Reintoarcerea la birou este un eveniment important in viata fiecaruia dintre noi, care ne provoaca atat entuziasm, cat si anxietate. Cu toate acestea, revenirea in mediul organizat poate fi un motiv de bucurie pentru angajati daca spatiul de lucru este unul confortabil, gandit pentru eficientizarea realizarii task-urilor zilnice si ofera modalitati de acces facil cu masina sau mijloacele de transport in comun.

Alegerea unor birouri de inchiriat este optiunea smart pentru orice business, iar motivele sunt multiple.

Iata 5 dintre avantajele cele mai importante pe care ti le aduce lucrul in echipa, in birouri de inchiriat:

• capital de imagine – orice companie care se respecta trebuie sa aiba un sediu confortabil. In consecinta, alegerea unor spatii de birouri poate fi solutia care ii va ajuta atat pe angajati, cat si pe partenerii de afaceri sa capete incredere in succesul business-ului tau. Un sediu curat, elegant, cu toate dotarile si facilitatile poate face diferenta dintre o companie care va avea rezultate peste asteptari si una la limita supravietuirii;

• performanta crescuta – desfasurarea activitatii angajatilor in spatii de birouri de inchiriat ii va ajuta pe acestia sa se concentreze asupra indatoririlor pe care le presupune activitatea fiecaruia dintre ei. Odata ajunsi la birou, angajatii tai nu se vor mai lasa distrasi de contextul familial (ca in sistemul de munca de acasa) si, pentru cele cateva ore petrecute la birou, vor incerca sa isi concentreze toata atentia asupra a ceea ce au de facut. La birou, nu exista catelul care trebuie scos la plimbare, mancarea care trebuie pusa la foc, curierul care suna la interfon s.a.m.d.;

• comunicare imbunatatita intre angajati – comunicarea online este un atu care ne face tuturor viata mai usoara, insa comunicarea directa, fata in fata, ramane cea mai facila. In consecinta, desfasurarea activitatii companiei in spatii de birouri de inchiriat va avea o contributie pozitiva asupra imbunatatirii comunicarii atat intre angajati, cat si intre angajati si superiori;

birouri de inchiriat

• economie – alegerea unor spatii de birouri de inchiriat este o varianta de luat in considerare atat pentru companiile de succes, cat si pentru cele aflate la inceput de drum. Astfel, nu vei fi nevoit sa investesti o suma de bani intr-un spatiu propriu, ci vei plati o chirie, adaptata dotarilor si facilitatilor de care dispune spatiul ales. Banii economisiti poti alege sa-i redirectionezi catre investitii ce vizeaza dezvoltarea companiei;

• profesionalism – sediul de birou ofera un cadru profesional atat pentru partenerii de afaceri, cat si pentru furnizorii firmei.

Toamna este un moment bun pentru a marca inceperea unui nou capitol din viata companiei tale! Nu mai pierde momentul si fa pasul catre marea schimbare! Contacteaza agentia imobiliara ESOP Consulting si cere-le ajutorul pentru a gasi spatiul care sa raspunda perfect atat nevoilor companiei tale, cat si dorintelor angajatilor tai. Atentia pe care o oferi indeplinirii nevoilor angajatilor tai se va reflecta in rezultatele muncii acestora si in relatia pe care o vei dezvolta cu ei.

In plus, consultantii ESOP Consulting au o experienta pe piata imobiliara de peste 20 de ani si un portofoliu impresionant de oferte. Acestia te vor ajuta sa gasesti spatiul care sa iti reprezinte 100% compania, la un pret personalizat, adaptat locatiei, dotarilor si facilitatilor de care locatia dispune.