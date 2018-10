Venituri suplimentare în 2018: din ce au reușit românii să facă bani anul acesta?

Cea mai mare parte din populatia Romaniei afirma faptul ca salariul de baza nu ii ajunge pentru a duce un trai satisfacator. Totusi, printre aceste persoane, se numara si cei care profita de toate ocaziile pentru a schimba aceasta situatie, apeland la activitati diverse pentru a-si suplimenta veniturile.

In 2018, romanii au reusit sa isi rotunjeasca castigurile lunare de pe urma pasiunilor pe care le au ori prin metode inovative, care nu numai ca le-au adus sume de bani, dar le-au si permis sa isi faca ordine in anumite capitole ale vietii. Pentru ca mai este foarte putin pana la inceputul noului an, persoanele pot trage linie si pot calcula cat succes au avut in activitatile intreprinse. Daca foarte multi au pus bani deoparte pentru vacante sau pentru viitor, exista si cei care asteapta momentul oportun pentru a-si achizitiona lucrurile la care viseaza.

Iata ce activitati au devenit foarte populare printre romani in 2018

Pariurile sportive

Desi aceasta industrie a cunoscut succesul inca din anii trecuti, in 2018, operatorii online care ofera astfel de servicii au observat un interes crescut fata de pariurile sportive. Multi romani au fost atrasi de posibilele castiguri insemnate si au ales case de pariuri care le puneau la dispozitie cele mai bune oferte. Rezultatul a fost cel scontat: persoanele au reusit sa incaseze sume de bani foarte mari, iar perseverenta, strategiile si cunostintele in domeniu s-au dovedit a fi foarte utile! Bineinteles, a ajutat si usurinta cu care acestia au putut miza pe partidele preferate, chiar din intimitatea propriei locuinte!

Jocurile de noroc

Cazinourile au fost mai pline ca niciodata, dar au oferit si cele mai multe premii comparativ cu ultimii ani! Se pare ca norocul, sau mai degraba, tacticile de joc, au fost prielnice pentru persoanele de pe teritoriul tarii. Pe langa reprezentantele stradale, foarte apreciate au fost site-urile de profil, care ofera o experienta asemanatoare celor ce aleg sa se joace fara a fi prezenti, fizic, intr-un astfel de loc. Multi romani afirma ca joaca responsabil, asumandu-si rar riscuri si ca se informeaza cu privire la regulile de joc, pentru a reduce posibilele pagube materiale. Asadar, concluzia este ca, in acest domeniu, este nevoie de echilibru, de obiectivitate si de masura, pentru a face intr-adevar bani din astfel de activitati.

Yard Sale

Aceasta expresie vine din America si reprezinta activitatile din curtea casei, in care persoanele vand la preturi rezonabile obiectele pe care nu le mai folosesc. In Romania, anul acesta, foarte multi oameni au imprumutat acest obicei si, prin diferite cai, au reusit sa castige bani de pe urma lucrurilor care nu le mai sunt necesare. In Bucuresti, dar si in alte orase, diferite organizatii au pus la cale evenimente in care atat femeile, cat si barbatii puteau inchiria cate un stand, pentru a afisa pentru public haine si accesorii ce puteau fi reutilizate. Clientii puteau cumpara aceste articole la preturi foarte accesibile, iar toata lumea a avut de castigat! Platformele online au ajutat si la acest capitol: exista pe piata numeroase site-uri care intermediaza comercializarea bunurilor personale.

Asadar, daca iti doresti sa-ti suplimentezi veniturile in 2019, poti incerca una dintre aceste metode!