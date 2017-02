Viceprimarul Dan Tarcea cu firma falimentată și conturile pline

Noul vice-primar al municipiului Cluj-Napoca, liberalul Dan Tarcea are un istoric în mediul de afaceri, ce implică o insolvență cu cântec făcută pe o firmă în care politicianul s-a asociat cu Pripon Miron Rareș. Cum s-a ajuns la demararea procedurii de insolvență a unei firme ce avea o cifră de afaceri în medie de câteva zeci de milioane de lei, dar și cum a fost afectat financiar de acestea viceprimarul Cluj-Napocăi vă prezentăm în materialul acestei ediții.

10 ani de activitate și-a ”îngropat-o”

În 2005, cei de la Registrul Comerțului au aprobat înființarea firmei Roniv SRL ce aparține viceprimarului Dan Tarcea și asociatului său Miron Rareș Pripon. Firma cumpăra de fapt produse cosmetice de la producători și le vindea mai departe pe piață. Din 2006 și până în 2014, inclusiv, cifra de afaceri a Roniv a depășit suma de 26 de milioane de lei, înregistrând un record în 2008: 42.636.569 lei cu un profit record înregistrat cu un an înainte de peste 1,3 milioane.

Din 2014 însă, firma a intrat în insolvență pentru datoriile înregistrate la producătorul Nivea prin firma BEIERSDORF ROMANIA SRL și la bănci.

Puțini știu că viceprimarul Dan Tarcea, are venituri substanțiale, majoritatea provenind din banii făcuți cu firma ce distribuia cosmetice. Însă din nefericire pentru acesta, declinul firmei a provenit din multiplele țepe primite de la clienți.

Averea cu care a început ultimul mandat

Dan Ștefan Tarcea (PNL),potrivit declarației de avere(dată la începutul de mandat 2016-2020) are mai multe terenuri agricole în localitățile Așchileu Mic, Râșca și Săliștea Veche din județul Cluj, terenuri intravilane de 562, 517 și 520 mp în Cluj-Napoca, un teren intravilan de 1000 mp în Florești, casă de vacanță de 198 mp în Râșca, apartament de 32 mp în Florești, casă de 142 mp în Florești și casă de 242 mp îm Cluj-Napoca. Deține un Fiat 1800 din anul 1967, un ATV Suzuki și un autoturism VW Golf VI din 2012. Are și o colecție de bijuterii și ceasuri de 45.000 euro.

A depus 43.500 lei în bancă și două fonduri de pensii private în care a pus 10.083 lei și 27.834 lei. Tarcea a trecut în declarația de avere și credite bancare de 15.385 euro, 74.623 euro, 28.848 euro și 112.343 euro și un credit luat de la Ștefan și Maria Tarcea de 20.000 euro.

Soții Tarcea au primit și două donații de 19.000 euro de la părinții lui și de 15.000 euro de la Rachita Ionel Mureșan. La capitolul venituri, Dan Tarcea a încasat 104.494 lei de la Roniv SRL, 7.185 lei de la Consiliul Local și 7.452 lei din arendă teren. Soția, Ligia Tarcea, este avocată și a avut venituri de 128.296 lei. Dan Tarcea este asociat în firmele Roniv SRL, Dacora SRL și D&T Intermed SRL.

Colegialitate și afaceri: Florian vs Tarcea

Revenind așadar la insolvența firmei lui Tarcea, Roniv SRL, se observă un tabel credal interesant.

Conform ultimului plan de reorganizare, firma are datorii la Dafo Logistic SRL. Cea din urmă societate este deținută de un alt politician membru al Consiliului Local Cluj-Napoca: Ovidiu Florian.

Dafo Logistic are ca obiect de activitate ”Hoteluri si alte facilitati de cazare similare”. Mai exact, Florian pune la dispoziție apartamente din cartierul Zorilor pentru închiriere în regim hotelier. Însă acesta nu este singurul obiectiv al firmei lui Florian. Pe lângă activitățile de cazare, Dafo logistic se ocupa de transporturi. Astfel, în urmă cu zece ani, Florian a semnat un contract cu firma lui Tarcea pentru a le distribui produsele.

Conform datelor, Roniv SRL îi datorează firmei lui Ovidiu Florian(coleg de partid cu acesta) peste 6.800 de lei. Această creanță este sitpulată la grupa furnizori indispensabili din Planul de reorganizare al Roniv SRL.

„Am avut o relație contractuală cu ei(n.red Roniv) încă de acum 10 ani. Întotdeauna și-au plătit serviciile față de noi. Nu știu să spun, de ce au ajuns în incapacitate de plată. Tarcea mi-a povestit că au o problemă financiară și au foarte mulți bani de recuperat. Așa e în afaceri: dai marfa la unu-altul, care la rândul lui dă faliment și nu mai poți recupera banii. În urmă cu ceva timp, Dan Tarcea mi-a zis să mă înscriu la masa credală. Ulterio am întrerupt colaborarea cu ei. Nu sunt inconștient să iau alte decizii decât în favoarea firmei mele. Nu știu ce s-a întâmplat în societatea Roniv. La un moment dat am mai vorbi cu el și l-am întrebat de ce a ajuns în incapacitate de plată și mi-a povesti că a primit numeroase țepe. Eu nu sunt în măsura să vă spun ce produse s-au transportat de către Dafo Logistic pentru Roniv, deoarece eu nu am verificat ce era transportat. Singurul lucru ce m-a interesat era să nu fie produse periculoase. Pentru ei efectuam transporturi în toate regiunile țării unde aveau nevoie. Trebuie să menționez că Dafo Logistic efectuează mii de curse și noi nu suntem atenți la amănunte de tipul ce se transportă. Aceste informații sunt trecute în CMR-uri”, explica liberalul din Consiliul Local, Ovidiu Florian

Dan Tarcea: Nu mai e cale de ieșire

Contactat telefonic pentru a povesti cum a ajuns în incapacitate de plată, Dan Tarcea explică factorii ce au dus la un ”drum înfundat”: falimentul.

”Lucrurile sunt simple. Am intrat în insolvență pentru că avem foarte mulți bani de recuperat de pe piață și ca urmare a țepelor primite am ajuns în incapacitate de plată. Din nefericire, după zece ani de activitate, în ultima perioadă s-au adunat foarte multe țepe. Mai exact, mulți dintre clienții noștii au intrat și ei în insolvență și este foarte greu, aproape imposibil să ne recuperăm banii de la ei.

Am încercat cu un plan de reorganizare să ne punem pe picioare, însă acesta a eșuat. Produsele pe care am vrut să le aducem, prin vânzarea lor nu s-a reușit acoperirea cheltuielilor. Când noi am început această afacere, distribuția pe piața tradițională și modernă era de 80-20 la sută. Acum lucrurile s-au schimbat. Mulți dintre clienții noștri au dispărut de pe piață din cauza magazinelor de dimensiuni mari ce acaparează clienți pentru diversitatea de produse.

Vreau să vă spun că în anii de activitate ai Roniv SRL, noi nu am întârziat niciodată, nici măcar cu o zi, la plata datoriilor către stat. Acum însă, țepele s-au adunat și nu am mai putut face față cheltuielilor.

Discutăm de sume foarte mari pe care nu le putem recupera. Dacă în tecut, Roniv avea lunar aproximativ 4.000 de clienți, acum lucrurile au degenerat și nu mai avem cum să ieșit din încurcătură. Ne-ar fi plăcut să recuperăm sumele din datoriile ce le aveau clienții către noi, însă nu avem cum.

Dacă e sa dau un sfat clujenilor, din experiență, vă spun că în afaceri trebuie să fii foarte atent la încasarea banilor prin factură și la persoanele cu care îți alegi să colaborezi” motivează viceprimarul Dan Tarcea.

Deducem din declarația acestuia că în următoarea perioadă se vor vinde activele imobile în speranța acoperirii cheltuielilor către Nivea și alți colaboratori ai Roniv.