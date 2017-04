Vezi ce evenimente speciale poți urmări la TIFF 2017

Britanicii de la Public Service Broadcasting și show-ul lor spectaculos cu imagini de arhivă, cine-concerte pe filme de Buster Keaton și animații din anii 30-50, concerte în spații inedite — Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) vine, între 2 și 11 iunie 2017, cu o selecție puternică de muzică, pe lângă cea de filme.

Cu o zi înainte de deschiderea TIFF, pe 1 iunie, de la 12.00 (pentru copii) și 19.00, la Casa de Cultură a Studenților, un eveniment special o va readuce la Cluj, la doi ani după Tabu, pe Christine Ott, cu cine-concertul Lotte, mon amour. Sedusă de farmecul unic al capodoperelor animate ale lui Lotte Reiniger (1899 — 1981), unul dintre pionerii animației cu siluete, Christine Ott a compus muzică originală care să redea magia acestor povești. Artistă franceză, care a cântat alături de Radiohead, Yann Tiersen sau Noir Desir, va fi acompaniată de Anne-Irene Kempf la alto și percuție.

‘N-o să mai ai nevoie de nici o altă trupă, niciodată’, scrie Esquire despre duo-ul multi-instrumental britanic Public Service Broadcasting, care vine la TIFF cu un concert de neratat. Un mix fascinant de indie, electro și infuzii de pop cu mostre audio din arhivele publice și materiale de propagandă, muzica celor de la PSB va fi însoțită de un show vizual spectaculos. Pe fundal vor rula imagini din arhivele SUA și ale URSS din perioada 1957 — 1972, din timpul cursei pentru cucerirea spațiului. Conceptul a fost lansat odată cu albumul The Space Race (2015), primit excelent de marile publicații și care i-a adus trupei concerte pe toate continentele. Concertul va avea loc sâmbătă, 3 iunie, de la 19.00, la Casa de Cultură a Studenților.

Una dintre capodoperele lui Buster Keaton, filmul mut The General (1926), va fi însoțit la TIFF de muzica originală a trio-ul francez Diallele. Format în 2008 de Romain Bercé și frații Sylvain și Mathieu Lemaire (chitară, saxofon, baterie), trio-ul propune o energie rock pentru un western antrenant, în care cascadoriile spectaculoase ale lui Buster Keaton te țin cu sufletul la gură. The General/ Le Mécano du general a fost inclus în topul celor mai bune 50 de filme din toate timpurile de revista Sight & Sound. Cine-concertul este programat luni, 5 iunie, de la ora 20.00, la Casa de Cultură a Studenților.

Evenimente aparte la TIFF vor serile de concerte în biserici din Cluj. Pe 6 iunie, Jozef van Wissem, muzician și compozitor olandez stabilit în New York, colaborator frecvent al lui Jim Jarmusch, va cânta melodiile compuse pentru coloana sonoră a filmului Only Lovers Left Alive, care i-au adus Cannes Soundtrack Award 2016. Van Wissem este ‘deopotrivă un compozitor avangardist și un muzician baroc la lăută, prin urmare deloc străin de contradicții’, scrie The New York Times. A susținut peste 800 de concerte solo la lăută în întreaga lume, a înregistrat sau cântat live cu Jarmusch, Tilda Swinton sau Zola Jesus, iar muzica sa hipnotică și poetică l-au propulsat printre cei mai valoroși muzicieni contemporani.

Pe 8 iunie, Charlie Cunningham, una dintre vocile în ascensiune ale folk-ului britanic, va încânta publicul TIFF cu melodii de pe noul album, Lines. Muzica sa este un mix de sensibilități folk cu pop și accente flamenco, împrumutate din cultura spaniolă după doi ani petrecuți la Sevilia. După trei single-uri de succes, care i-au adus titlul de ‘Bloggers Choice for 2014’ al Radio 1 (BBC), și-a lansat anul acesta primul album, Lines, pe care publicația Clash l-a decretat ‘un debut sclipitor’. ‘O bijuterie a folk-ului britanic’, apreciază Rolling Stone.