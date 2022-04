Potrivit unui anunț, societatea care se ocupă de epurarea levigatului care se scurge de la Pata Rât a epurat 170 milioane de litri de deșeu. Însă, de la Pata Rât s-a scursnecontrolat, de-a lungul timpului, o cantitate mult mai mare din acest tip de deșeu.

”Klarwin, lider tehnologic în epurarea apelor reziduale și în tratarea surselor de apă, a fost singura companie care și-a asumat, încă din 2017, gestionarea levigatului generat de depozitul neconform de deșeuri al Clujului (Pata Rât). Stația, care a fost pusă în operare în luna mai a anului 2018, a prelucrat aproape 170 de milioane de litri de levigat, 70% din cantitate fiind transformată în apă pură”, arată comunicatul companiei.

Anul trecut, Consiliul Judeţean Cluj a cumpărat servicii de tratare/epurare prin osmoză inversă a levigatului de la Depozitului de deseuri neconform Pata Rat, inclusiv a serviciilor de colectare – transport şi eliminare a concentratului rezultat în urma procesului de epurare prin osmoză inversă a levigatului exfiltrat.

Acest lucru presupune „închirierea unei stații de epurare a levigatului pentru Depozitului de deseuri neconform Pata Rat, respectiv, Stația de epurare prin osmoză inversă se va monta pe amplasamentul construit în baza Contractul de servicii nr. 30065/181 din 16.10.2017 privind furnizarea prin închiriere a unei stații de epurare levigat pentru eliminarea poluării de la Depozitul de deșeuri Pata Rât, în partea de N a depozitului neconform de deșeuri urbane Pata Rât, în lunca și pe versantul stâng al văii râului Zapodie, în imediata apropiere a drumului județean DJ105 S. Se are in vedere ca Stația de epurare va avea o capacitate de 165 mc/zi, fiind capabilă să obțină o calitate a apei epurate în standardele impuse de către NTPA 001, aspecte prezentate in caietul de sarcini. Colectarea, transportul si eliminarea concentratului rezultat în urma epurării prin procedeul de osmoză inversă a levigatului de la depozitul de deșeuri de la Pata Rât Cluj-Napoca, conform caietului de sarcini. Prestatorul isi va stabili frecventa de preluare a concentratului in vederea eliminarii acestuia. Activitatea de colectare, transportul și eliminarea concentratului se va realiza pe toată perioada de funcționare a stației de epurare a levigatului de la depozitul de deseuri Pata Rât”.

Valoarea estimata pe mc levigat s-a determinat astfel: 9.765.575,00 lei (fără TVA) / 60225 mc levigat / an (165 mc/zi * 365 zile) = 162,15 lei/mc de levigat intrat in procesul de epurare cu toate costurile aferente, inclusiv costurile pentru colectare-transport-eliminare concentrat (50 mc/zi). Investiţia se face din fonduri bugetare. Termenul limită de depunere a ofertelor este 3.11.2021.