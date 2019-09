Stilul shabby chic nu este unul prea cunoscut in Romania, cu exceptia expertilor in domeniul amenajarilor interioare, dar incepe sa fie tot mai placut si acest lucru obliga practic proprietarii de locuinte sa invete cateva reguli in ceea ce-l priveste, in cazul in care se decid sa il puna in practica.



Shabby chic provine din Marea Britanie, a aparut in anii 80 si se refera la utilizarea mobilierului vechi, vopsit, alaturi de culori si texturi care emana caldura, frumusete si confort. Practic, este un model eclectic, ce combina fabulos elemente moderne cu cele tip vintage, iar rezultatele sunt sofisticate si usor de obtinut.



Iata cateva elemente interesante, cu ajutorul carora poti amenaja holul in acest stil!

Unii vor observa din start nepotrivirea aparenta a obiectelor in stilul shabby chic. Acest stil ramane o provocare pentru designerii profesionisti si amatori, care vor trebui sa stabileasca limita clara de kitsch. Din acest motiv, vor lua in considerare urmatoarele elemente, pe care le vor combina placut, obtinand rezultate deosebite.



Lemnul poate fi utilizat cu succes in designul interior, mai ales pe holul de la intrarea in locuinta. Acest material reuseste sa aduca in casa caldura si confort, precum si acel sentiment clar ca esti acasa. Daca deja ai o usa, un dulap, un cuier din lemn, atunci aplica o vopsea noua si combina totul cu sticla pentru a obtine stilul shabby chic, apoi vei observa un contrast vizual puternic, foarte placut;

Oglinda cu rame ornamentale nu poate lipsi din locuinta ta daca vrei sa ii imprimi acest stil. In general, astazi vei gasi oglinzi de acest tip la preturi mult prea mari, asa ca ai putea sa mergi intr-un targ de vechituri si sa cauti un astfel de element vintage. Cheltuielile nu vor fi enorme si vei reusi sa obtii ceea ce iti doresti in scurt timp;

Un alt accesoriu potrivit pentru hol este pantofarul, acel mic dulap care ascunde cu succes incaltamintea intregii familii. Pentru a reusi sa obtii stilul shabby chic, cauta diferite tipuri de pantofare si alege un produs modern, in stil vechi, care sa completeze perfect lemnul usii si oglinda vintage, pe care tocmai le-ai stabilit pe lista ta de amenajari;

Interiorul decorat in acest stil nu este unul lipsit de stralucire, chiar daca shabby inseamna ponosit, saracacios sau jerpelit. Poti utiliza un ceas mare de perete, cu detalii florale sau feminine, cu pasari etc. Acest stil este unul destinat femeii prin definitie, dar nu inseamna ca un barbat nu se va simti bine in interiorul locuintei amenajate astfel;

Evident ca nu vei putea aseza pe hol un candelabru, desi este un element potrivit acestui stil, dar ai putea opta foarte bine pentru o veioza cu abajur, dintr-un material textil interesant, cu aspect vintage, poate chiar un abajur cu volane feminine.

In final, nu te limita doar la aceste elemente ale stilului shabby chic, ci continua amenajarea cu ajutorul unui cuier metalic decorat cu flori, a unor decoratiuni banale, a mobilierului chic, precum masa cu vopsea scorojita si cele doua scaune vechi ale bunicii. Le poti reconditiona in asa fel incat sa pastreze patina timpului.



surse foto:

shutterstock.com