Vești bune pentru posesorii auto marca BMW din județul Cluj

Un pas mic pentru VadAuto, un pas mare pentru clujenii care detin automobile marca BMW.

VadAuto, detinatoare de service-uri auto, statie ITP si magazin piese pentru automobile, si-a marit sfera de servicii, incheiand un parteneriat cu cunoscutul producator de automobile BMW si astfel devenind primul service non-reprezentata pe raza municipului Cluj-Napoca care beneficiaza de acces direct la baza de date BMW Group, iar tu detinatorule de BMW ai parte de o locatie noua unde iti poti duce BMW-ul, totul cu binecuvantare de la producator.

Dupa cum stim, piata autovehiculelor se afla intr-un continuu progres, producatorii de automobile cautand constant sa isi perfectioneze produsul si sa usureze viata celui care il cumpara.

Din dorinta de a ne usura vietile, acum e mai simplu ca niciodata sa afli, respectiv sa stochezi informatii esentiale legate de autovehiculul tau BMW, prin utilizarea sistemului BMW Key Reader. De acest serviciu rapid si inovator, se pot bucura masinile BMW produse dupa anul 2000.

Dar ce presupune acest sistem Key Reader?

Practic cheia automobilului devine carte de sanatate si asistentã pentru acesta, deoarece stocheaza informatii folositoare legate de automobilul tau BMW si anume: seria de sasiu, kilometrajul real al masinii dar te si atentioneaza in situatia in care este necesara o vizita la service.

Cititorul de informatii stocate in cheie, este de real folos atat pentru proprietarul masinii cat si pentru cei din service, deoarece cheia stocand informatii importante, service-ul auto beneficiaza de acces la toate acestea; Practic se anuleaza situatiile in care schimbul de informatii se realizeaza intr-un mod ambiguu sau cu informatii relevante lipsa, lucrurile devin mai exacte, iar dialogul se desfasoara cu mai multa usurinta. Timpul pe care l-ai fi alocat anterior detalierii istoricului autovehiculului, acum il poti folosi pentru a discuta despre alte aspecte cu consultantul de service.

In momentul in care cheia masinii este conectata la Key Reader, toate informatiile care sunt stocate vor fi vizibile. Aceste informatii, sunt pe cat de diverse, pe atat de folositoare. Dupa cum s-a precizat si mai sus, detaliile legate de kilometraj masina, serie sasiu sunt usor de accesat dar, acestea nu sunt singurele informatii disponibile. In service se se poate observa intreaga gama de reparatii la care a fost supus automobilul, unde anume s-au efectuat acestea dar si kilometrajul masinii la momentul respectiv. Acest lucru este posibil datorita faptului ca service-urile partenere BMW au atat dreptul de vizualizare a bazei de date BMW cat si dreptul de a nota orice informatie noua legata de masina respectiva. Toate informatiile inscrise in “fisa cheii” sunt accesibile la orice reprezentanta BMW in lume. Alte beneficii ale acestui serviciu ar fi citirea intregii game de erori prezente impreuna cu o verificare electrica si mecanica a acesteia.

Acest parteneriat, aduce avantajul, ca orice operatiune de service va fi inscrisa in istoricul masinii, lucrurile realizandu-se intocmai ca la o reprezentanta BMW.

Relevanţa pentru români!

Dupa cum stim deja, in România, piata masinilor second-hand este infloritoare, acest lucru impingandu-i pe unii asa zisi “dealeri” de masini, din dorinta de a-si maximiza profitul, sa prezinte masina care se doreste a fi vanduta intr-o lumina mai pozitiva decat e in realitate. Cea mai des intalnita “minciuna” in cazul masinilor rulate e numarul de kilometrii parcursi, cu cat sunt mai putini efectuati cu atat mai bine. In aceasta situatie se observa usor utilitatea cititorului de chei, acesta permitand accesarea istoricului masinii, kilometrii reali vor fi afisati iar cumparatorul va stii mereu pentru ce negociaza. Insa de acum, poti verifica kilometrii reali al oricarei masini marca BMW prin serviciul “Verificare Istoric BMW” de la VadAuto.