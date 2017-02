Vasile Vita acuză un fost angajat că conturile Vitacom Electronics sunt accesate ilegal

Vitacom Electronics, cel mai mare distribuitor de componente electronice din Ardeal, a sesizat în anul 2013 DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj cu privire la faptul că în mod repetat conturile de utilizatori aparţinând unor clienţi ai societăţii au fost accesate fără drept, în scopul obţinerii unor informaţii confidenţiale, ce ulterior au fost utilizate în cadrul unor activităţi de concurenţă neloială. Administratorul societăţii, Vasile Vita bănuieşte că autorul faptei este Biro Endre Mark, un fost angajat al Vitacom, motiv pentru care l-a acţionat pe acesta în instanţă.

SC Vitacom Electronics SRL este unul dintre cei mai importanţi jucători pe piaţa importurilor şi distribuitorilor de accesorii pentru aparate electronice, electrocasnice şi componente IT din România. Societatea se adresează atât persoanelor juridice, cât şi persoanelor fizice, având deschise magazine de vânzare en detail.

Vasile Vita, administratorul SC Vitacom Electronics SRL a constatat că cei mai mari clienţi ai firmei pe care o conduce au renunţat să cumpere produsele Vitacom, clienţii alegând în schimb produsele unei firme concurente. După câteva cercetări, Vasile Vita a aflat că firma care îi ”fură” clienţii este firma condusă de un fost angajat al Vitacom, Biro Endre Mark care a avut acces la informaţiile privind clienţii Vitacom.

”Clienţii – persoane juridice în funcţie de valoarea şi dimensiunile comenzii primesc condiţii negociate de preţ, respectiv angajaţii societăţii care se ocupă de vânzări au un portofoliu de clienţi şi au posibilitatea de a negocia preţurile produselor până la un anumit nivel.

În primăvara anului 2012 am constatat că deşi s-au negociat preţurile convenabile cu anumiţi clienţi mari, în cele din urmă aceştia au renunţat la cumpărarea produselor şi ulterior am aflat că ei au cumpărat produse similare de la SC Bono Conexim SRL a cărui asociat este un fost angajat al societăţii mele Biro Endre Mark, iar administratorul este soţia acestuia.

Biro Endre Mark a fost angajat la Vitacom timp de aproximativ 13 ani şi a îndeplinit funcţiile de director de aprovizionare, director piaţă tradiţională şi director export. În aceste calităţi, Biro Endre Mark a avut acces la informaţii privind clienţii societăţii, produse oferite spre vânzare, codurile acestor produse atribuite de societatea noastră, statisticile privind vânzările între clienţi, inclusiv evoluţia vânzărilor într-o anumită perioadă de timp. În ce privesc codurile produselor, arăt că fiecare produs distribuit de societatea mea primeşte un anumit cod şi caracteristicile produsului. Pentru o persoană din afara societăţii. codurile nu reprezintă nimic”, susţine Vasile Vita.

Conturile clienţilor Vitacom , accesate în mod repetat de Biro Endre Mark

În continuare, Vasile Vita a declarat că a cerut persoanei care a realizat site-ul societăţii Vitacom IP-urile de la care s-au accesat conturile clienţilor, iar după o analiză, Vasile Vita susţine că aceste conturi au fost accesate în mod repetat de pe contul care îi aparţine fostului său angajat, Biro Endre Mark.

”Biro Endre Mark a plecat prin încetarea contractului de colaborare în martie 2011, iar când l-am întrebat cu ce se va ocupa, acesta mi-a spus că se pricepe doar la electronică. Menţionez că aveam încheiate contracte de colaborare cu Biro Endre ce conţinea clauze anticoncurenţiale, fiindu-i interzis ca după încetarea colaborării cu firma mea să lucreze la firme cu acelaşi obiect de activitate sau cu clienţii societăţii mele.

Când am constatat că firma mea începe să piardă clienţi, am luat legătura cu persoana care a realizat site-ul societăţii mele, respectiv Adrian Pop şi i-am cerut acestuia logourile cu IP-urile de la care s-au accesat conturile clienţilor. Personal am analizat datele furnizate de administratorul site-ului şi am observat că în perioada 6 aprilie 2011 până în 23 aprilie 2013, conturile clienţilor DORMIKOR, cedarom, ENTER, VOROSKO, elementa, sprint, vicom, Export au fost accesate în mod repetat de la un IP care apărea şi ca adresă de acces pentru contul BIROMARK aparţinând lui Biro Endre Mark.

Fiecare client şi-a realizat singur contul de user pe site-ul societăţii prin completarea câmpurilor solicitate de programul informatic, respectiv: nume, adresă, cod fiscal, adresa de email, ţara şi parola de acces. Aceste conturi sunt utilizate pentru a purta negocierile cu clienţii în vederea stabilirii preţului contractelor prin personalizarea ofertelor pe care societatea mea le adresa în funcţie de anumite criterii. Fiecare client avea posibilitatea să îşi schimbe parola când dorea. Angajaţii societăţii mele nu aveau acces în virtutea atribuţiilor de serviciu la parolele utilizate de către clienţii societăţii, singurii care puteau să aibă acces la aceste date au fost cei care au administrat site-ul. Nici eu nu am avut acces la aceste parole decât în momentul în acre am solicitat datele informatice stocate pe serverul care găzduia site-ul pentru a verifica motivele pentru care firma mea pierdea contracte”, susţine Vasile Vita.

Vasile Vita: ”Conturile care au fost accesate aparţin celor mai importanţi clienţi ai firmei mele”

Vasile Vita susţine de asemenea că, conturile care au fost accesate aparţin celor mai importanţi clienţi ai Vitacom, iar pe baza informaţiilor obţinute în urma accesării conturile clienţilor, o firma concurentă poate cauza pierderi pentru Vitacom, motiv pentru care Vasile Vita l-a dat în judecată pe Biro Endre Mark.

”Pe site-ul firmei sunt active câteva mii de conturi deschise de clienţi, iar conturile care au fost accesate aparţin celor mai importanţi clienţi ai firmei mele şi aveau cele mai bune condiţii de preţuri. Consider că nu întâmplător au fost accesate conturile acestor clienţi din miile de clienţi ai societăţii.

Am constatat că în privinţa cât conturile clienţilor de mai sus au fost accesate fără drept, persoanele care au făcut acest lucru au făcut căutări sistematice în bazele de date ale clienţilor, respectiv s-au copiat calupuri de informaţii şi nu informaţii izolate cu privire la un singur produs din listele cu stocuri şi produse care includeau şi preţurile. Pe baza acestor informaţii, o firmă concurentă îşi poate face ca strategie de vânzări prin care să ne cauzeze nouă pierderi”, completează Vasile Vita.

Pe baza analizelor datelor tehnice făcute de Vasile Vita, acesta a acţionat în judecată SC Bono Conexim SRL, Biro Endre Mark şi Albert Atilla, cauza fiind pe rolul Tribunalului Cluj. Apărătorul ales de SC Vitacom Electronics SRL este avocatul Radu Popşor, în substituirea avocatului Călin Budişan.

Accesările neautorizate ale conturilor nu s-au oprit

Deşi a fost chemat în judecată, Vasile Vita susţine că accesările neautorizate ale conturilor clienţilor săi au continuat, însă administratorul Vitacom a schimbat numele utilizatorilor, păstrându-le şi pe cele vechi, demonstrând astfel că, conturile vechi au fost accesate de la IP-ul din România, în condiţiile în care adevăraţii titulari au sediul în străinătate:

”În 29 iunie 2012, când încă îl bănuiam pe Biro Endre Mark ca autor al accesului neautorizat, am modificat numele utilizatorilor enter şi DORMIKOR pe site-ul firmei, respectiv le-am creat celor doi conturi noi: enterprod şi respectiv DORMIKOR_LEHO. Clienţilor nu le-am comunicat motivul acestor modificări şi conturile vechi au rămas active însă nu au mai primit accesul la datele pe care clienţii aveau dreptul să le vizualizeze, ci am lăsat nişte date care nu corespundeau, respectiv am lăsat oferte speciale de preţuri pentru cele două conturi vechi. Cele două conturi vechi au fost accesate în continuare de la IP-ul din România în timp ce conturile noi au fost utilizate de adevăraţii titulari.

În 6 noiembrie 2012, am procesat similar şi cu clientul cedarom căruia i-am creat un nou , cedarom_nou. Datorită faptului că accesările neautorizate au continuat, am procedat la oprirea serverului pentru câteva ore.

În 23 aprilie 2013, am dezactivat conturile celor opt clienţi menţionaţi mai sus, inclusiv contul lui Biro Endre Mark pentru a bloca accesul acestuia la datele societăţii.

Şi după ce am formulat cererea de chemare în judecată, accesările acestor conturi au continuat, suspecţii nu s-au oprit cu toate că am avut o întâlnire cu Biro Endre Mark la care au participat şi avocaţii noştri, în vederea consilierii, acesta a participat la procesul comercial şi chiar a fost supus interogatoriului, însă nu a recunoscut comiterea faptelor”, mai declară administratorul Vitacom.

Avocat: Există o multitudine de îndoieli în ceea ce priveşte vinovăţia lui Biro Endre Mark

Apărătorul ales de Biro Endre Mark este avocatul Ciprian Păun care a solicitat achitarea acestuia, ”întrucât fapta nu există, nu există probe din care să rezulte că Biro Endre Mark a săvârşit fapta imputată, fapta nu este prevăzută de legea penală, fapta nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege.

Simpla existenţă a unor foldere care să conţină numele unor parteneri comerciali confirmaţi prin declaraţia de inculpat, cu care Bono Conexim a avut raporturi comerciale, nu poate stabili o legătură concretă cu accesarea conturilor de utilizatori. Datele obţinut în urma percheziţiei informatice nu pot, nici de sine stătător, nici prin coroborare, să stabilească într-un mod satisfăcător legătura între fapta imputată şi persoana inculpatului.

Astfel, avocatul Ciprian Păun solicită achitarea lui Biro Endre Mark, precizând că există o multitudine de îndoieli în ceea ce priveşte vinovăţia acestuia.

”Consider că fapta nu este prevăzută de legea penală. Astfel, după cum am arătat, prevederile art. 360 Cod Penal, reluând elementele constitutive ale inculpatului de art. 42 din legea 161/2003 impun drept condiţie sine qua non (n.r. indispensabil) ca accesul la sistemul informatic să fie realizat fără drept. Şi în ipoteza în care instanţa va aprecia că elementele probaţionale administrate sunt suficiente pentru probarea existenţei faptei, accesarea contului BIROMARK nu reprezintă o faptă responsabilă penalmente.

Referitor la specificitatea infracţiunii informatice, nu poate fi negat că între existenţa unui drept de accesa şi a unor limite de acces există o legătură indisolubilă. Astfel, în măsura în care, cu adevărat s-ar fi dorit ca după părăsirea societăţii contul să nu mai fie accesat, erau mai multe măsuri posibile pentru certificarea acestei dorinţe:

fie interzicerea accesului/radierea contului de către administratorul de sistem, lucru care s-a şi făcut în cursul anului 2013, atunci când cu adevărat a vrut să se interzică accesul la cont.

fie prin introducerea în contractul de muncă a unor clauze privind utilizarea contului

fie introducerea în reglementările societăţii a unor reguli privind modul de utilizare şi limitele de utilizare a contului sau comunicarea expusă a dorinţei ca fostul angajat să sisteze accesarea contului după desfăşurarea contractului de muncă.

Operaţiunea ştergerii contului implică un efort minimal din partea administratorului de sistem. Ceea ce este esenţial este că acest cont a fost al inculpatului, acesta având dreptul să îl acceseze oricând, în lipsa voinţei contrare a administratorului Vitacom. Astfel, în materia infracţiunilor informatice, apreciem că limitarea accesului presupune a conduită concesivă din partea administratorului de sistem, reprezentat de al deţinătorului platformei web.

Astfel, nu considerăm că poate fi admis că accesarea contului BIROMARK, deţinut chiar de inculpat şi privindu-l pe acesta, s-a făcut fără drept”, arată avocatul Ciprian Păun.

Biro Endre Mark: Vasile Vita vrea să mă distrugă

În contradictoriu cu cele declarate de administratorul SC Vitacom Electronics SRL, Biro Endre Mark consideră că intenţia lui Vasile Vita este de al distruge personal şi patrimonial.

”În 15 martie 2011 din cauza unor motive de ordin subiectiv, în special datorită abandonării principiilor care au stat la baza colaborării cu SC Vitacom Electronics SRL, am notificat Vitacom privind intenţia de reziliere a contractului de colaborare a SC Bono Comexim SRL.

Datorită acestui fapt, domnul Vasile Vita a fost profund afectat, spunându-mi în mod indirect că va supraveghea activitatea mea ulterioară. La acel moment nu am înţeles cele spuse de fostul meu angajator şi colaborator, crezând că este un comportament al unui fost angajator şi colaborator afectat că a fost părăsit de un om care i-a fost alături timp de aproximativ 15 ani. Ulterior, mai ales azi, am înţeles semnificaţia sublimă a mesajului transmis.”, a declarat Biro Endre Mark.

Biro Endre Mark, trimis în judecată

Biro Endre Mark a fost trimis în judecată din data de 30 iulie 2015 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj pentru săvârşirea infracţiunii de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată. Ministerul Public. Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj este reprezentat prin procuror Doru Dobocan.

În 13 decembrie 2016 s-a ”repus pe rol cauza în vederea suplimentării probaţiunii, având în vedere poziţia exprimată de inculpat la termenul de judecată din data de 09.03.2016 şi dispoziţiile art.374 alin.7 C.pr.pen”, iar la ultima şedinţă din 17 ianuarie 2017, magistratul Tribunalului Cluj, Luminiţa Firicel a amânat cauza pentru citarea unor martori.