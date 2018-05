Vezi ce vedete vin la TIFF.17

Vedete de talie internaţională, premiere absolute, filme româneşti premiate la festivaluri europene, proiecţii şi evenimente inedite sau dedicate Centenarului fac parte din programul celei de-a 17-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF) care începe vineri la Cluj.

Deschiderea oficială va avea loc la ora 20,30 cu filmul „Foxtrot”, o dramă controversată inspirată de conflictul israeliano-palestinian, în prezenţa regizorului Samuel Moaz.

„Foxtrot este poate unul dintre cele mai bune filme din ultimul an. La scurtă vreme de la lansarea în cadrul festivalului de la Veneţia, filmul şi-a câştigat locul în istorie. Povestea lui Samuel Moaz, care îi are în centrul acţiunii pe soldaţii, taţii şi fiii naţiunii, este una amuzantă, tragică – şi una care nu ia prizonieri”, arată organizatorii TIFF.

Două filme incluse în competiţia internaţională pentru Trofeul Transilvania vor fi prezentate în premieră naţională în cadrul Zilelor Filmului Românesc, secţiune a TIFF dedicată regizorilor autohtoni.

Cele două pelicule sunt „Nu mă atinge-mă” (Touch Me Not), debutul în lungmetraj al regizoarei Adina Pintilie, care a câştigat Ursul de Aur la Berlin în acest an şi „Charleston”, semnat de Andrei Creţulescu.

În total, 35 de producţii semnate de regizori autohtoni vor fi proiectate anul acesta în Zilele Filmului Românesc – 13 lungmetraje şi 22 de scurtmetraje -, unele în premieră mondială, altele distinse cu premii importante în marile festivaluri. Dintre acestea, 30 de titluri vor intra în cursa pentru premiile secţiunii şi zeci de profesionişti din lumea filmului, interesaţi de noutăţile din cinematografia românească, vor participa la întâlnirile cu publicul TIFF.

Actriţa franceză Fanny Ardant este personalitatea lumii cinematografice pe care echipa TIFF a ales-o pentru acordarea Trofeului Transilvania din acest an. Actriţa va sosi la Cluj în data de 31 mai şi va participa la toate cele patru proiecţii prezentate în onoarea sa, precum şi la gala de final a festivalului.

Potrivit organizatorilor TIFF, publicul o va putea admira în două dintre cele mai apreciate filme din cariera sa, din cele 100 de roluri făcute în cinema şi va avea ocazia să urmărească două producţii pe care aceasta le semnează. „Cenuşă şi sânge”, film regizat de Ardant, va fi proiectat în memoria actriţei Olga Tudorache.

Anna Széles, cunoscută publicului din filmul „Pădurea Spânzuraţilor” şi Dan Nuţu („Duminică la ora 6”) vor primi Premiul pentru întreaga carieră şi, respectiv, Premiul de excelenţă.

Celebra cântăreaţă de operă Angela Gheorghiu participă şi ea la TIFF, ca invitată de onoare a celei de-a 17-a ediţii. Ea va interpreta câteva arii, acompaniată de pianistul Alexandru Petrovici, vineri, 1 iunie, de la ora 19,00, la Opera Naţională Română Cluj-Napoca. Momentul va fi urmat de proiecţia filmului „Tosca” (regia Benoît Jacquot), în care soprana joacă rolul titular.

Anul acesta, la TIFF vor fi celebrate şi două centenare, cel al Marii Unirii şi unul dedicat regizorului Ingmar Bergman.

„Anul acesta sărbătorim două centenare la TIFF. Unul dintre ele este centenarul Bergman, aniversarea a 100 de ani de la naşterea unuia dintre cei mai speciali cineaşti pe care i-a dat filmul internaţional. O selecţie de opt filme reprezentative din cariera acestui cineast etalon, printre care ‘Persona’. Toate filmele au fost restaurate digital. Al doilea centenar, al Marii Uniri – am pregătit un program special, nu vă speriaţi, nu este un program scorţos, făcut din filme de conjunctură, în locul, poate, al filmelor pe care v-aţi fi aşteptat sau nu să le vedeţi, filme istorice, serioase, de propagandă, am ales o serie de recuperări, din 100 de ani de film românesc, acele filme care în epocă s-au bucurat de succes de public, dar care dintr-un motiv sau altul nu au fost canonizate de criticii de film”, a spus directorul artistic al TIFF, Mihai Chirilov.

„Gaudeamus igitur”, peliculă filmată la Cluj şi „Fata morgana” fac parte din selecţia de filme româneşti dedicate celebrării Centenarului Marii Uniri.

Prezentarea în exclusivitate a primelor secvenţe din „Moromeţii 2”, cel mai aşteptat film românesc al anului, însoţită de un concert special şi lansarea primului documentar al unei trupe româneşti animă serile celei de-a 17-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film Transilvania.

„Chef ca-n Teleorman” este seara specială care aduce la TIFF.17 primele imagini din „Moromeţii 2”. Exclusivitatea imaginilor este completată de prezenţa lui Horaţiu Mălăele, cel care, după 30 de ani, reia pe marele ecran rolul lui Ilie Moromete sub bagheta aceluiaşi regizor, Stere Gulea.

„VUNK – Jur să spun adevărul”, primul documentar al unei trupe din România, va fi de asemenea prezentat la TIFF.17. Urmărind istoricul uneia dintre cele mai iubite trupe rock ale ultimelor decenii, documentarul va surprinde fanii Vunk cu imagini şi poveşti inedite, începând cu participarea la „Cântarea României” în 1988 şi continuând cu momentele-cheie din anii ’90, când trupa încă performa sub numele de Vank.

La ediţia din acest an vor fi proiectate 227 de filme din 51 de ţări, dintre care 178 de lungmetraj. TIFF.17 va avea loc la Cluj între 25 mai şi 3 iunie.