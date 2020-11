Stomatologia este o parte importanta in mentinerea sanatatii, dar si in pastrarea unui zambet stralucitor, fiind, de asemenea, o modalitate excelenta de a arata faptul ca te mandresti cu aspectul tau fizic si doresti sa iti pastrezi intregul corp intr-o forma cat mai buna. Deoarece problemele orale sunt asociate cu multe alte pericole pentru sanatate, mentinerea unei danturi cat mai stralucitoare si curata este un pas esential in mentinerea sanatatii intregului corp.

Clujenii nu sunt ocoliti de probleme dentare, din pacate, dar acestia pot face cateva lucruri care sa sporeasca sanatatea si aspectul dintilor. In cazul in care si tu iti doresti sa descoperi care sunt cei 4 pasi pentru un zambet perfect, acest articol te va ajuta sa iti raspunzi curiozitatilor!

4 pasi pentru un zambet sanatos

Igiena corecta

Una dintre cele mai simple modalitati de a avea un zambet stralucitor si sanatos este sa acorzi o mare atentie ingrijirii dentare. Aceast lucru inseamna sa iti periezi dintii de cel putin doua ori pe zi, timp de aproximativ doua minute, prin utilizarea unui echipament adecvat. Nu uita sa iti cureti si limba, care adaposteste bacterii. Periaza usor, cu miscari circulare scurte inainte si inapoi. Periajul prea puternic sau cu peri duri va duce la ranirea gingiilor. Pe langa toate aceste lucruri, vizita la cabinetul stomatologic este esentiala. In acest fel, vei putea preintampina posibilele probleme si te vei putea bucura de cele mai bune solutii pentru zambetul iar. Iar in cazul in care nu esti multumit de dantura ta, poti opta cu incredere pentru implanturi dentare, fiind o varianta perfecta pentru un zambet alb si sanatos!

Adauga capsunile in alimentatia ta zilnica!

Capsunile pot fi un albitor natural al dintilor. Conform unui studiu recent realizat, s-a constatat ca sucul de capsuni poate avea un efect de albire asupra dintilor patati de cafea. Aceste fructe contin acid malic, care albeste dintii. Acelasi lucru este valabil si in cazul merelor, intrucat contin nu numai acid malic, ci si multa apa, care ajuta la spalarea resturilor alimentare. Legumele tari, crocante, cum ar fi morcovii si telina, de asemenea, au un efect de curatare.

Mananca branza

Consumul de branza este un alt mod prin care iti poti curata dintii si ii mentine albi, in timp ce mineralele naturale pe care le contine acest aliment iti vor intari smaltul. Este cunoscut faptul ca lactatele contin calciu, fiind, de altfel, indispensabil pentru o dantura sanatoasa. Conform unui studiu, branzeturile mai albe sunt mai sanatoase, iar in cap de lista se afla sortimentul cheddar, fiind una dintre cele mai eficiente lactate in mentinerea unui zambet atat stralucitor, cat si sanatos!

Bicarbonat de sodiu

Un studiu din 2011 a constatat ca pastele de dinti care contin bicarbonat de sodiu au fost semnificativ mai eficiente in prevenirea petelor si in albirea dintilor fata de cele pe baza de silice. Amestecarea unei lingurite de bicarbonat de sodiu cu un pahar mic de apa sau aplicarea acestuia direct pe dinti folosind o periuta de dinti poate, de asemenea, elimina unele pete. Cu toate acestea, deoarece bicarbonatul de sodiu este un material abraziv, acesta poate deteriora smaltul dintilor, tocmai din acest motiv, procedura nu trebuie repetata zilnic.

In concluzie, pentru a te bucura de un suras perfect, tine cont de cei patru pasi prezentati!