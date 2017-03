Ziaristul Sabin Ripan a intrat în Baroul Cluj

Ziaristul Sabin Ripan a fost admis în Baroul Cluj ca avocat stagiar, cu 76 de puncte. Acesta este absolvent de Drept la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și lucrează în presă de șase ani, fiind acum redactor-șef la cotidianul online Bună Ziua Cluj (bzc.ro). Anterior, a mai susținut examenul pentru avocatură de trei ori, fără succes, dar a fost perseverent și, toamna aceasta, a reușit. Astfel, a venit rândul ziaristului să răspundă la întrebări. Vă prezentăm un interviu realizat de Clujust.

De când ești in presă și care a fost traseul tău? Înainte, ai lucrat și altceva?

Mi-am început activitatea ca jurnalist în 2010, când am avut norocul de a ocupa funcția vacantă de reporter pe justiție la săptămânalul Gazeta de Cluj. Înainte de asta m-am jucat de-a capitalismul având propria mea firmă în domeniul construcțiilor, dar care n-a mers genial, ca să zicem așa. Ajuns la Gazeta, am avut ocazia de a învăța presa direct de la Liviu Man, un tip care aparține unei specii pe cale de dispariție, din pacate, și căruia îi datorez multe. Ulterior, în 2013, norocul mi-a surâs din nou, când după plecarea de la Gazeta de Cluj, am primit un important capital de încredere din partea lui Florin Asimionesei și al redactiei Buna Ziua Iași, unul dintre cele mai puternice publicații la nivel național, pentru a pune bazele cotidianului online Buna Ziua Cluj, care în scurt timp a devenit printre cele mai citite produse media din peisajul jurnalistic clujean.

A câta oară ai dat examen?

Am încercat pentru prima data acum trei ani, în 2013, la scurt timp după ce mi-am susținut lucrarea de licență. Nu aveam mari speranțe sa-l iau din prima, însă știam oricum că nu urma să fac o figura proastă, reușind un 6,15 suficient cât sa-mi dea curaj. A urmat în 2014 o mică dezamăgire, când inițial m-am văzut cu examenul luat, ca după corectarea baremului să rămân la 67 de grile. Apoi în 2015 am avut parte de un mic scurtcircuit la penal, materie despre care credeam că o stăpânesc, dar la care am reușit abia 8 grile din 20, în condițiile în care la procedură penală, materie considerată mai grea, reușisem 20 din 20. Apoi a urmat examenul din acest an.

Ai prins ambele variante de testare, atât redacțional cat și grilă. Care ți se pare mai greu?

Indiscutabil, examenul redacțional este mult mai greu de susținut, fie doar și pentru cele șapte zile în care trebuie să fii mereu concentrat. La grile contează mult starea de moment, dacă stăpânești suficient materia și dacă poți da randament în cele patru ore de examen. Oricum, în oricare dintre forme, examenul nu este unul de netrecut, fiind necesar, practic, doar o nota de șapte, dar totuși varianta de examinare cu subiecte redacționale este sensibil mai grea decât cea cu grile.

E greu să renunți la presă?

Presa este ceea ce cunosc cel mai bine, așa că nu mă gândesc să renunț prea curând. Atât presa, cât și avocatura, le văd ca două profesii nobile, cu toate ca niciuna dintre ele nu este prea bine văzută în ochii publicului larg, în parte și datorită lipsei culturii juridice și a încrederii în justiție și în mass-media.

De ce ai vrut să intri în avocatură?

Am vrut să intru în avocatură în primul rând pentru că știam că pot. Apoi voiam să-mi dovedesc că tot efortul depus în timpul facultății n-a fost pentru a obține un job decent ‘onorabil’ cu un salariu ‘decent’ în ceva firmă anonimă, care să n-aibă nicio legătură cu ce am studiat și citit în studenție. Bineînțeles, ar mai exista și alte motive.

Ce le recomanzi celor care au susținut până acum examenul fără succes?

Nu cred că sunt cel mai bun exemplu și nici nu-mi place să dau sfaturi, însă cred că perseverența este principala calitate pe care trebuie să o aibă orice absolvent de drept care își propune o carieră juridică. Este exact ca în facultate, cea mai grea notă de obținut este nota cinci. Sigur, aici vorbim de nota șapte, dar ecuația succesului rămâne aceeași. Dacă îți propui doar să treci, este foarte probabil să nu reușești, pentru simplul motiv că nu așa funcționează lucrurile. Nu cred în teorii ale conspirației, în subiecte și grile interpretabile, în examinatori de rea-credinta. Intr-un final, este nevoie de un cocktail de calități, sacrificii, ore aparent pierdute și multă rezistenta la frustrare, iar rezultatele nu vor întârzia sa apară.

Te va ajuta în profesia de avocat backgroundul de ziarist? Cum?

În mod sigur, în clipa în care voi decide să profesez ca avocat, experiența acumulată în frumoasa profesie de jurnalist îmi va fi de mare folos. Am întâlnit avocați aflați la început de drum care, fie datorită lipsei de experiență, fie din cauza altor motive, îmi lăsau impresia unor timorați cărora actul de justiție le creează o stare de ușoară panică, fapt dăunător atât clientului, cât și conceptului de justiție, în general.

Există un principiul care nu întâmplător este considerat fundamental în profesia de avocat, și anume cel al independenței, în virtutea căruia avocatul trebuie să-și apere clientul chiar în dauna propriilor interese și fără a tine cont de eventualele implicații pe care o asemenea activitate le-ar avea asupra propriei persoane. După cum văd eu lucrurile, avocatură nu se face cu oarecare rezerve mintale, cu jumătăți de măsură. In virtutea rolului social de garant al drepturilor și libertăților fundamentale ale individului în fața forței opresive a statului sau a oricărei alte entități, avocatul cred că trebuie să dea dovadă de verticalitate dar în același timp de curaj. De aceea cred că orice jurnalist cu oarecare experiență, care de-a lungul carierei a întâlnit poate miniștrii, laureați Nobel, șefi de multinaționale sau interlopi de cartier ar avea un mic avantaj la acest din urmă capitol.

Sursa foto si text: clujust.ro.