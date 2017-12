Victima „durului” din Râşca: „Pe unul l-a omorât, pe altul l-a nenorocit pe viaţăşi mie mi-a rupt două coaste, nasul şi un picior”!

Hotărât lucru, „Mioriţa” –„balada resemnării cosmice a românilor” – s-a născut în Dealu Mare, comuna Râşca! În urmă cu câţiva ani, Avram, un fost şofer în vârstă de 70 de ani l-a bătut atât de tare pe bărbatul presupusei sale amante, Florica, încât de pe urma sechelelor omul a murit– însă nu înainte de a-şi retrage plângerea. Tot aşa,cu alţiani în urmă, şi-a snopit un coleg de muncă, care de atunci a rămas infirm. Dar, ca un făcut şi acesta l-a iertat. Recent, ultima sa victimă – un consătean de 64 de ani, Badiu Paşc, pe care Avram îl suspecta că se iubeşte cu Florica- s-a ales cunasul, două coaste şi piciorul rupte!

„A început cu un bolovan aruncat în capul meu ”

A trăi ca-n sânul lui Avram pare a fi o frază doar generică şi aplicabilă pentru o singură fiinţă, Florica, fiindcă în localitatea Dealu Mare bărbaţii – rivali potenţiali ai acestuia – nu se bucură de vreun privilegiu!Badiu Paşc, un bărbat uscăţiv, în vârstă de 64 de ani coboară sprijinit în cârji scările, spre demisolul unde se află cabinetul de consultaţii al I.M.L. Cluj. Îl ghidează un consătean, stabilit la Cluj-Napoca, fiindcă cei patru fii ai victimei locuiesc la Huedin şi nu cunosc deloc marele oraş, astfel că l-au plătit pe bărbat, ca să-l ducă pe tatăl lor peste tot unde are de umblat, în vederea procurării certificatului medico-legal.Îşi povesteşte Badiu coşmarul prin care a trecut – îndurând durerile care, evident, îl chinuie: „Duminică am fost până la consăteana mea, Florica, unde am primit de la ea nişte bani pentru că-i lucrasem ceva în gospodărie. Brusc, aflat deja în mijlocul străzii, mi-a ieşit în faţă Avram şi mi-a strigat: „Ce cauţi, mă, la Florica”? Atâta a zis şi m-a lovit în cap cu un bolovan. Am leşinat şi m-am prăbuşit la pământ, cu sângele ţâşnind din cap, fără să mai simt loviturile – date cu pumnii şi picioarele – care cădeau peste mine. După ce Avram a plecat, a venit la mine nepotul secretarei de la primăria Râşca şi m-a tras la marginea drumului, ca nu cumva să mă calce vreo maşină. Apoi o femeie a sunat la cei doi copii ai mei din sat şi aceştia au venit repede acolo, cu maşina, şi m-au transportat până acasă. Eu sunt văduv de peste patru ani şi până luni dimineaţă am tot bolit, îngrijit de ei– până n-am mai putut de durere şi băieţii au chemat o salvare de la Spitalul Huedin”. Bărbatul povesteşte că, în cel mai scurt timp,la faţa locului a sosit un echipaj medical care l-a transportat la Huedin, unde a fost supus unor investigaţii amănunţite – mai puţin celor maxilo-faciale. Acolo, medicii i-au vârât piciorul în ghips şi i-au administrat medicamente pentru a-i atenua durerile la cele două coaste rupte. I-au scris, de asemenea, un bilet de trimitere pentru Clinica de Chirurgie Maxilofacială din Cluj-Napoca, ca să-i fie văzută piramida nazală, fracturată, instituţia medicală clujeană fiind singura în măsură să evalueze gravitatea fracturii nazale şi a rănii de la cap pricinuită de bolovanul aruncat de Avram.

Florica: „Urmezi tu! Şi tu te duci, ca bărbatu-meu”!

Îşi continuă victima mărturisirea: „După ce m-am întors acasă au venit şi poliţiştii din comună, iar eu am dat o declaraţie completă despre ce am păţit cu Avram şi, la final, dânşii m-au îndrumat spre I.M.L. Cluj”. Se revoltă apoi: „Acest om îmi tot transmite de vreo doi-trei ani să nu o mai ajut pe Florica, dar eu nu l-am băgat deloc în seamă. Am căruţă cu cai şi am ajutat-o mereu pe femeie, fiind văduvă – nu pe ochi frumoşi, ci pe bani – la cules cartofii, la cărat gunoiul în câmp, la cosit, cum a fost astă-vară şi, totodată, cu multe din treburile casei. Habar n-am care-i relaţia lui Avram cu ea, nu pot spune nimic – fiindcă omul e însurat şi are cinci copii, mari – dar eu am fost doar solicitat mereu de femeie să o ajut. Pe de altă parte toată lumea din sat ştie că în urmă cu vreo şapte ani Avram l-a bătut crunt pe soţul Floarei, iar omul a bolit trei ani, suferind groaznic – până s-a dus, din această cauză, la Domnul, să se „odihnească”. Însă, cu toate acestea soţul Floricăi şi-a retras plângerea, aşa că Avram a scăpat până la urmă basma curată. Şi tot basma curată a scăpat – chiar mai înainte de acest incident – pecând muncea ca şofer, la IRTA şi l-a ciomăgit pe colegul de autobuz, pentru că n-au putut să-şi împartă ciubucurile între ei. Atâta de tare l-a bătut pe coleg, că omul şi la această oră zace la pat, și a ajuns un biet infirm – şi, culmea, nici el nu i-a făcut plângere”. Badiu este poftit apoi în cabinetul de consultaţii. Se întoarce, după circa cincisprezece minute, cu un certificat în care medicii i-au recomandat între 28 şi 30 de zile de îngrijiri medicale.Se pregăteşte să plece, însă mai are de spus ceva. Se apleacă şi-mi spune la ureche: „Ieri a fost la mine acasă Florica şi mi-a zis doar atât: „Urmezi tu! Şi tu te duci, ca bărbatu-meu”! Apoi a plecat, în mare grabă. Nu ştiu ce-nseamnă asta, dar probabil că ăsta i-o fi spus că e hotărât să mă omoare şi pe mine, cum a făcut cu bărbatu-său”. Adaugă, la final, că renunţă să se mai prezinte la Clinica de Cirugie Maxilofacială, în ciuda faptului că are nasul rupt, fiindcă are multă treabă acasă şi nu mai are timp de consultaţii, internare şi de o eventuală operaţie, aşa că va încerca să-şi ducă suferinţa pe picioare. Însă, înainte de a părăsi incinta mă surprinde, cu o frază care mă face groggy: mărturiseşte că nu e sigur dacă va merge până la capăt împotriva lui Avram şi s-ar putea să se împace cu acesta în cazul în care se vor înţelegela o sumă rezonabilă cu care să fie despăgubit. Să-şi fi băgat „codiţa” şi aici Florica, aşa cum s-a întâmplat în cazul soţului ei când femeia l-a convins pe acesta – chiar muribund – să-l cruţe pe Avram şi să evite să-l dea pe mâna justiţiei? Şi, ca la căderea cortinei după o piesă de teatru de Ionesco sau o scriere de Urmuz, rezumă genial situaţia, printr-un simplu distih, un vechi autopsier care ascultase istorisirea cu gura căscată: ”Nu face vântul dintr-un pom/ Ce face p…da dintr-un om”.

„În cauză s-a început urmărirea penală in rem pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Polițiștii continuă verificările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a petrecut fapta”– arată reprezentanţii IPJ Cluj.