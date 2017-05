Zilele Clujului 2017. Programul de vineri, 26 mai

Concertul reprezentanţilor României la Eurovision – Ilinca Băcilă & Alex Florea, dar şi cele ale trupelor Alternosfera şi Zdob și Zdub sunt principalele evenimente din Piaţa Unirii în cea de a doua zi a ediţiei din 2017 a Zilelor Clujului.

Grand Hotel Italia

8:00-17:30 – ITCamp 2017

Comunitatea ITCamp și Avaelgo organizează cea de a șaptea ediție a Conferinței ITCamp în perioada 25-26 mai 2017 la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Conferința vizează profesioniștii IT și managerii cu rol decizional care doresc să fie la curent cu ultimele tehnologii, să-și îmbogățească cunoștințele tehnice și care urmăresc participarea la training-uri cu adevărat eficiente, bazate pe tehnologiile disponibile astăzi.

Piaţa Unirii

16:00 – 22:00 Compania de teatru, acrobație și jonglerie Famous Art

18:00 Children of music in a Young Famous Orchestra Experience – special guests Ilinca&Alex and Katia – prezentat de NTT Data Cluj – The community partner of Cluj educational projects

18:30 Concert Arpy & Zip Band

20:00 Concert Direcția 5

21:00 Concert Ilinca Băcilă & Alex Florea

21:10 Concert Alternosfera

22:15 Concert Zdob și Zdub

23:00 Spectacol proiecție video mapping

Bulevardul Eroilor

08:00 – 24:00 Expoziție foto „Half” Lehel Makara Photographer

11:00 Civic Art – Experiment plastic interactiv stradal prezentat de Liceul de Arte Plastice Romul Ladea

Piaţa Muzeului

19:00 Concert Radu Farcane & Andrei Crisztea (acustic)

20:00 Concert Matcka acustic set

21:00 Concert Pianette (Aminda & Roje)

22:00 David, Adela și Origen Todoran – acustic show

David & The Six Martini Band

Strada Mihail Kogălniceanu

10:00 – 22:00 Promenada Cărților – Festivitatea de deschidere. Parada personajelor de poveste și diferite activități.

Editura Ecou Transilvan, Editura Tribuna, Librăria La Buchiseala, S&G Cărți Dacia, Byton Music, Abel Kiado, Studium Kiado, Editura Dokia, Editura Casa Cărții de Științe, Grupul Poethree, Revista „Orasul” , revista de cultura urbana, Humanitas, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj, Clujul de buzunar, Arhivele Naționale ale României, Serviciul Județean Cluj.

Premierea celor care achiziționează carte de la stand prin completarea cupoanelor și depunerea lor in urnă. Extragerea câștigătorilor va avea loc duminică, 28 mai, ora 17:00 la stand. Se vor acorda premii constând în cărți, astfel: Premiul I – 5 m de carte, Premiul II – 3 m de carte, Premiul III – 1 m de carte.

10:00 – 19:00 Fă-ți o poză într-o carte – Sesiuni foto inedite organizate de Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj

10:00 – 22:00 Festivalul Multiculturalității

10:00 – 22:00 Târgul Meșterilor Populari

11:00 – 23:00 Festivalul Culinar Internațional

13:00 Ateliere pentru copii Desenăm, ne jucăm!

17:00 Lectură publică

18:00 Concert Rock Academy Cluj

19:30 Concert Voltaj Academy

21:00 Concert The Beat

Strada Potaissa – Zidul cetății

18:00 Deschiderea

Tabere Istorice și prezentarea trupelor de reînscenare istorică antice și medievale – Terra Dacica Aeterna, Paladinii De Terra Medies, Armata Neagra a lui Matia Corvin, Ordinul Basarabilor, Zestrea şi Terra Ultrasilvania

19:00 Epistola buclucașă – spectacol de teatru (commedia dell’arte)

19:30 Palatul de cleștar – teatru de păpuși

Casino

10:00 – 20:00 Expoziție foto „Podurile Clujului” organizată de Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca și Asociatia Clujul de altadata. Expoziția prezintă punțile de legătură ale orașului. Podurile de ieri și de azi în ipostaze diferite de la poduri dispărute și pasarele mai puțin cunoscute la podurile mari ale Clujului în fotografii care le surprind de-a lungul timpului.

10:00 – 20:00 Expoziție foto „Clujul are Farmec” – Organizatori: Asociația Clujul de Altădată și Photo Romania Festival

19:00 Cursuri gratuite de tango argentinian pe platoul din fața cazinoului organizată de Compania De Tango Cluj și concert cu trupa clujeană TwoToTango

Cinematograful Dacia

10:00 Orășelul Alandala / Fiddlesticks – Proiecție de film pentru copii (Germania, 82′) Recomandare de vârstă 3-7 ani. Proiecție susținută de Asociația Culturală Metropolis

12:00 Zarafa (Franta, 78′) Recomandare de varsta: 5-10 ani. Proiecție susținută de Asociația Culturală Metropolis

15:00 – 18:00 Teatru Romeo & Juliet 2K17 (Avatarurile iubirii) spectacol de teatru – Liceul Teoretic Gherghe Șincai Cluj-Napoca

19:00 Lansare Ziar de Cartier: Buletin de Mănăştur + supliment program evenimente comunitare și lansare de carte „cARTier.Interventii periferice” – Colectiv A

19:30 Proiectie Film – „Hensi 3D: the making of” (2015) Recomandare de vârstă 18+ – Proiecție susținută de Colectiv A

Cinematograful Mărăşti

11:00 Cloudy With a Chance of Meatballs (2009) – Proiecție de desene animate. Desenele sunt dublate în limba română – Proiecție oferită de Cinema Mărăști

14:00 101 Dalmațieni (2003) – Proiecție de desene animate. Desenele sunt dublate în limba română – Cinema Mărăști

17:00 Magie și culoare – spectacol de magie cu Fantasmagia

Turnul Croitorilor

10:00 – 22:00 Expoziția de fotografie „Trăsuri și mașini prin Clujul de altădată” organizată de Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca și Asociația Clujul de Altădată.

Vechi atelaje și mașini care altădată conectau oameni și locuri. O plimbare imaginară pe străzile Clujului prin intermediul fotografiilor de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX.

10:00 – 22:00 Expoziția „Expediție în trecut. 120 de ani de la expediția lui Emil Racoviță în Antarctica” – Institutul de Speologie Emil Racoviță.

O fascinantă incursiune printre obiectele care au aparținut lui Emil Racoviță, naturalistul expediței „Belgica” și fondatorul biospeologiei, de la microscop și aparat foto, la capcane pentru animale marine, acuarele, fotografii, dar și corespondența cu unii membrii ai echipajului.

10:00 – 22:00 Expoziția „Tehnologia secolului XX în reclame” organizată de Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca și Asociația Clujul de Altădată.

Casete publicitare fascinante de la „mașine clocitoare” sau aparate cinematografice pentru acasă, prezente în reclamele de la începutul secolului XX, până la aparate foto, radiouri, casete video și primele reclame la telefonia mobilă. Aparatura care a conectat odinioară oamenii, ușurându-le traiul și aducându-i mai aproape unii de alții prin intermediul tehnologiei.

18:30 Performance de grafică și pian – organizat de Beat School

Parcul Central

10:00 – 19:00 Jocuri de societate pentru toate vârstele

Jocuri disponibile: Scrabble, Monopoly, Ubongo, Coloniștii din Catan, Ticket to ride

10:00 – 19:00 Bowling cu Minioni (joc pentru copii în care popicele sunt Minionii)

11:00 – 17:00 Workshopuri creative pentru copii. Pictură pe diverse obiecte – eșarfe, ceasuri, ghivece, tricouri etc. – În zona din spatele Cazinoului

14:00 – 20:00 The Fun Zone – organizat de Outdoor4You

Escaladă, tiroliană, sumo, tir cu talere, ateliere de origami și pictură, parc de cozi, turn de lăzi, teren de fotbal gonflabil, plimbări cu canoe pe lacul Chios, tenis de masă, trambuline.

16:00 Atelier de confecționat moriști – activitate pentru copii organizată de Biblioteca Județeană Octavian Goga

16:00 – 20:00 Program de echitație pentru copii organizat de Kalotaszegi Turul NHE – Vulturii din Ţara Călatei – Prezentarea cailor va avea loc la ora 16 și programul de echitație incepe la ora 18.

17:00 Ora poveștilor – lecturarea de povești pentru preșcolari – susținut de Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj

18:00 – 19:00 Mini omul de știință – spectacol interactiv pentru copii cu Magic Puppet – În zona din spatele Cazinoului

Foişor Parcul Central

14:00 – 18:00 Jocuri și activități asistate de câini organizat de Pawsitive Time

17:00 Cine e în joben? – Spectacol de magie de și cu Florin Suciu-Buh – organizat de Magic Puppet

20:30 Jam à la Cluj – Cercul Întreg. Workshop de ritm comunitar și un jam session deschis cu instrumente afro-braziliene alături de Cercul Întreg, un prilej bun de a sărbători deschiderea și multiculturalitatea Clujului prin muzică vie.

Bulevardul Eroilor

08:00 – 24:00 Expoziție foto „Half” Lehel Makara

11:00 Civic Art – Experiment plastic interactiv stradal – organizat de Liceul de Arte Plastice Romul Ladea

Reactor

17:00 Opera de 3 parale – spectacol de teatru pentru liceeni al elevilor de la Liceul de Artă, Dramaturgie și Coregrafie

Tururi ghidate

10:00 Legendele Clujului – tururi ghidate de Cluj Guided Tours. Durata 2 ore. Punct de pornire: Centrul de Informare Turistică (Str. Eroilor 6-8)

18:00 Cluj-Napoca – The Treasure City – tur ghidat in limba engleză de Cluj Guided Tours. Durata 2 ore. Punct de pornire: Centrul de Informare Turistică (Str. Eroilor 6-8)

Social Innovation Hub (Str. Horea 33)

17:00 – 22:00 Lounge, social networking, relaxare și comunicare interumană, ambient muzical – DJ – susținut de Urbannect

19:00 – 20:00 Proiecție de film „Welcome to Lagos” – povești de viață din orașul cu cea mai dinamică creștere: 500.000 de locuitori anual.

20:00 – 21:00 Cerc de conectare urbană

Institutul Francez

10:00 – 17:00 Tenir Salon – Expoziție de mobilier contemporan Fanny Laure

Fanny Laure, designer artizanal francez, trăiește la Cluj unde creează mobilier contemporan. În cadrul expoziției „Tenir salon”, ea revizitează ambianța saloanelor literare de altă dată, prezentând însă un nou concept de mobilier – minimalist și modulabil, însoțit de piese originale, meșteșugite și prețioase.

17:00 Limbile romanice în serviciul managementului de proiecte.

Atelier în română, franceză, italiană și spaniolă despre folosirea limbilor romanice ca instrumente de lucru în context intercultural. Moderator Benoît Bavouset – directorul Institutului Francez Cluj-Napoca.

Muzeul de Artă

10:00 – 17:00 Expoziție de pictură libaneză – Lena Kelekian și Hagop Sulahian – prezentată de Manuela Botiș

Parcul Etnografic

10:00 – 18:00 Expoziție foto: Pădurea Hoia-Baciu văzută prin ochii cercetătorilor, clujenilor, echipei Hoia-Baciu Project și a fotografului Cosmin Giurgiu

19:00 – 22:00 Joc de evadare: Escape the Haunted Forest organizat de The Dungeon.

Înscrieri și informații pe pagina de Facebook The Dungeon sau la nr. de telefon 0768 247 525 .

22:00 – 23:00 Proiecție în pădure în premieră: Filmul documentar The Hoia-Baciu Forest – Truth or Legend?

Cu o durată de 40 de minute, documentarul „The Hoia-Baciu Forest – Truth or Legend?” a fost lansat la finalul anului 2016 prin două proiecţii consecutive ce au avut loc la Cinematograful Dacia din Cluj-Napoca. Pădurea Hoia-Baciu rămâne cel mai controversat loc din Transilvania din cauza legendelor care au făcut-o celebră. Documentarul nu este şi nu va fi disponibil online, astfel încât proiecţiile din cadrul Zilelor Clujului vor fi singurele care vor da ocazia publicului să vadă un produs cinematografic de calitate. În curând, documentarul va putea fi achiziţionat de vizitatorii şi iubitorii pădurii Hoia-Baciu sub forma unui suvenir turistic.

Proiecția va avea loc la intrarea in Pădurea Hoia-Baciu de pe Strada Alexandru Donici.

23:00 – 01:30 Tur Ghidat pădurea Hoia-Baciu organizat de Hoia-Baciu Project (cu pornire de la terenul de fotbal de pe strada Alexandru Donici)

Descoperă misterele pădurii Hoia-Baciu într-un tur de noapte marca Hoia-Baciu Project. Înscrieri și informații pe pagina de Facebook Hoia-Baciu Project

Galeria Casa Artelor

15:00 Expoziție „Interferențe culturale Italia, Grecia, Romania”

Concertul Corului Liceului Gheorghe Șincai coordonat de doamnele profesoare Uliana Jurcan si Camelia Vale.”

BCU

08:00 – 20:00 Expoziție: Diplomația românească și chestiunea evreiască. Documente diplomatice 1938-1945. Organizator: Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”

Expoziția poate fi vizionată individual sau în tur ghidat asigurat de studenți practicanți și voluntari BCU Cluj. Grupurile de vizitatori sunt preluate la orele: 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.

10:00 16:00 Tur ghidat al Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”.

Tururile sunt asigurate de angajați ai BCU Cluj si presupun înscrieri prealabile, în funcție de intervalul ales, folosind link-ul: https://goo.gl/48VMdo Program: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00.

Centrul Cultural Italian

18:00 Prezentare de cărți ale domnului profesor universitar Ștefan Damian – „La provocazione dell’aria”

Cinema Florin Piersic

19:00 Gala Cetățenilor de Onoare și Spectacol Grigore Leşe și invitații săi (în limita locurilor disponibile)