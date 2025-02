Serverele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) se confruntă cu probleme tehnice grave, paralizând activitatea în cabinetele medicale și farmacii. Medicii reclamă blocaje frecvente care îngreunează validarea consultațiilor și emiterea rețetelor, în timp ce pacienții sunt nevoiți să aștepte ore în șir pentru a primi tratamentele necesare. Situația, devenită deja cronică, generează un val de nemulțumiri și critici atât din partea personalului medical, cât și a asiguraților, care se simt abandonați de un sistem ineficient.

Deși platforma SIUI (Sistemul Informatic Unic Integrat) ar trebui să simplifice procedurile și să asigure o colaborare fluentă între furnizorii de servicii medicale, în realitate, aceasta se dovedește a fi o sursă constantă de frustrări. Problemele persistă de ani de zile, iar soluțiile promise de CNAS întârzie să apară, în ciuda fondurilor alocate pentru modernizarea infrastructurii IT. În acest timp, pacienții cu afecțiuni cronice sau urgențe medicale sunt cei care resimt cel mai acut disfuncționalitățile sistemului, riscând să rămână fără acces la medicamente sau investigații necesare.

Medicii atrag atenția că blocajele îi pun într-o situație delicată, nefiind capabili să ofere serviciile medicale la timp, iar farmaciștii spun că întârzierile în validarea rețetelor afectează grav fluxul de lucru. În tot acest haos, printre cei care au de suferit sunt cetățenii, nevoiți să se lupte cu birocrația și deficiențele tehnice ale unui sistem care, în teorie, ar trebui să îi ajute.

Medicul de familie și sistemele CNAS-ului

Medicul de familie Delia Ciucă a relatat pentru Gazeta de Cluj multitudinea de probleme cauzate de sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), care afectează grav atât activitatea medicilor, cât și accesul pacienților la servicii esențiale. Blocajele frecvente, erorile tehnice și timpii mari de așteptare transformă fiecare zi într-o luptă contra unui sistem birocratic disfuncțional, care, în loc să faciliteze, îngreunează procesul medical.

„Am un soft privat de cabinet, la fel ca majoritatea medicilor de familie din Cluj. Puțini medici din țară mai folosesc exclusiv SIUI, sistemul informatic oferit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), însă aceștia încă se luptă cu numeroase probleme.

Când SIUI se blochează, softul meu nu poate rezolva situația, deoarece este doar o interfață care depinde de acest sistem. Problemele sunt nenumărate: blocaje frecvente, erori tehnice, imposibilitatea de a valida servicii medicale sau rețete și timpi mari de așteptare. În loc să ajute, sistemul CNAS îngreunează activitatea medicală și afectează accesul pacienților la tratamentele de care au nevoie.” a declarat Delia Ciucă, medic de familie.

Rețetele medicale sunt băgate în sistem noaptea de către asistenta de cabinet

„Neîncărcând rețetele acute în sistem, anumite farmacii refuză să elibereze tratamentul pacienților. Astfel, pacienții care primesc rețete neînregistrate de către medic s-au trezit că sunt refuzați la plată. În aceste situații, bolnavii sunt nevoiți să umble din farmacie în farmacie până când găsesc una care acceptă să le elibereze medicamentele, deși rețeta nu este încă introdusă în sistem.

La un moment dat, în luna ianuarie, am întâmpinat o problemă extrem de gravă: zile întregi nu am putut încărca rețetele în sistem. Situația a devenit atât de critică încât, aveam peste 100 de rețete neînregistrate.

Pentru a face față, asistenta mea își lua calculatorul acasă, își seta alarma pentru 1-2 noaptea, se trezea din somn și încerca să urce rețetele în sistem. Toate acestea, deși nu fac parte din atribuțiile ei de serviciu.

Un alt aspect esențial pe care ni l-am dori, dar care ne lipsește ca medici de familie, este accesul la un istoric medical complet al pacientului. În prezent, nu avem o imagine clară asupra tratamentelor anterioare, a investigațiilor efectuate sau a diagnosticului pus de alți specialiști.

Pe lângă această problemă majoră, ne confruntăm și cu sistemele informatice blocate frecvent, ceea ce îngreunează și mai mult activitatea noastră și afectează direct pacienții.” ne-a mai relatat doamna doctor Delia Ciucă

Problematica pacienților asigurați, sau nu

„În ultimul an, au existat numeroase situații în care am eliberat documente medicale pentru pacienți care, ulterior, s-au dovedit a fi neasigurați. Motivul principal? Serverul PIAS (Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate) nu funcționa, iar verificarea statutului de asigurat era imposibilă. În astfel de condiții, ca medic, ai de ales: fie refuzi pacientul, fie alegi să crezi că este de bună-credință și are cu adevărat nevoie de ajutor.

Eliberarea unei rețete sau a unui document medical pare un act firesc, dar lucrurile devin complicate când pacientul ajunge la farmacie. Din nou, există șanse mari ca sistemul să nu funcționeze, iar farmacistul să nu poată verifica statutul său de asigurat. Astfel, rețeta este eliberată, tratamentul este ridicat, iar totul pare rezolvat… până peste un an sau doi, când Curtea de Conturi sau auditul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate descoperă că pacientul nu era, de fapt, asigurat.

În acel moment, responsabilitatea cade pe medicul care a emis documentele. Din cauza unor probleme tehnice independente de noi, ne trezim cu plăți imputate pentru servicii pe care le-am oferit în ideea că sistemul funcționează corect. În loc să se identifice și să se rezolve cauza reală – disfuncționalitatea PIAS – vina este pasată medicilor, de parcă noi ar trebui să fim și IT-iști, și contabili, și anchetatori ai statutului de asigurat al fiecărui pacient.

Un alt aspect problematic este actualizarea tardivă a statutului de asigurat în sistem. De exemplu, o persoană poate fi angajată pe perioada verii, apoi își dă demisia și redevine student. În mod ideal, sistemul ar trebui să reflecte aceste schimbări în timp real, dar realitatea este alta: pacientul ajunge bolnav la medic, iar statutul său de asigurat este incert. În loc să primească îngrijirea de care are nevoie, este trimis la CNAS să își clarifice situația, pierzând timp prețios.

Aceste probleme nu sunt excepții, ci parte dintr-un mecanism defectuos care pune povara pe medici și pacienți, în loc să asigure un sistem eficient, corect și predictibil. Până când se va găsi o soluție reală, rămânem blocați într-o buclă absurdă, în care greșelile sistemului sunt plătite de cei care încearcă să își facă meseria cu responsabilitate.” Delia Ciucă, medic de familie.

Situația descrisă de medicul de familie Delia Ciucă evidențiază eșecurile grave ale sistemului informatic al CNAS, care nu doar că îngreunează activitatea medicală, dar afectează direct pacienții, punându-i în situații absurde și inacceptabile. În loc să fie un instrument de sprijin pentru sistemul medical, SIUI și PIAS au devenit factori de stres și obstacole în acordarea tratamentelor.

În acest haos birocratic, medicii sunt forțați să facă muncă suplimentară, să își asume riscuri financiare și să găsească soluții improvizate pentru a-și ajuta pacienții. În același timp, bolnavii sunt obligați să navigheze un sistem care ar trebui să le faciliteze accesul la tratament, nu să le creeze și mai multe probleme.

Până când CNAS va reuși să implementeze un sistem informatic funcțional și stabil, atât medicii, cât și pacienții vor continua să fie victimele unei administrații rigide, depășite de realitățile din teren. Soluțiile există, însă, fără voință politică și investiții reale în digitalizare, blocajele, erorile și lipsa de transparență vor rămâne constante ale unui sistem medical aflat mereu în criză.

Citește și: Ședință CTATU cu năbădăi: „Voi semna un aviz de nelegalitate la finalul ședinței”