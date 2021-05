Cei 12 magisrați i-au trimis marti, 11 mai 2021, o scrisoare deschisa lui Stelian Ion in care isi exprima solidaritatea cu presedintele Curtii de Apel Timisoara si il acuza pe ministru ca face presiuni pentru nerespectarea unor hotarari judecatoresti definitive.

Presedintii curților de apel în cauză precizeaza ca amenintarea presedintilor curtilor de apel cu plangeri penale pentru punerea in executare a unor hotarari judecatoresti este de o gravitate fara precedent si reprezinta un atac direct atat asupra independentei instantelor, cat si asupra reputatiei profesionale a presedintilor curtilor de apel. Sefii curtilor de apel ii transmit lui Stelian Ion ca nu vor ramane pasivi in fata acestui derapaj si il anunta ca vor sesiza Sectia pentru judecatori a CSM in vederea apararii independentei puterii judecatoresti in ansamblul sau

Semnatarii scrisorii sunt:

-presedintele Curtii de Apel Alba Iulia, judecatorul Liviu Gheorghe Odagiu;

-presedintele Curtii de Apel Bacau, judecatoarea Loredana Albescu;

-presedintele Curtii de Apel Brasov, judecatoarea Mihaela Darabana;

-presedintele Curtii de Apel Bucuresti, judecatoarea Luminita Cristiu-Ninu;

-presedintele Curtii de Apel Constanta, judecatorul Marius Epure;

-presedintele Curtii de Apel Cluj, judecatoarea Dana Girbovan;

-presedintele Curtii de Apel Craiova, judecatoarea Gabriela Ionescu;

-presedintele Curtii de Apel Iasi, judecatoarea Diana Mihaela Cheptene-Micu;

-presedintele Curtii de Apel Oradea, judecatoarea Laura Simona Baican;

-presedintele Curtii de Apel Ploiesti, judecatoarea Andra Corina Botez;

-presedintele Curtii de Apel Suceaca, judecatorul Cristinel Grosu;

-presedintele Curtii de Apel Targu Mures, judecatoarea Andreea Ciuca.

Iata scrisoarea celor 12 sefi de curti de apel adresata ministrului Justitiei Stelian Ion (vezi facsimil):

“Presedintii Curtilor de Apel condamna ferm presiunile inadmisibile pe care Ministrul Justitiei, Stelian Ion, le face pentru ca hotarari judecatoresti definitive sa nu fie puse in executare si isi exprima deplina solidaritate cu presedintele Curtii de Apel Timisoara, fata de raspunsul revoltator transmis acestuia, de Ministrul Justitiei, cu referire la acest subiect.

In adresa publicata de presa ieri, 10 mai 2021, Ministrul Justitiei ameninta pur si simplu cu raspunderea penala un presedinte al curtii de apel dintr-o tara membra a Uniunii Europene pentru ca a indraznit ca informeze ordonatorul principal de credite despre obligatiile ce ii revin in temeiul unor hotarari judecatoresti executorii de drept.

Presedintele Curtii de Apel Timisoara a informat Ministerul Justitiei ca exista cereri avand ca obiect punerea de indata in executare a unor hotarari judecatoresti, prin care s-au admis actiunile si s-a dispus uniformizarea modului de calcul al salariilor personalului auxiliar de specialitate, pentru desfasurarea activitatii in acelasi conditii de vechime in munca si functie.

In raspunsul trimis, Ministerul Justitiei, uzitand de calitatea de ordonator principal de credite pentru instantele judecatoresti si facand referire la dreptul sau de a emite ‘norme si instructiuni obligatorii’, a transmis nu doar ca aceste hotarari nu trebuie executate, ci si ca o astfel de punere in executare a hotararilor ar echivala cu savarsirea unei fapte penale.

Ii reamintim Ministrului Justitiei, Stelian Ion, ca Statul Roman este cel care a dispus plata esalonata a sumelor derivate din hotarari judecatoresti, prin OUG nr. 114/2018, act normativ obligatoriu, inclusiv pentru Guvernul Romaniei.

Presedintii Curtilor de Apel din Romania sunt, inainte de toate, judecatori si, inclusiv pentru ei, respectarea hotararilor judecatoresti nu este o optiune. Curtea Constitutionala a statuat in mod clar, in Decizia 972/2012: ‘Hotararea judecatoreasca, avand autoritate de lucru judecat, raspunde nevoii de securitate juridica, partile avand obligatia sa se supuna efectelor obligatorii ale actului jurisdictional, fara posibilitatea de a mai pune in discutie ceea ce s-a stabilit deja pe calea judecatii. Prin urmare, hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila se situeaza in sfera actelor de autoritate publica, fiind investita cu o eficienta specifica de catre ordinea normativa constitutionala. Pe de alta parte, un efect intrinsec al hotararii judecatoresti il constituie forta executorie a acesteia, care trebuie respectata si executata atat de catre cetateni, cat si de autoritatile publice. Or, a lipsi o hotarare definitiva si irevocabila de caracterul ei executoriu reprezinta o incalcare a ordinii juridice a statului de drept si o obstructionare a bunei functionari a justitiei’.

Amenintarea presedintilor curtilor de apel cu plangeri penale a pentru punerea in executare a unor hotarari judecatoresti este de o gravitate fara precedent si reprezinta un atac direct atat asupra independentei instantelor, cat si asupra reputatiei profesionale a presedintilor curtilor de apel, la care nu intentionam sa ramanem pasivi. Actiunea Ministrului Justitiei, Stelian Ion, scoate efectiv Romania din ordinea de drept europeana, aratand ca opiniile unui om politic aflat intr-o functie publica au mai mare greutate decat legi si hotarari judecatoresti definitive.

Respectarea si aplicarea hotararilor judecatoresti reprezinta nu numai o obligatie legala pentru celelalte puteri in stat, printre care si cea executiva, dar constituie chiar esenta unei democratii. Mai mult, in materia dreptului muncii, constituie infractiune tocmai neexecutarea hotararii judecatoresti privind plata salariilor, in termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de catre partea interesata, conform art. 287 alin.1 lit. e din Codul penal.

Presiunile inadmisibile ale Ministrului Justitiei asupra instantelor reprezinta o noua dovada ca independenta instantelor depinde direct de independenta lor financiara si ca situatia gestionarii bugetului instantelor de judecata trebuie urgent mutata in competenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau a Consiliului Superior al Magistraturii – prin punerea in aplicare a Hotararii Plenului CSM nr. 227/2019.

Fata de gravitatea fara precedent a acestei situatii, presedintii Curtilor de Apel semnatari ai acestei scrisori vor sesiza Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii in vederea apararii independentei puterii judecatoresti in ansamblul sau”.

