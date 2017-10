Ziariștii și-au pus doliu la pix! Strategul PSD Vasile Dîncu nu mai are încredere în presă!

Prezent la Festivalul Internațional de Carte Transilvania cu ocazia lansării volumului „Scrisoare unui copil nicicând născut”, de Oriana Fallaci, PSD-istul clujean Vasile Dîncu a declarat că, dacă în trecut, credea că jurnalismul poate salva lumea, acum nu mai are aceste păreri.

„Am avut o utopie jurnalistică. Am crezut că jurnalismul poate schimba lumea. Probabil pentru că eram tânăr student, elev, când jurnaliștii chiar încercau să schimbe lumea. Astăzi mi-a dispărut această utopie. Nu mai am încredere în jurnalism. Sunt chiar dezamăgit de rolul pe care îl are jurnalismul aici. Războiul civil există. Există un război civil în fiecare seară pe care presa îl orchestrează. Pe canalele de televiziune vedem cel puțin două tabere care se războiesc pe non-teme, creând non realități pe non valori și cred că asta ucide și literatura, ne ucide sufletele, ucide și entuziasmul nostru, motivația noastră de a merge înainte. Foarte mulți oameni ies din spațiul public tocmai din cauza asta”, a spus Dîncu la lansarea de carte.

Ținând cont de relațiile lui cu Florian Coldea, George Maior, Gabriel Oprea sau Laura Kovesi, politicianul clujean ar putea spune, la fel de lejer, că nu mai are încredere în justiție sau în fetele care spun că sunt virgine.