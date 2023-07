Desi piesele din dezmembrari auto nu mai reprezinta un concept nou, interesul pentru acest domeniu continua sa creasca gratie numarului tot mai mare de companii interesate in reducerea amprentei de carbon. Insa de ce am alege aceasta cale, in locul achizitionarii unor piese nou-noute? Beneficiile sunt, poate, nebanuite pentru unii soferi.

Comenzile pieselor direct de la producator pot aduce o mare gaura in buget. Piesele de pe piata aftermarket nu sunt nici ele o varianta de luat in considerare, deoarece nu ofera incredere in ceea ce priveste raportul calitate/pret. Cea din urma alternativa a celor doua categorii este reprezentata de piesele auto originale second-hand, provenite din dezmembrari, care, de altfel, nu se supun conceptiei generale, considerate despre orice produs la mana a doua.

Un cumul al avantajelor oferite de piesele second-hand din dezmembrari este caracterizat prin:

Calitatea pieselor originale

Piesele provenite din dezmembrari auto sunt echivalente ale celor originale. Singurul element care intervine aici este o anumita perioada de utilizare. Cu toate ca ele provin de la autoturisme avariate dincolo de posibilitatea de recuperare, scoase din uz si dezmembrate, piesele date spre achizitionare se afla in cea mai buna stare de functionare. Chiar si in cazul unei daune totale a unei masini, exista piese de caroserie, de motor sau de interior care pot fi reutilizate la alte vehicule ce apartin aceluiasi model si aceleiasi marci.

Costuri reduse considerabil

Varianta pieselor second- hand originale provenite din dezmembrari este una ideala pentru orice sofer interesat de economisire si de o investitie cat mai mica pentru a mai salva din buget, insa fara a face rabat de la calitate atunci cand vine vorba de remedierea unei defectiuni a autoturismului. Spre exemplu, la orice model sau marca de autoturism, pretul unei piese originale sau OEM este unul destul de ridicat. In situatia in care se merge pe achizitionarea pieselor auto dintr-un parc de dezmembrari, pretul poate fi chiar si de pana la zece ori mai redus comparativ cu cel al unei piese noi originale.

Varietate de piese disponibile

Nu mai este o noutate ca multi clienti in cautare de piese auto noi intampina dificultati in identificarea unora compatibile cu masina personala. In cazul parcurilor auto de dezmembrari, pot fi gasite aproape orice modele de piese in stare perfecta de functionare, potrivite atat pentru modele de masini mai noi, mai vechi sau chiar pentru modele de masini in serie limitata. In parcul auto Dezmembraru, cu peste 70k de piese pe stoc si peste 400 de masini care urmeaza a fi dezmembrate, lista reperelor ce pot identificate porneste de la elemente exterioare, de caroserie, pana la piese si alte elemente de interior, piese componente ce tin de motor, sistemul de directie, de franare, dar nu numai.

Economie de timp

Prin intermediul parcului de demembrari se economiseste inclusiv timp. In majoritatea cazurilor, comenzile unor piese originale pot fi onorate de reprezentanta numai dupa reintregirea stocului. Intr-o astfel de situatie, un proprietar de autoturism poate astepta chiar si cateva saptamani pana sa intre in posesia piesei originale noi. Nici varianta pieselor aftermarket nu este de luat in calcul, intrucat implica diverse deplasari in magazine de specialitate si chiar lipsa piesei in stoc. In astfel de situatii, Dezmembraru – parc autorizat de dezmembrari auto – devine aliatul perfect pentru cei care cauta o solutie avantajoasa si rapida de reparatie a autoturismului. In magazinul online cu interfata prietenoasa, utilizatorul poate verifica direct de pe laptop, tableta sau smartphone stocul pieselor disponibile. Varianta online a parcului de dezmembrari auto ofera confort, accesibilitate si disponibilitate prin suport real din partea consultantilor in achizitionarea produselor dorite.

Factura si garantie la piesele achizitionate

In parcul online de dezmembrari auto care a castigat credibilitate pe piata, reflectata, de altfel, in recenziile pozitive de pe Google, comanda poate fi plasata la orice ora, fiind confirmata ulterior si onorata in 24-48 de ore, oriunde in tara, prin intermediul firmelor de curierat rapid. Piesele auto „verzi” de la Dezmembraru, cu posibilitate de retur, cunoscute drept „piese reciclate”, „piese refolosite” sau „piese utilizate”, ce au la baza atat avantaje economice, cat si ecologice, sunt trecute prin etape elaborate de testari/verificari pentru a fi complet functionale. Toate sunt insotite de factura si garantie, acestea din urma fiind, de asemenea, si criteriile ce asigura o compatibilitate de 100% pe masina.