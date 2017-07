Vasile Vita, patronul Vitacom, acuzat că s-a jucat cu un off-shore ca să nu plătească impozit pe profit

Un fost angajat din cadrul Vitacom, Biro Endre Mark, îl acuză pe patronul Vitacom, Vasile Vita, că prin intermediul unui off-shore din China, Sun Business Limited, Vita ar fi făcut o evaziune de la plata impozitului pe profit în valoare de câteva milioane de lei pentru perioada de timp cuprinsă între anii 2006 – 2013. Fostul angajat a făcut o sesizare la ANAF Cluj vizavi de acest aspect, dar inspectorii aproape că l-au scos de urechi afară, certându-l pentru tupeul pe care îl are. Plângerea lui Biro Endre Mark a ajuns şi la DIICOT Cluj, dar procurorul Radian Kreiszer a spus, în linii mari, că dacă ANAF n-a găsit nimic, el nu mai are ce să facă. Vasile Vita este consul onorific al Turciei la Cluj Napoca şi socrul lui Rareş Bogdan, şeful Realitatea TV.

Potrivit declaraţiilor lui Biro Endre Mark, fost angajat la Vitacom, patronul acestei companii clujene, Vasile Vita ar fi evitat să plătească impozitul pe profit prin intermediul unei scheme fiscale în care s-a folosit de off-shore-uri.

Marfa cumpărată din China sau din alte ţari venea direct în România, la Vitacom, însă documentele făceau un ocol prin intermediul unui off-shore, iniţial situat în Cipru şi, ulterior, în China, pentru ca articolele cumpărate să beneficieze de o majorare artificială de preţ. Intrate în ţară, ele mai beneficiau de o altă majorare de preţ. Pentru prima majorare nu se plătea nici un fel de impozit pe profit.

”Prin anul 1999-2000 a fost înfiinţată sau preluată firma off-shore cipriotă Lorraine Electronics. Proprietar în acte era trecut Mario Saris. Ştiu asta pentru că întocmeam facturile primite de la furnizorii din China. Eu făceam cererea de ofertă furnizorilor din China, ei trimiteau oferta, pe urmă factura proformă, care nu era făcută pe Vitacom Electronics, ci pe Lorraine Electronics, adică off-shore-ul din Cipru. Apoi, pentru Lorraine Electronics către firma Vitacom eu aveam sarcina de a întocmi factura prin care marfa cumpărată din China, pe hârtie, trecea prin Cipru, dar de fapt ea venea direct la Vitacom Electronics, adică în România. Iar la vamă se prezenta factura de Lorraine Electronics. Cum ar veni, marfa se vindea ”pe vapor”. Atunci Vita mi-a spus că firma îi aparţine şi taxele sunt achitate în Cipru”, explică Biro despre modalitatea în care marfa care ajungea la Vitacom deja avea preţul umflat artificial.

Din China la Cluj prin off-shore-ul lui Vita

Însă, pentru că Vasile Vita este un extrem de suspicios, neavând încredere aproape în nici o persoană, a înfiinţat, direct pe numele lui, un alt off-shore în China. Este vorba de off-shore-ul Sun Business Limited cu sediul în Hong Kong şi cu un cont bancar la HSBC Personal Banking din Hong Kong. Astfel, dacă procurorul DIICOT Cluj care s-a ocupat de cazul de faţă ar fi avut un minim interes ar fi făcut demersuri pentru investigarea acestui cont.

”Afacerile cu firma off-shore Sun Business din Hong Kong au început în anul 2006 şi au continuat până în 2013, când la jumătatea lui iulie am făcut un denunţ la ANAF Bucureşti. Cei de acolo mi-au răspuns că denunţul va fi cercetat de ANAF Cluj. Timpul a trecut şi în 18 august 2013, după ce sesizarea a fost trimisă la Cluj, Vita a depus cererea de radiere a off-shore-ului din China. Aşa că Vita sigur a aflat de faptul că a fost denunţat. În decembrie 2013, am mers la ANAF Cluj să întreb ce se întâmplă cu sesizarea mea şi un domn mai în vârstă m-a luat la întrebări şi m-a dat afară din birou că nu îmi pot permite să fac o reclamaţie împotriva unei firme atât de cunoscute din Cluj care îşi plăteşte toate taxele la zi! Nimeni nu ştia ce se întâmplă cu sesizarea respectivă sau cine se ocupă de ea!

După aceea au trimis doi inspectori la Vitacom pentru un control şi au descoperit că marginea EBITA (Earnings before interest, taxes and amortization/câştigul înainte de impozite şi taxe, n.red) că este una normală. Dar acest lucru nu are nimic de-a face cu ceea ce am sesizat eu. Ei spuneau că dacă Vitacom achiziţionează un produs, să zicem, cu un dolar, şi intră cu doi dolari iar Vitacom îl vinde cu patru dolari, nu este nici o problemă. Pe ei nu i-a interesat ce se întâmplă cu diferenţa iniţială de un dolar! Eu am făcut un calcul lejer şi a reieşit că ar fi vorba de o evaziune de minim două milioane de lei pentru perioada 2006 – 2013”, spune fostul angajat.

Doi inspectori ANAF Cluj au bătut EBITA ca să priceapă iapa

În decembrie 2013, ANAF Cluj i-a trimis pe inspectorii Cucui Liviu Octavian şi Rodica Octavian care au făcut un control ”inopinant” la Vitacom, la patru luni de la depunerea reclamaţiei. În cadrul acestui control, Vitacom a fost reprezentată de Haynalka Nistor, în calitate de director economic. În cadrul controlului s-a stabilit că Vitacom Electronics declarase pentru anul 2011 o cifră de afaceri de peste 37,7 milioane de lei, un profit de 391.397 de lei la un adaos mediu de aproape 70%. În anul 2012, firma declarase o cifră de afaceri de 36,6 milioane de lei şi un profit de 89.593 de lei.

Inspectorii mai arată că Vitacom a cumpărat de la Sun Business Limited din Hong Kong, că a achitat taxele, inclusiv cele vamale, dar nu au fost interesaţi să se întrebe de ce Vita a cumpărat de la el înşuşi, pentru că Sun Business îi aparţinea lui, şi nu unui producător din China.

De asemenea, nimeni de la ANAF Cluj nu s-a întrebat care este chichiţa prin care între 2008 şi 2012 Vitacom Electronics a declarat profituri extrem de mici faţă de cifrele de afaceri, iar ulterior profiturile nete au explodat. Spre exemplu, dacă în 2012 profitul este cel menţionat anterior, în anul următor, la o cifră de afaceri tot de 36 de milioane de lei, profitul net a explodat la un milion de lei şi s-a menţinut în jurul acestei sume până anul trecut.

Mai mult, în cadrul controlului făcut de cei doi inspectori ANAF Cluj s-a menţionat că marginea EBITA este una normală, însă orice contabil ar putea spune că nu este nici o legătură între marginea EBITA şi evaziunea prin intermediul unui off-shore, adică ceea ce sesizase fostul angajat.

Răspuns instant ca ness-ul

Pentru că atitudinea ANAF Cluj a fost una aproape inexistentă vizavi de obiectul sesizării, Biro Endre Mark a depus o sesizare la DIICOT Cluj.

”După ANAF am făcut sesizare la DIICOT. Iniţial a căzut la un procuror care era pus pe treabă, însă şeful DIICOT Cluj (procurorul Mircea Hrudei la data respectivă, n.red.) i-a luat aceluia dosarul şi i l-a dat procurorului Radian Kreiszer care, în decurs de un an a emis soluţia de clasare. Cei de la DIICOT au împins rezolvarea dosarului în sarcina ANAF-ului. Dacă cei de la ANAF au făcut control, ei n-au mai făcut nimic. Noi am formulat o plângere împotriva clasării la care am primit răspuns de la procurorul şef al DIICOT Cluj în 24 de ore! Nu cred că s-a mai pomenit aşa ceva. Poate că unii oameni din funcţiile de conducere nu au avut prea mult timp şi s-a mers pe încrederea oarbă în procurorul Radian Kreiszer”, spune Biro.

În cadrul demersurilor făcute, procurorul Kreiszer i-a audiat pe Gretel Bukkos, Iager Kun Francisc şi Gabor Zoltan Balogh, angajaţi la Vitacom. Din declaraţiile lor rezultă că Vitacom a cumpărat produse de la Sun Business Hong Kong în perioada 2008 – 2012. Procurorul mai arată că furnizorul Sun Business a fost identificat iniţial de Vita Vasile şi că valoarea anuală a achiziţiilor de la această firmă era între 500.000 – 1.000.000 de dolari/an.

În rest, procurorul bata aceeaşi apă în piuă ca şi inspectorii de la ANAF Cluj, că Vitacom şi-a plătit dările la stat, taxele vamale, etc, adică lucruri pe care nu le-a contestat nimeni.

”Un alt aspect invocat de denunţători, considerat important de aceştia a fost cel legat de lipsa dosarului preţurilor de transfer. Acest aspect se află în conexiune cu constatarea faptului că suntem în prezenţa unor persoane afiliate, atât la societatea rezidentă (Vitacom, n.red.) cât şi la Sun Business, este/a fost numitul Vita Vasile Andrei, după cum rezultă din înscrisurile depuse de denunţători. Reglementările în vigoare la data faptelor prevedeau că o asemenea documentaţie să fie întocmită şi prezentată doar la solicitarea organelor fiscale, în caz contrar abaterea fiind de natură contravenţională iar nu penală”, arată în rezoluţia de clasare dispusă de procurorul Radian Kreiszer de la DIICOT Cluj.

”Incompetenţă, nepăsare sau favorizarea infractorului”

Biro Endre Mark spune că abia aşteaptă să fie dat în judecată de Vasile Vita şi că se miră de faptul că, până acum, patronul Vitacom nu l-a acţionat în instanţă.

”Se poate vorbi de incompetenţă, nepăsare sau favorizarea infractorului, dar este clar că lucrurile nu vor să iasă la suprafaţă. Eu nu o să mă opresc aici şi mă miră faptul că nu m-a dat în judecată! Dacă eram în locul domnului Vita şi cineva mă acuza de evaziune şi aveam o soluţie ca cea pe care au emis-o procurorii, îl dădeam pe cel care m-a acuzat în judecată pentru denunţ calomnios, dar domnul Vita nu a făcut nimic. S-a făcut că plouă!

Din păcate legislaţia s-a schimbat, dar dacă aş fi acţionat mai din timp l-aş fi putut da pe domnul Vita în judecată pentru înşelăciune. În perioada 2006 – 2011 multe persoane cu funcţii de conducere erau plătite pe baza adaosului realizat, aşa că el dacă modifica în permanenţă adaosul, care rămânea la Vitacom, salariile negociate erau mai mici şi oamenii au câştigat mai puţin decât s-ar fi cuvenit”, mai spune fostl angajat de la Vitacom.

Reporterii Gazetei de Cluj i-au înştiinţat pe reprezentanţii Vitacom Electronics SRL despre subiectul acestui articol, însă patronul firmei, Vasile Vita, nu a oferit nici un punct de vedere până la închiderea ediţiei.

Procurorul Radian Kreiszer avansat fără examen

Procurorul Radian Kreiszer de la DIICOT Cluj a avansat în funcţie, printr-o chichiţă juridică, fără să dea un examen. Tehnica a fost următoarea: procurorul care vrea o funcţie mai mare, dar are emoţii sau nu este stăpân pe cunoştinţe, poate face o cerere de avansare care, în mod evident, va fi respinsă pentru că nu este susţinută printr-un examen. A doua etapă prevede deschiderea unui proces la Secţia contencios-administrativ a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în care decizia CSM este contestată. În Cluj-Napoca există 15 procurori care au ales să nu mai dea examenul INM pentru a accede în funcţii mai mari. Tudor Radian Kreiszer, de la DIICOT Cluj, a avansat cu ajutorul acestei metode prin hotărârea cu numărul 1110 din 25 iunie 2009.

Procurorii DIICOT Cluj impresionaţi de La Vita e bella

În timp ce Biro Endre Mark a făcut plângeri la ANAF Cluj şi DIICOT Cluj împotriva lui Vasile Vita, patronul Vitacom Electronics a sesizat în 2013 DIICOT Cluj privire la faptul că în mod repetat conturile de utilizatori aparţinând unor clienţi ai societăţii au fost accesate fără drept, în scopul obţinerii unor informaţii confidenţiale, care ulterior au fost utilizate în cadrul unor activităţi de concurenţă neloială. Administratorul societăţii, Vasile Vita bănuieşte că autorul faptei este Biro Endre Mark, un fost angajat al Vitacom, motiv pentru care l-a acţionat pe acesta în instanţă. Într-un proces rapid, Tribunalul Cluj l-a găsit vinovat pe Biro şi l-a condamnat la trei ani cu suspendare, sentinţa nefiind definitivă.

Se pregăteşte impozitul pe cifra de afaceri

Potrivit noului program de guvernare al PSD pentru anul viitor se preconizează că impozitul pe profit va dispărea şi va fi implementat impozitul pe cifra de afaceri.

”În ceea ce priveşte impozitarea profitului, o restabilire a echităţii considerăm noi că reprezintă impozitarea suplimentară a profiturilor obţinute din extracţia de resurse naturale şi neprelucrate în România, cu cel puţin 20%, prin adoptarea noii legi a redevenţelor, cel târziu la finalul anului 2017. (…) Vom introduce impozitarea veniturilor pentru toate companiile din România, (impozit pe cifra de afaceri) începând cu 01 ianuarie 2018. Acest impozit va înlocui impozitul pe profit şi va avea 2 sau 3 trepte de impozitare”. În acest moment impozitul pe profit este de 16%. În loc de impozit pe profit, microîntreprinderile cu cifra de afaceri sub 500.000 de euro pe an plătesc impozit pe venit, de 3% pe cifra de afaceri dacă nu au angajaţi şi de 1% daca au cel puţin un angajat”, arată noul program de guvernare al PSD. Ministrul desemnat, Ionuţ Mişa a declarat că pentru toate firmele treptele de impozitare vor fi de 1%, 2% şi 3% pe cifra de afaceri, în loc de 16% pe impozitul pe profit.

La Cluj Napoca este judecat ”tăticul” off-shore-urilor din România

KISS V. LASZLO GYORGY este un om de afaceri la care au apelat aproape toţi magnaţii din România când au avut nevoie să îşi bage banii prin vreun off-shore. Sorin Ovidiu Vântu, deputatul William Brânză sau Dumitru Creştin, sunt doar câteva nume grele care au apelat la serviciile lui Kiss pentru a îşi deschide off-shore-uri în paradisuri fiscale. Acum Kiss Laszlo este în închisoare fiind judecat pentru spălare de bani în cadrul afacerii Petrom Services, unde titular este Sorin Ovidiu Vântu. De asemenea, Kiss mai este judecat şi pentru afacerea Ultra Pro Computers unde prejudiciul este de aproximativ 10 milioane de euro. La Curtea de Apel Cluj se judecă procesul de fond al unui dosar de constituire al unui grup infracţional organizat în care este judecat şi consultantul off-shore din România Kiss Laszlo.

Lui Kiss i s-a ”înfundat” în acest dosar din cauza unor oameni de afaceri sălăjeni, CHEREGI I. RODICA CARMEN, IORDACHE F. FLORIN – GHEORGHE, IORDACHE I. ALINA şi IORDĂCHESCU M. MARIANA care au apelat la serviciile de consultanţă ale lui Kiss pentru a deschide off-shore-ul Farbridge LDT. Dosarul a fost trimis către instanţă la începutul acestui an şi pentru că în cadrul dosarului este inculpat şi avocatul lui Kiss, procesul la curtea de Apel Cluj. Kiss Laszlo şi Iordăchescu Mariana au fost implicaţi şi în dosarul Petrom Service şi anul trecut cei doi au fost condamnaţi la pedepse cu închisoarea cu executare. Kiss Laszlo Gyorgy a primit saşe ani şi patru luni pentru complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, iar Mariana Iordăchescu a fost condamnată la 3 ani şi 2 luni de închisoare cu executare pentru complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată.

Anul trecut, Laszlo Kiss şi Cristian Fughină au fost trimişi în judecată, de procurorii DIICOT, în dosarul „Ultra Pro Computers”, ei fiind acuzaţi că au prejudiciat statul, prin delapidare şi spălare de bani, cu aproximativ 10 milioane de euro.