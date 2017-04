“Vulpea” s-a facut detectiv

Dupa ce s-a pensionat, chestorul Virgil “Vulpea” Ardelean si-a asigurat veniturile prin intermediul activitatilor detectivistice. Impreuna cu fiul lui, Alin, fostul sef al DGIPI are firma ARVIFOX VISION SECURITY, iar pentru a ocupa o cat mai mare arie din acest domeniu de afaceri, Ardelean si-a deschis si firma ARVIPROT SECURITY, care asigura activitati de paza si protectie. Pentru a-si asigura tehnica necesara activitatilor de filaj, Alin Ardelean este actionar al firmei SECTAG EASTERN EUROPE, care se ocupa de “comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii”. Insa aceste activitati ar fi putut fi rezolvate mult mai usor pentru ca actualul sef al DGIPI, Gelu Marin Oltean, este unul dintre “protejatii” lui Virgil Ardelean, dar poate ca afacerile pe care le face cu italienii ii ocupa tot timpul.

Dupa ce Virgil Ardelean, cunoscut sub numele de cod “Vulpea”, s-a pensionat spiritul de “papusar” nu s-a complacut cu activitatile desuete de stat la coada sau de jucat sah in parc, asa ca Ardelean si-a deschis pe cont propriu si impreuna cu Alin, fiul lui, doua societati: una de detectivi ArviFox (Arvi, de la Ardelean Virgil si Fox de la denumirea in engleza a cuvantului ”vulpe”, n.red) si una de asigurare de paza si protectie. Sc Arviprot Security. In paralel, Alin Ardelean este asociat in cadrul SECTAG EASTERN EUROPE, care se ocupa de “comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii”, iar prin aceasta societate este asigurata tehnica necesara filajului. In aceasta firma mai este asociat si Vasile Staicu, din Timisoara, care in 1989 era capitan in Militia Timis si a luat parte la evenimentele Revolutiei, fiind descoperit cu urme de praf de pusca pe maini. Ulterior, Staicu a fost sef al SIPA din cadrul Politiei Timis, dar a iesit la pensie. Insa, tinand cont de faptul ca Virgil Ardelean, dupa ce a plecat de la sefia DGIPI, si-a pastrat in functiile de conducere ale institutiei de control doar persoane din cercul de apropiati, activitatile de detectivi ar fi putut realizate cu resursele Directiei. Dupa ce Virgil Ardelean a iesit la pensie, pe la sefia DGIPI s-au perindat Gelu Drajneanu, care este vecin cu Constantin Darna, fostul prim-adjunct al lui Virgil Ardelean. De asemenea, si Gelu Drajneanu, care este si avocat, are o firma de detectivi. dupa alte cateva scandaluri, in momentul de fata, la sefia DGIPI este Gelu Marin Oltean, fost ofiter de politie la Cluj si unul dintre “protejatii” lui Virgil Ardelean. Conform unei anchete publicate de Centrul Roman pentru Jurnalism de Investigatie (crji), Mirela Sanda Oltean, sotia actualului sef al DGIPI, face afaceri cu un controversat om de afaceri italian, fost senator, implicat in scandaluri de corupţie in Italia şi Canada. In Romania, asupra italianului au planat suspiciuni de evaziune fiscala. In 2010, pe cand Oltean era director adjunct la Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS), fiica sa a primit, in calitate de practicanta de gimnastica aerobica, o sponsorizare de 15.000 de lei de la un om de afaceri bucureştean, numarul 1 la donat bani pentru primarul general Sorin Oprescu in campania electorala din 2008.

Protejatul lui Ardelean bagat in afaceri vant

Ziaristii Sorin Semeniuc si Adrian Mogoş au descoperit ca Mirela Sanda Oltean, de profesie stomatolog, soţia şefului de la Direcţia Generala de Informaţii şi Protecţie Interna (DGIPI) din Ministerul de Interne – fostul 0215 – a devenit asociata in ianuarie 2010 la SC Eoliana Energy Millenium SRL, o firma din Pipera infiinţata in anul anterior. Cel care a cedat soţiei şefului DGIPI 5% din aceasta firma se numeşte Maurizio Creuso. In aceeaşi zi, Creuso a mai cesionat alte zece procente lui Cezar Catalin Marin, fiul unui fost general din Direcţia de Informaţii Externe, Dumitru Marin, decedat in 2007. Asociatul majoritar al firmei din Pipera era la momentul tranzacţiei SC Eoliana Fortore SRL Voluntari cu acelaşi sediu ca Eoliana Energy Millenium. Ceilalţi asociaţi erau doi italieni, Giovanni Velmi şi Maurizio Pezzoni, dar şi o avocata din Bucureşti: Daniela Elena Agatha Nicolae. Eoliana Fortore SRL a elaborat in acest an un raport privind impactul asupra mediului in vederea construirii unui parc eolian in comunele Mihail Kogalniceanu şi Sarichioi din judeţul Tulcea. Prognozata a avea 23 de centrale eoliene, investiţia cifrata la mai multe milioane de euro se va intinde pe 147 de hectare. Maurizio Creuso are un trecut extrem de controversat. In timp ce era senator al Italiei in perioada 1992-1993, Creuso şi-a pierdut mandatul dupa ce autoritaţile au declanşat o ancheta impotriva sa. El a fost cercetat şi condamnat pentru corupţie şi dare de mita in cazul construirii unui stabiliment pentru pensionari, a unui spital de cardiologie şi a unui depozit. In 2001-2002, numele lui Creuso este atestat in Romania, prin infiinţarea mai multor firme in municipiul Cluj-Napoca. Presa a scris ca o firma la care era acţionar a fost pe punctul de a prelua contractul de salubritate al municipiului condus la acea vreme de Gheorghe Funar.

De la Caritas la detectivi

Prima rampa de lansare a lui Virgil Ardelean dupa 1989 a fost afacerea Caritas, care l-a prins pe acest personaj in timp ce ocupa funcţia de conducere a poliţiei clujene. Jocul piramidal desfaşurat intre 1991-1994 şi care a pagubit peste 250 de mii de romani, dar i-a potenţat şi pe cei din sferele poliţiei, SRI-ului sau Armatei a fost destructurat de Ardelean. In urma controlului, au disparut dischetele cu evidenţele plaţilor facute oamenilor politici. Cu toate acestea, Ardelean a contestat mereu existenţa unor documente care sa conţina informaţii despre deponenţii Caritas. “Subalternii mei au ridicat conform regulilor procedurale, pe baza de proces-verbal, documentele şi dischetele de la firma şi, in baza lor, au constituit dosarul penal. Toate acestea sunt la dosarul cauzei. Nu a existat o discheta aparte, cu nume importante, cum se vehiculeaza”, a declarat in trecut Ardelean. Peste patru ani de la acest incident, Virgil Ardelean a ajuns şef la serviciul secret al MAI.

In anul lui 2004, Virgil Ardelean a fost acuzat de fraţii Nuţu şi Sile Camataru ca le-a inscenat intregul dosar, deoarece au refuzat sa plateasca pe adjuncţii chestorului Ardelean. Dosarul Camataru a fost gestionat de Ardelean, care ocupa la vremea respectiva şefia DGIPI.

Tot de numele lui Ardelean se leaga şi fuga din ţara a lui Omar Hayssam, acesta fiind şi motivul celei de-a doua demisii a fostului şef al DGIPI.

“Vulpea” prinsa la “smotocit” telefoane de ziaristi

In septembrie 2003, Virgil Ardelean a fost invinuit ca a cerut lui Ioan Amarie, procurorul general al PNA, sa dispuna ascultarea telefoanelor agenţiilor de presa MEDIAFAX şi AM PRESS, pe motiv ca aceste interceptari l-ar ajuta sa depisteze o presupusa activitate subversiva a inspectorului principal de poliţie, Constantin Duvac, din IGP.

“Vulpea” are un moştenitor plin de “energie”

Fiul lui Virgil Ardelean, Alin, este implicat in mediul de business, cu preponderenţa in afacerile cu energie electrica. Deţine 25% dintre acţiunile SC Ten Transilvania Energy, firma care face parte din Asociaţia Furnizorilor de Energie Electrica din Romania, un fel de club al “baieţilor deştepţi” din energie. Dupa 2000, Alin Ardelean a fost consilier juridic la Price Watterhouse Coopers, una dintre cele mai importante firme de consultanţa juridica şi financiara din Europa.

Razvan Robu