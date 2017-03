Vezi ce judecători clujeni au fost sancţionaţi de CSM

Potrivit unei note a CSM, în ultimii cinci ani au fost sancţionaţi disciplinar 114 judecători şi procurori, iar în perioada 2014 – 2015 aproape 40 de magistraţi au primit condamnări definitive pentru corupţie. În instanţele din jurisdicţia Curţii de Apel Cluj, în ultimii ani patru judecători au avut de suferit. Este vorba de Gabriel Năsui, Rus Sergiu Leon, Iuliu Păcurar şi Ovidiu Tocan. acest lucru se întâmplă în situaţia în care justiţia clujeană este plină de rubedenii care se susţin între ele.

Potrivit unei note a CSM, trendul în materia sancţiunilor disciplinare pentru judecători a fost unul ascendent. Dacă în anul 2010 pe rolul Secţiei de judecători în materie disciplinară au fost înregistrate 16 dosare, fiind pronunţate un număr de 9 hotărâri prin care au fost aplicate sancţiuni judecătorilor, în anul 2015, până în luna noiembrie, pe rolul secţiei au fost înregistrate 41 de dosare.

Anul 2015 a adus cele mai multe sancţiuni disciplinare împotriva judecătorilor: acţiunile disciplinare au fost exercitate în principal de Inspecţia Judiciară împotriva judecătorilor şi au fost pronunţate 25 hotărâri prin care judecătorii au fost sancţionaţi pentru săvârşirea unor abateri disciplinare.

Statistic, s-a constatat că majoritatea judecătorilor sancţionaţi disciplinar deţin funcţii de execuţie. Aceştia provin de la instanţe cu volum mare de activitate, în special judecătorii şi tribunale.

În ceea ce îi priveşte pe procurori, din punct de vedere al dosarelor în materie disciplinară, situaţia a fost relativ constantă. Numărul lor în perioada 2010-2015 a variat între 7 şi 13 dosare. În 2015, până în luna noiembrie, au fost aplicate 7 sancţiuni disciplinare, faţă de 4 sancţiuni în anul 2010.

Sancţiunile aplicate judecătorilor şi procurorilor în perioada 2010-2015 au acoperit întreaga paletă de sancţiuni disciplinare prevăzute de art. 100 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, predominând sancţiunea avertisment.

Sancţiunea excluderii din magistratură a fost aplicată anual în câte cel puţin 2 cazuri pentru judecători, situaţia culminând cu anul 2015, când 6 judecători au fost excluşi din magistratură.

Încălcarea normelor Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor a fost constatată în două situaţii în cazul judecătorilor şi în trei cazuri pentru procurori în perioada 2012–2015.

Din punct de vedere al îndeplinirii condiţiei de bună reputaţie, în perioada 2012-2015 pe rolul Secţiei pentru judecători au fost înregistrate opt sesizări privind verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii a judecătorilor. În unul dintre cazuri procedura a fost suspendată ca urmare a punerii în mişcare a acţiunii penale împotriva judecătorului, iar într-un alt caz s-a constatat neîndeplinirea acestei condiţii de către magistrat.

Pe rolul Secţiei pentru procurori au fost înregistrate două sesizări privind verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii a procurorilor (în una dintre cauze s-a constatat că nu sunt indicii iar cealaltă a rămas fără obiect).

Condamnările penale pentru infracţiuni de corupţie sunt cele mai grave situaţii în care au fost implicaţi judecători şi procurori: în anul 2014 au fost condamnaţi definitiv un număr de 20 de magistraţi dintre care 7 judecători şi 13 procurori.

În primele opt luni ale anului 2015 instanţele de judecată au pronunţat hotărâri de condamnare definitive faţă de 16 magistraţi, dintre care 5 judecători şi 11 procurori.

Magistraţii clujeni călcaţi de Inspecţia Judiciară

În cadrul instanţelor clujene, printre judecătorii care au fost luaţi la întrebări de Inspecţia Judiciară se numără Gabriel Năsui care, după ce a judecat procesul unui prieten şi i-a dat câştig de cauză, a fost exclus din magistratură de către Consiliul Superior al Magistraturii. Însă, el a contestat soluţia CSM la Înalta Curte de Casaţie şi justiţie, iar instanţa superioară a transformat excluderea lui Năsui într-o mutare disciplinară la Alba Iulia pentru 6 luni.

Un alt caz ”caragialesc” este al fostului preşedinte al judecătoriei Turda, magistratul Ovidiu Tocan. În 20012, CSM l-a dat afară din magistratură pe preşedintele Judecătoriei Turda, Horia Ovidiu Tocan, pentru că în 14 procese pe care le-a judecat nu s-a recuzat, chiar dacă în cadrul cauzelor avocatul uneia dintre părţi era mama lui, Eugenia Tocan. Mai mult, magistratul Tocan era iubitul unei avocate din Turda, căreia îi judeca procesele, meditând cauzele ei în timpul programului şi, uneori, chiar după program. Şi acest magistrat a contestat excluderea din magistratură la Înalta Curte, iar magistraţii supremi observându-i aplombul şi tăria colegului lor în a judeca cauzele au transformat excluderea din magistratură într-o mutare disciplinară la Cluj Napoca.

De asemenea, chiar dacă nu au fost excluşi din magistratură, alţi judecători clujeni au suferit sancţiuni, chiar dacă la un loc de muncă normal ei ar fi fost daţi afară din slujbă fără drept de apel.

Judecătorul clujean Rus Sergiu Leon a fost reprimit în rândurile purtătorilor de robă, după ce în 2008 el fusese exclus din magistratură pentru că se certase pe holurile Palatului de Justiţie Cluj cu iubita lui.

De asemenea, Consiliului Superior al Magistraturii a decis sancţionarea lui Iulian Păcurar, judecător în cadrul Tribunalului Comercial Cluj, cu diminuarea salariului cu 15% timp de trei luni, după ce lipsit de la serviciu timp de o săptămână fără a avea aprobare. “S-a mai reţinut faptul că domnul judecător Păcurar Iulian, în perioada decembrie 2010 – februarie 2012, a redactat cu întârziere hotărârile judecătoreşti ce-i reveneau spre motivare, înregistrând astfel un număr de 206 hotărâri neredactate”, se arată într-un comunicat de presă al CSM.

Lista “cumetriilor” din justiţia clujeană

Unul dintre “afinii” judecătoarei Maria Boer este avocat în cadrul Baroului Alba, Georgeta Dârjan, soţia judecătorului Traian Dârjan, este avocat în Bistriţa Năsăud. Lucia Idriceanu, sora judecătoarei Claudia Mirela, este avocat în cadrul Baroului Cluj. Nepoata judecătoarei Adina Lupea, avocatul Ioana Lupea pledează în cadrul instanţelor clujene. De asemenea şi judecătoarea Ioana Tripon are o rudă în cadrul Baroului Cluj. Soţul judecătoarei Nicoleta Bulieriş este avocat. Liliana Ioana Chirilă, soţia judecătorului Octavian Chirilă, de la Judecătoria Cluj, este avocat în cadrul Baroului Cluj. Judecătoarea Iarina Prelipceanu, de la Tribunalul Cluj are afini în Baroul Bucureşti. Soţul judecătoarei Oana Raluca Ghişoiu este avocat, iar judecătoarea Camelia Balint, are o rudă care pledează în instanţele clujene. De asemenea, judecătoarea Maria Francesca Bujor are o rudă care lucrează în cadrul Baroului Bistriţa. Judecătorul Anamaria Gabriela Călugăr are un afin în cadrul Baroului Bucureşti, la fel ca judecătorul Alin Florin Doica care este înrudit cu un avocat. Soţii judecătorii Dorin şi Claudia Tatu au rude avocaţi, la fel ca judecătoarea Alexandrin Amalia Marin, al cărei soţ lucrează ca avocat în cadrul Baroului Cluj. Fostul vicepreşedinte al Judecătoriei Cluj-Napoca, preşedintele Judecătoriei Huedin, Vasile Grunea îi are pe copii lui care sunt avocaţi la Cluj. Judecătoarea Jeni Matei, de la Judecătoria Huedin, are o soră care lucrează ca avocat în cadrul Baroului Vâlcea, iar soţul judecătoarei Corina Mihaela Macarie, de la Judecătoria Turda, Călin Ioan Macarie este de asemenea avocat. Însă aceşti magistraţi, atât timp cât aceşti magistraţi nu judecă procese în care rudele lor pledează în faţa instanţei, ei nu se află în stare de incompatibilitate, iar această regulă este relativ nouă.