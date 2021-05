Brand awareness-ul reprezinta procesul prin care un brand este introdus catre public si incorporeaza toate strategiile care presupun prezentarea unei companii in mediul de afaceri.

Indiferent de industria in care activezi cu afacerea ta, brand awareness-ul joaca un rol esential pentru a face conexiunea dintre business si public tinta intr-un mod cat mai eficient.

Inainte de a explica metodele prin care se poate creste brand awareness-ul, trebuie sa intelegi faptul ca brand-ul companiei nu este acelasi lucru cu compania propriu-zisa. Astfel, in timp ce compania reprezinta o persoana juridica, avand un numar de ordine in registrul comertului si un domeniu de activitate, brand-ul reprezinta prezenta grafica a acestei companii printr-un logo specific.

Iata cele mai accesibile metode pentru a fructifica brand awareness-ul

O companie de succes nu inseamna doar produse sau servicii de calitate, ci metode eficiente de promovare si prezentare. Astfel, este important ca afacerea ta sa aiba un nume sonor si sa fie retinuta de catre public cat mai usor. Pentru acest lucru, exista cateva metode prin care iti poti crea un brand puternic pentru compania ta.

Asocieri de imagine

Asocierea de imagine cu o celebritate poate avea un impact extrem de mare pentru compania ta. In general, publicul consumator ofera un vot de incredere vedetelor preferate in ceea ce priveste recomandarile acestora de orice fel. In plus, consumatorii au tendinta de a incerca sa copieze astfel de vedete in tot ceea ce fac, de la haine, pana la stil de viata sau alimentatie. De aceea, asocierea brand-ului tau cu o personalitate foarte populara din domeniul in care activezi poate fructifica brand awareness-ul, dar si poate oferi si un vot de incredere suplimentar pentru serviciile sau produsele comercializate.

Initiativa

Un brand poate fi recunoscut usor prin initiativa tuturor celor care reprezinta de a actiona in diverse moduri si intr-un anumit context.

Daca te afli la inceput de drum cu brand-ul tau, incearca sa organizezi actiuni sau evenimente corespunzatoare domeniului in care activezi. De exemplu, daca ai o compania care produce echipamente sportive, poti organiza diferite turnee, in functie de sportul in care este specializata compania ta. De asemenea, poti organiza cursuri de make-up daca ai o companie focalizata pe produse de infrumusetare.

Aceste actiuni pot atrage cu usurinta publicul curios si reprezinta o metoda accesibila prin care iti poti expune brand-ul.

Publicitate de baza

Niciun brand, oricat de mare ar fi, nu trebuie sa renunte la publicitatea de baza. Reclamele pe internet sau la televizor ajuta brand-ul sa-si mentina pozitia si indeplinesc un rol esential atunci o companie trece prin procesul de rebranding. In ceea ce priveste reclamele, Pentamedia poate fi o alegere perfecta pentru vizibilitate pe scara larga. Aceasta agentie pentru publicitatea outdoor te ajuta sa apelezi la metode traditionale de publicitate prin care sa nu depinzi de tehnologie, amplasandu-ti logo-ul companiei in locuri extrem de vizibile si foarte accesibile pentru un public larg care include persoane din toate paturile sociale.

Prin urmare, asigura-te ca brand-ul tau este unul puternic cu care publicul tinta se poate identifica, atat prin prezentare, cat si prin servicii de calitate.

sursa foto: envato.com