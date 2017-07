Vezi ce reclamă clujenii la OPC

Sute de reclamaţii privind comerţul online se fac în fiecare an la Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor Cluj. Lucian Rus, purtătorul de cuvânt al instituţiei, spune că 80% dintre sesizări vizează termenul de livrare al coletelor care fie întârzie, fie nu mai ajung.

Alte situaţii tot legate de comerţul online, nu multe, privesc comandarea unui produs de o anumită culoare şi livrarea aceluiaşi produs, dar de o altă culoare decât cea solicitată. Un alt caz vizează diferenţele dintre preţul afişat pe site şi preţul de pe factura venită cu coletul.

Inspectorul OPC Cluj exemplifică: un clujean comandase o bicicletă pentru copii la 190 de lei şi pe factură era trecut 1.900 de lei. ”În acest caz a fost vorba de o greşeală umană”, afirmă Rus. Potrivit adevarul.ro, el are o experienţă de peste 20 de ani în sistem şi îşi aduce aminte că în urmă cu 3-4 ani, s-a confruntat cu un caz de la Satu Mare. Cineva comandase online pantofi sport marca Adidas şi primise în colet tenişi murdari. În acea situaţie s-a luat legătura cu Serviciul de Investigare a Fraudelor. Un caz mai aparte a fost anunţat la începutul lunii de OPC Cluj: sute de prezervative găurite, iar unele şi expirate la magazine din Cluj-Napoca. Agenţii economici implicaţi în comercializarea prezervativelor au fost amendaţi cu 30.000 de lei, însă inspectorul clujean se arată îngrijorat de consecinţele cazului, în special legat de bolile cu transmitere sexuală. ”Nu am mai întâlnit o astfel de situaţie”, afirmă acesta. OPC Cluj a luat legătura cu Durex care au transmis o poziţie oficială legat de incident şi susţin că e vorba de prezervative contrafăcute. O opinie similară are şi inspectorul Rus. Această situaţie a fost transmisă la autoritatea centrală din Bucureşti care va cerceta cazul.