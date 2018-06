Viteză de melc la construcția lotului I din Autostrada Sebeș – Turda

Ritmul lucrărilor la lotul I al autostrăzii Sebeș-Turda mai mult stagnează, decât să avanseze. S-au mai asfaltat câteva porțiuni, la unul dintre poduri au început lucrările, la un altul nu.

Se lucrează în continuare pe lotul I al Autostrăzii Sebeș-Turda, care are 17 kilometri și se întinde de la Alba Iulia la Sebeș. La Valea Orzii e aproape finalizată culeea de pe partea stângă, și a fost mutată circulația întrucât probabil foarte curând vor începe să lucreze la culeea de pe partea dreaptă.

Situația ”caselor problemă” rămâne din păcate neschimbată, antreprenorul neefectuând de multă vreme lucrări aici.

În zona Limba, la capătul dintre Sebeș al viitorului pod peste râul Mureș, au fost terminate cele două culee, s-a asfaltat și s-a mutat circulația din nou pe vechiul drum. Tot la podul peste Râul Mureș au fost descoperiți viitorii stâlpi, ultimii patru, și s-a reluat lansarea de grinzi. Erau montate doar 2-3 grinzi nou.

La viitorul pod peste râul Ampoi nu s-a început nici acum turnarea plăcii de suprabetonare, scrie ziarulunirea.ro.

Autostrada Sebeş-Turda va avea o lungime totală de 70 de kilometri şi va traversa parțial judeţele Alba și Cluj, fiind împărţită în patru loturi.

Primul lot se întinde pe 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă în Sebeş, până la Pârâul Iovului, după Alba Iulia. Lotul doi are o lungime de 24,3 kilometri şi se întinde de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud, iar lotul trei, care are 12,5 km, se întinde de la intrarea în Aiud până la Decea. Ultimul lot are 16,3 km şi se termină în Turda.