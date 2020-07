Oh, vacanta… acele zile minunate in care uiti de tot, savurezi din plin relaxarea si iti doresti sa dureze la nesfarsit. Dar care mereu vin si cu grija planificarii, a bagajului si a detaliilor de ultim moment. Ce bine ca tinutele sunt usor de ales pentru orice destinatie de vara iar geanta de voiaj te asteapta! Iar cu lista pe care ti-am pregatit-o mai jos totul va fi gata cat ai zice ‘calatorie’.

Indiferent daca preferi plajele spectaculoase, racoarea muntelui sau amandoua, vacanta de vara e momentul in care te poti relaxa cu adevarat. Iata cele 5 lucruri de care ai intotdeauna nevoie in bagajul tau de vacanta!

O jacheta de ploaie

Nu este ocazie mai potrivita pentru a-ti scoate la iveala sufletul rebel decat zilele de vara si vacanta. Exprima-te prin tinute care iti pun in evidenta personalitatea cu pantaloni scurti din denim, tricouri cu brandul tau preferat si accesorii estivale. Dar cum vremea de vara e mereu imprevizibila, tine o jacheta sau pelerina de ploaie mereu la indemana!

E usor de impachetat, usor de purtat cu rochii, blugi sau chiar peste costumul de baie…

Costumul de baie

In cazul in care nu vrei sa faci o investitie prea mare anul asta in modele sofisticate de costume de baie, joaca-te doar cu ceea ce porti in partea de sus. Mix & match iti permite sa faci tot felul de alaturari de culoare, stil sau brand si ai o multime de optiuni in partea de sus: volane, cupe in forma de triunghi, asimetrie, suprapuneri si, desigur, eternul model bandeau. In ceea ce priveste modelul de slip, iti recomandam sa alegi unul Brazilian sau pe cel cu talie inalta, este inca foarte stylish.

Pijamalele preferate

Usori, comozi si cu imprimeuri deosebite, pijamalele cu pantaloni eleganti, largi, din matase sunt ideali pentru somn, dar mai mult, ii poti asorta cu succes la toate outfiturile tale estivale.

Poti gasi multe stiluri noi de pijamale de dama din bumbac, matase sau chiar in racoros, special pentru noptile lungi de vara. Poti intra pe Fashion Days ca sa descoperi oferta de pijamale de dama pentru sezonul de vara. Iar daca alegi sa dormi intr-o rochie lejera, satinata, nu uita ca acest model e perfect si pentru serile petrecute pe malul marii!

Incaltaminte confortabila

In afara de perechea ta de papuci sau slapi si sandalele preferate pentru destinatii exotice vei avea cu siguranta nevoie de o pereche de tenisi sau sneakers. De ce? Pentru plimbarile lungi in care vrei sa descoperi tot ce are de oferit zona in care alegi sa iti petreci anul asta vacanta de vara. Ca sa fii sigura ca nu pierzi nimic pune in bagaj o pereche mai veche, trainica, usoara si confortabila.

Palaria din paie sau o sapca

Insolatia e ultimul lucru pe care ti-l doresti inclus in amintirile tale de vacanta, asa ca mai bine alegi sa te protejezi corespunzator. Lotiunea cu SPF 50 pentru fata si o palarie cu boruri late sau o sapca te vor salva de soarele arzator de vara!