatori se ocupă de cele circa 10.000 de persoane care, anual, devin şoferi?

V.Ş.: Nu am lucrat doar noi şase. Prin aportul şefului de Serviciu, domnul comisar şef doctor-inginer, Dan Florian, s-a dispus un ajutor cu personal de la Biroul de Permise şi Înmatriculări şi ne-au mai ajutat şi doi examinatori atestaţi. În medie, cam cinci examinatori s-au ocupat de cei care au devenit şoferi. Această lună am făcut un efort deosebit pentru că am încărcat la capacitate maximă în două săptămâni şi am participat cu toţii, zilnic, la examinarea candidaţilor ca să reducem timpul de aşteptare la proba practică. După examinare, tot noi introducem rezultatele în baza de date, noi facem şi arhivarea documentelor pentru că nu avem personal specializat. Există o conlucrare cu direcţia din Bucureşti, unde se tipăresc permisele care, apoi, ajung la destinatari prin Priori-Post. Toate permisele se tipăresc în Bucureşti pentru că acolo există un dispozitiv special pentru securitatea documentului.

Rep.: Ce trebuie să ştie un candidat care doreşte să obţină permisul de conducere?

V.Ş.: În primul rând trebuie să îşi dorească permisul. Apoi să urmeze cursurile unei şcoli de şoferi, să fie verificat din punct de vedere psihic şi fizic. Să îndeplinească condiţiile de cazier, să plătească taxele şi, bineînţeles, să facă o cerere.

Rep.: Şoferii ar trebui examinaţi psihologic mai des?

V.Ş.: Spre exemplu, ieri, am avut o persoană care a încercat să conteste modul în care a fost examinată la proba practică. Din întâmplare, am fost primul cu care a intrat în contact şi am constatat că pe toată perioada discuţiei nu a putut să ducă la capăt o propoziţie coerentă. Ar fi trebuit să sesizăm cel puţin cabinetul psihologic unde a fost realizată testarea. Dar nu am mai avut posibilitatea pentru că persoana respectivă a ieşit foarte repede afară.

Rep.: Ce părere aveţi despre faptul că cei care nu au opt clase nu vor mai putea da de permis?

V.Ş.: O asemenea reglementare are şi o perspectivă mai largă pentru că se vizează şi reducerea analfabetismului în România. Dacă şi prin această măsură s-ar reduce abandonul şcolar, eu sunt pentru educaţie.

Rep.: Cum se împacă studiile dumneavoastră de filosofie cu activitatea profesională?

V.Ş.: Rămân pe ideea titlului tezei mele de doctorat şi anume că legalitatea nu poate fi desprinsă de moralitate. Dacă prima vine dintr-o necesitate existenţială umană, cea de-a doua vine dintr-o necesitate individuală, direcţionată înspre social.

“Am terminat şcoala doctorală şi lucrez la elaborarea lucrării de doctorat. Evoluţia mea a fost ascendentă, lină şi previzibilă. Am plecat din Frata, comuna mea natală, după ce am făcut opt clase. Am terminat o şcoală profesională la Dej. Mi-am continuat studiile, treapta a doua a liceului, în Cluj. Am terminat studiile de lungă durată în cadrul Universităţii Dimitrie Cantemir, Facultatea de Drept. În continuare am absolvit un masternat în administraţie publică în cadrul Universităţii Babeş Bolyai. Sunt doctorant la Universitatea de Nord din Baia Mare în domeniul filosofie-comunicare. Titlul tezei este “Eticul şi Juridicul în viziunea filosofică a lui Eugeniu Speranţea”, primul profesor de filosofie a dreptului al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, un filosof în adevăratul cuvântului şi fost decan al Facultăţii de Drept din Cluj”, Vasile Şomlea, şef Biroul Examinări Auto

11.373 de persoane au obţinut carnetul anul trecut

9.634 de persoane au obţinut carnetul anul acesta

Răzvan Robu