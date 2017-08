Victimă neştiută a UNTOLD-ului: a sărit de pe trambulină pe o saltea dezumflată

Miercuri, 23 august la I.M.L.Cluj s-a prezentat o tânără juristă cu dublă fractură de gleznă, contactată pe 6 august, la UNTOLD. Împrejurările în care aceasta s-a accidentat sunt incredibile: a sărit de pe trambulina înaltă de 6 metri, pusă la dispoziţia spectatorilor de către firma CHIO Romania şi, în cădere, a întâlnit pământul din cauza saltelei insuficient umflate. Acum tânăra se pregăteşte să-i dea în judecată pe cei pe care-i consideră vinovaţi şi care au nenorocit-o prin neglijenţa lor: CHIO Romania şi UNTOLD. Culmea tupeului, cei de la CHIO România, deşi ştiau ce se întâmplase cu victima, au postat săritura pe Facebook!

Abia ieşită din spital, sprijinită în cârji şi ajutată şi de o colegă, Ioana, o clujeancă în vârstă de 24 de ani, coboară cu dificultate scările pentru a se prezenta la cabinetul de consultaţii al I.M.L.Cluj. Mărturiseşte cu sinceritate că incidentul petrecut cu trei săptămâni în urmă i-a distrus, efectiv, viaţa şi – pe lângă suferinţele fizice – acum îi pune în pericol şi continuarea activităţii sale de avocat stagiar, datorită faptului că va fi imobilizată la pat încă cel puţin trei luni de-acum înainte. „Era duminică după-amiază, pe la ora 17.00 şi ne pregăteam pentru shoe-ul lui Martin Garrix. Am zis să sar şi eu de pe trambulina înaltă de 6 metri, a firmei CHIO Romania, pe salteaua în formă de pungă de chipsuri”, îşi începe aceasta povestirea avatarurilor sale. „Era coadă, am semnat un formular prin care am garantat pe propria răspundere că nu am frică de înălţime, nu am consumat băuturi alcoolice şi respect regulamentul. Acum, după tot ce am suferit am tot căutat acest regulament – pe adresa firmei – dar nu l-am găsit. Apoi l-am întrebat pe angajatul de la sol dacă e „safe” să sar de acolo, fiindcă nu mi-aş dori să păţesc ceva. Acesta a râs şi a zis că nu-i nicio problemă. Apoi l-am întrebat cum trebuie să sar şi el mi-a răspuns că o să mă coordoneze băiatul aflat sus. Ajunsă pe trambulină, singura indicaţie a acestui individ a fost să sar mai departe de marginea saltelei, umflată parţial la vreo doi metri deasupra solului. Asta a fost tot”, povesteşte Ioana. Arată mai departe că după impactul cu solul – parţial atenuat de saltea – a observat că glezna i s-a deplasat şi la două-trei minute au început şi durerile. „Rămăsesem acolo, ca răstignită şi lumea se uita la mine fără să înţeleagă ce mi se întâmplase. Apoi am fost dusă la ambulanţa staţionată în apropiere şi ceva mai târziu la Spitalul Militar, pentru a mi se acorda primul ajutor. Dar am apucat totuşi să văd cum cei de la CHIO dezumflă de zor salteaua”. Ajunsă la spital Ioana este diagnosticată cu fractură bimaleolară şi a doua zi este supusă unei complicate intervenţii chirurgicale. „Am la această oră, într-o parte, o tijă metalică şi cinci şuruburi instalate şi în cealaltă parte un singur şurub”, mai mărturiseşte tânăra, cu o grimasă de durere întipărită pe chip. De atunci, aceasta se află în concediu medical şi se confruntă cu un fapt teribil: din cauza accidentării este posibil să-şi piardă statutul de avocat stagiar.

Derutată, mărturiseşte că abia acum a reuşit să se adune după bulversarea din ultimele săptămâni şi s-a hotărât să se prezinte la I.M.L: pentru a-şi scoate certificat medico-legal. „Voi face plângere direct la Parchet şi voi da şi în judecată firmele pe care le consider vinovate de necazul meu: UNTOLD, organizatorul evenimentului şi CHIO România – care figurează sub titulatura de S.C.Intersnack SRL, cu o adresă în Bucureşti, pe Calea Vitan. Ba, pe deasupra, parcă în batjocură, cei de la CHIO au postat pe Facebok fotografia cu saltul meu de pe trambulină”.

Tânăra este poftită curând în cabinetul de consultaţii de unde se întoarce după câteva minute cu un certificat în care medicii i-au recomandat, deocamdată, aproape trei luni de îngrijri.