A vrut sa isi puna capat zilelor in parcarea Sigma Center. Si-a scris si mesajul de adio (foto)

In aceasta dupa-amiaza tânărul clujean, Ciceu Alexandru, pe fondul unei dispute avuta cu iubita lui care lucreaza in Centrul Comercial Sigma din Zorilor a iesit in parcare si a încercat sa se sinucidă.Potrivit primelor informatii Alexandru a pierdut mult sânge si a fost transportat de urgenta la Unitatea de Primiri Urgențe Cluj. Aparent acest a incercat sa isi taie venele.

Pe pagina personala de Facebook acesta a lăsat un bilet de adio: