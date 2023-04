Mai multe contracte, în valoare de peste 15 miliarde de lei, care vizează autostrăzile Transilvania și Unirii vor fi finanțate prin PNRR.

Toate cele patru loturi de Autostradă au finanţare europeană prin PNRR (capetele din Autostrada Unirii) respectiv Programul Transport 2021-2027 loturile Meseş şi Suplacu de Barcău de pe Autostrada Transilvania.

După o suspendare de aproximativ o lună din cauza celor peste 600 de clarificări şi a întârzierii CNAIR de încărcare a răspunsurilor, Lotul III Leghin-Târgu Neamţ este deblocat, iar ofertele pot fi depuse până miercuri, 19 aprilie. Secţiunea III Leghin – Târgu Neamţ are o lungime de 30 de kilometri, valoarea din SEAP este de 2,3 miliarde lei, iar termenul de realizare este de 6 luni pentru proiectare şi 24 luni execuţie. Secţiunea I Târgu Mureş – Miercurea Nirajului are o lungime de 24,4 km (2,4 km drumuri de legătură), valoarea din SEAP este cuprinsă între 2,9 şi 3,4 miliarde lei, iar termenul de realizare este de 6 luni pentru proiectare şi 24 luni execuţie. Ofertele pot fi depuse până pe 27 aprilie, arată sursa citată.

Pentru respectarea Calendarului PNRR, CNAIR trebuie să se încadreze în următoarele etape : evaluarea ofertelor cel târziu până la finalul lunii august, eventual contestaţii CNSC final noiembrie, iar semnarea contractelor până la sfârşitul anului. Începerea lucrărilor (execuţia) din iulie 2024 şi cel mai important recepţia loturilor în august 2026, deci respectarea termenului de 2 ani pentru execuţie (doar pentru constructorii puternici cărora CNAIR le asigură front de lucru).

Lotul Poarta Sălajului – Zalău – Nuşfalău, contractul pentru cei 41 de kilometri (din care 3 km. Tunelul Meseş) fiind cuprins între 7,5 şi 8.8 miliarde lei. Ofertele pot fi depuse până pe 26 aprilie. Pentru cei 41 de kilometri de pe Autostrada Transilvania, CNAIR a prevăzut o durată de proiectare şi execuţie de 78 de luni, adică şase ani şi jumătate. Spre comparaţie, Lotul 2 de pe Autostrada A1 Sibiu – Piteşti, cel mai greu contract semnat, are o durată de 68 de luni, 18 proiectare şi 50 execuţie. Caietul de sarcini are 283 de pagini. Lotul Suplacu de Barcău-Chiribiş (26 km.), contract de un miliard de lei are termen pentru depunerea ofertelor 28 aprilie. Noua licitaţie are o valoare de aproape un miliard de lei, iar durata de realizare este de 6 luni pentru proiectare şi 18 luni pentru execuţie.

Până la sfârşitul lunii CNAIR urmează să anunţe câştigătorul Lotului 4 al Autostrăzii Sibiu-Făgăraş, iar Primăria Cluj Napoca ofertele pentru lotul 2 al Centurii Metropolitane (contract de aproximativ 2 miliarde lei).