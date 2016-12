Walter a vrut strămutarea procesului, dar magistrații i-au dat cu flit

Omul de afaceri Florian Walter a cerut magistraților clujeni strămutarea procesului, dar judecătorii de la curtea de Apel Cluj nu au aprobat cererea. ”Respinge cererea formulată de petentul Walter Florian privind strămutarea cauzei nr.5060/117/2016/a1 a Tribunalului Cluj. Obligă petentul la plata sumei de 200 lei cheltuieli judiciare către stat. Definitivă”, arată minuta sentinței.

De asemenea, anchetatorii au reușit să meargă pe firul operațiunilor prin care Walter și-a pus ”milioane la ciorap ”.

În următoare perioadă procurorii încearcă să obțină informații de la o țară din apropierea Germaniei, unde s-a descoperit că Walter ar fi ascuns peste două milioane de euro.

Fostul patron de la U Cluj si Petrolul s-a intors din Dubai in martie, desi obtinuse drept de rezidenta definitiva in Emiratele Arabe Unite. Walter a fost arestat preventiv, fiind acuzat de un prejudiciu de 4,5 milioane de euro la bugetul statului, produs in perioada 2013-2014. DIICOT a stabilit ca omul de afaceri a constituit si coordonat un grup infractional organizat care se folosea de societati comerciale fantoma din mai multe judete si din Bucuresti.