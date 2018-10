Viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, a anunțat că vor fi demolate sute de garaje

Viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, a anunțat cetățenii că vor fi demolate sute de garaje. Străzile de pe care se vor demola cele mai multe garaje sunt: strada Brateșului, Aleea Parâng, Primăverii și Mogoșoaia.

”Au fost demolate 29 de garaje pe strada Brateșului. Acestea au fost fără autorizație de construire. Urmează alte 35 de garaje în perioada următoare. Acestea obturează strada, prin demolarea lor putem lărgi strada și putem face locuri suplimentare de parcare. Urmează Aleea Parâng. Acolo am avut și o hotărâre judecătorească pe care a trebui să o punem în aplicare. Pe Aleea Parâng vom demola 95-100 de garaje. În plus se demolează garajele din locațiile viitoarelor parkinguri: Primăverii, 8, 20 și Mogoșoaia 7. Vom demola pe Trotușului nr 5, Albac-Azuga, Liviu Rebreanu nr 5. Pe strada Nicolae Titulescu am identificat șapte locuri unde putem face parkinguri. Și acolo vor fi demolate garajele. ”, a declarat Dan Tarcea.

Alte 50 de locații unde se află garaje sunt în atenția primăriei. După verificarea situației terenurilor, garajele vor putea fi demolate.

Tarcea a ținut să specifice că marea majoritate a garajelor sunt folosite ca și spații de depozitare și nu pentru a păstra mașina.

”Acest proces de demolare va continua. Avem 50 de locuri în care noi analizăm posibilitatea demolării garajelor. Trebuie să facem o verificare din punct de vedere a proprietății. Nu vom demola garaje acolo unde sunt terenuri revendicate. Nu putem să dăm jos garajele ș să nu putem construi nimic. Nu dorim să lăsăm terenul nefolosit. Dorim să amenajăm spații de parcare, spații verzi. În cazul unor garaje pe care le-am demolat, existau și garaje subterane unde oamenii își amenajaseră beciuri, inclusiv cramă sub garaj. Garajele, în marea lor măsură sunt folosite în alte scopuri decât pentru a păstra mașina. Odată cu demolarea acestor garaje vom putea să creștem numărul de locuri de parcare. În acest fel, oamenii când vin de la serviciu nu vor mai fii nervoși și supărați că nu găsesc un loc de parcare în cartier”, potrivit lui Tarcea.