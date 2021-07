În vara anului trecut, un băiat de nouă ani, a fost găsit în comă, mâncat de viermi, într-o casă din Dej, judeţul Cluj, sub privirile a trei adulţi. Anul acesta instanţa a hotărât că doar unul dintre adulţi merită o pedeapsă de 18 ani cu închisoarea.

În urma cu exact un an, cazul unui baiat in varsta de 9 ani din Dej, gasit in coma, mancat de viermi in apartamentul de pe strada Crangului, soca intreaga tara, dar si autoritatile. Medici, politisti si procurori, cu totii au fost uluiti de neglijenta de care a putut da dovada femeia care i-a dat viata, si care si-a lasat copilul sa moara in chinuri, zacand saptamani intregi intr-un pat, printre viermi si muste, in propriile fecale. Baiatul a murit la spital, iar mama a fost arestata atunci pentre rele tratamente aplicate minorului, arata cei de la dejeanul.ro.

Astazi, la un an de la moartea baiatului, femeia a fost judecata in prima instanta, fiind acuzata de rele tratamente aplicate minorului sub forma OMORULUI CALIFICAT, dar si pentru violenta in familie. Aceasta nu si-a recunoscut niciun moment faptele, astfel ca astazi a fost condamnata la 18 ani si 2 luni de inchisoare cu executare si interzicerea unor drepturi, pentru o perioada de 5 ani.

„ În temeiul art. 396 alin. 2 din Codul de procedură penală corob. cu art. 199 rap. la art. 188 alin. 1, art. 189 alin. 1 lit. h cu aplic. art. 77 lit. e din Codul penal condamnă pe inculpata F. E. aflată în stare de arest preventiv în Penitenciarul Gherla, pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie în modalitatea omorului calificat, la pedeapsa principală de 16 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. e şi f din Codul penal, ca şi pedeapsă complementară, respectiv a drepturilor părinteşti şi a dreptului de a fi tutore sau curator. În temeiul art. 65 din Codul penal interzice aceleaşi drepturi ca şi pedeapsă accesorie. În temeiul art. 396 alin. 2 din Codul de procedură penală corob. cu art. 197 din Codul penal condamnă pe aceeaşi inculpată pentru săvârşirea infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului la pedeapsa principală de 6 ani şi 6 luni închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. e şi f din Codul penal, ca şi pedeapsă complementară, respectiv a drepturilor părinteşti şi a dreptului de a fi tutore sau curator. În temeiul art. 38 alin. 2 din Codul penal constată existenţa concursului ideal de infracţiuni şi, în temeiul art. 39 alin. 2 lit. b din Codul penal contopeşte pedeapsa de 16 ani închisoare cu pedeapsa de 6 ani şi 6 luni închisoare, aplică pedeapsa cea mai grea de 16 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani şi 2 luni închisoare (1/3 din cea de-a doua pedeapsă), în final inculpata urmând a executa în detenţie pedeapsa de 18 ani şi 2 luni închisoare. În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a din Codul penal contopeşte pedepsele complementare, aplicând inculpatei, alături de pedeapsa principală a închisorii de 18 ani şi 2 luni pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. e şi f pe o perioadă de 5 ani. În conformitate cu dispoziţiile art. 68 alin. 1 lit. c din Codul penal, executarea pedepsei complementare se va face după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 45 alin. 5 din Codul penal contopeşte pedepsele accesorii, inculpata urmând a executa pedeapsa interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. e şi f din Codul penal începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la data executării sau considerării ca executată a pedepsei principale”, se arată în sentința dată de Tribunalul Cluj.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată.

