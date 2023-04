Refuzând să fie „deconstruit” de neofeministe, editorialistul literar de la Le Figaro Frédéric Beigbeder publică un eseu în care preia apărarea bărbatului de astăzi, devenit victimă în războiul perpetuu între sexe. De asemenea, conduce, atât cu talent cât și cu umor, o acuzare împotriva „cancel culture”.

LE FIGARO. – A fi heterosexual, oricât de vagă ar fi această noțiune în zilele noastre: acesta este subiectul principal al noii tale cărți care îl apără pe bărbatul alb occidental de peste 50 de ani – exact situația ta personală actuală. Crezi că este un handicap, în 2023, să fii heterosexual?

Frederic BEIGBEDER. – Nu, nu cred deloc. Am scris această carte ca răspuns la un atac care a avut loc în casa mea. Casa mea era acoperită cu insulte în vopsea acrilică pentru că am semnat „Manifestul celor 343 de nemernici”, înainte de adoptarea legii care penaliza clienții prostituatelor. Sindicatul lucrătorilor sexuali (Strass) și Médecins du Monde spun că această lege le-a penalizat în principal pe prostituate. Cred că libertatea mea de gândire îi enervează pe unii. Apăr scriitorii controversați, lupt împotriva „culturii anulării”, îmi bat joc de rețelele de socializare, întruchipez o formă de rezistență frivolă la corectitudinea politică.

Ceea ce odată părea banal într-o democrație (spiritul de contradicție) este astăzi ceva riscant din punct de vedere fizic. În cele din urmă, să fiu atacat pentru pozițiile mele mă șochează mai puțin decât să fiu defăimat pentru ființa mea. Nu v-a scăpat observația că sunt un bărbat heterosexual alb de peste 50 de ani. Acesta este inamicul responsabil pentru toate nenorocirile lumii, potrivit unui număr tot mai mare de „deconstrucționişti”. Am scris această carte, Mărturisiri ale unui heterosexual ușor copleșit, să amintesc un lucru simplu: nu am ales să fiu bărbat, sau să fiu alb, sau să-mi doresc femei, sau să mă nasc în 1965. A critica bărbatul alb heterosexual de peste 50 de ani înseamnă să fii rasist de patru ori. M-am săturat că heterosexualul este tratat peste tot ca un nemernic, porc, ticălos. M-am născut heterosexual. Nu e vina mea că sunt atras de femei. Vorbesc pentru heterofobii din întreaga lume: nu aveți monopolul victimizării. Nu il aveți.

DORINȚA NOASTRĂ PENTRU FEMEI ESTE CU SIGURANȚĂ INTENS DISPERATĂ, DAR NU ESTE RIDICOLĂ, ESTE SACRĂ, ESTE FRUMOASĂ, SPUNE FREDERIC BEIGBEDER

Crezi că dorința femeilor de azi este să scape de acest obiect greoi care este bărbatul, la fel de imperfect, stângaci, dar în ciuda a toate acestea, totusi iubitor?

Absolut nu. O minoritate zgomotoasă de „woke” nu ar trebui să monopolizeze scena. Cred că a venit momentul ca majoritatea tăcută să înceteze să tacă. Se pare că bărbații heterosexuali care se se plâng de acest lucru sunt supranumiți „smiorcaiți” de neo-feministe. Ei bine presupun, în cartea mea strig DA, DA, vreau să continui să iubesc sexul opus fără să fiu îngrozit! Mi-am scris cartea fără nicio autocenzură. Când casa ta a fost vopsită cu sloganuri în timp ce copiii tăi dorm la etaj, nu te temi de nimic. Sunt lovituri de luat? Le-am primit deja. Spun doar că nu toți băieții heterosexuali sunt violatori. Dorința noastră pentru femei este cu siguranță intens disperată, dar nu este ridicolă, este sacră, este frumoasă, trebuie respectată la fel de mult ca și dorința homosexuală, nici mai mult, nici mai puțin. Este adevărat că a fi atras de alt sex este o perversiune bizară. Homosexualitatea este mult mai rațională: să iubești pe cineva care este la fel ca tine. Eu, am această nebunie să-mi doresc creaturi diametral opuse.

Este o nebunie, dar nu mă pot abține. Serios, cred că #MeToo a fost un pas necesar. La fel ca 99,9% dintre bărbați, sunt în mod evident în favoarea închiderii ucigașilor, violatorilor, bătăușilor și urmăritorilor dezgustători care dezonorează heterosexualitatea. De asemenea, cred că #MeToo a deschis ușa multor linșări digitale fără dovezi, adică o întoarcere la sistemul de punere la zid. Un bărbat este desemnat pentru răzbunarea populară. Toată lumea scuipă pe el fără judecată, fără avocat, uneori fără dovezi. Acum situația este simplă: tuturor femeilor li s-a oferit acest buton nuclear.

Este o minune că majoritatea nu îl folosesc. Orice bărbat care își dorește o femeie trebuie să fie extrem de atent pentru că nu există întoarcere. Va trebui să fii subtil, distant, mai puțin tactil, chiar mai inteligent decât Valmont și Casanova împreună. Cum să transformi acest progres incontestabil într-un nou joc erotic? Această întrebare mă fascinează la fel de mult ca și pe Virginie Despentes care, ca și mine, se opune războiului sexelor.

ÎMI PLAC DOAR FEMEILE PUTERNICE. CUPLUL MEU FUNCȚIONEAZĂ ȘI ÎMPĂRȚIM TREBURILE CASNICE, EDUCAȚIA COPIILOR ȘI RECICLAREA DEȘEURILOR CA NIȘTE RĂNI PERFECTE FREDERIC BEIGBEDER

Își poate imagina romancierul care sunteți o lume populată de femei puternice, care ar domina „bărbații deconstruiți”, ca să folosească expresia doamnei Sandrine Rousseau, care vede în acest model de relații umane noua paradigmă ideală?

Femei puternice dominând bărbații deconstruiți? Ideea este foarte incitantă. Îmi aduce aminte de romanul cult Yapou, vită umană, de Tetsuo Amano (1970). Nu recomand sufletelor sensibile citirea lui. Personal, simt că am fost deconstruit în 1968, când părinții mei s-au despărțit. Apoi, în 1972, când am fost bătut de preotul care îmi conducea școala. Și apoi în 1974, când un exhibiționist mi-a arătat penisul în Bois de Boulogne. Crede-mă, copiii burghezilor liberi din anii 1970 au fost deconstruiți foarte devreme în petrecerile părinților lor. Este încă uimitor că Bret Easton Ellis și cu mine, spunem exact aceeași tinerețe, distrugem, de ambele maluri ale Atlanticului!

Mai degrabă, cartea mea spune povestea unei generații care încearcă să se reconstruiască într-o lume haotică. Caut o structură care să-mi țină de cald: este un regiment de soldați, un pension la mănăstire, familia mea amestecată în Țara Bascilor? Îmi plac doar femeile puternice. Cuplul meu funcționează și împărțim treburile casnice, educația copiilor și reciclarea deșeurilor ca niște răni perfecte. Ceea ce trebuie să înțelegi despre bărbații de vârsta mea este că suntem primul popor francez din toată istoria acestei țări care nu a trăit un război. Anterior, războiul a făurit oameni, încă din zorii timpurilor. Acest ritual a fost numit „botezul focului ”.

Am înlocuit războiul cu droguri sau escaladare. Trebuie să ne punem în pericol. Jay McInerney spune că cocaina a fost războiul nostru. Este o mare prostie, dar omul este o creatură autodistructivă. Nu are nevoie să fie ajutat, se deconstruiește foarte bine singur. Tac nu de teama sa o enervez pe Sandrine Rousseau ci pentru ca am ajuns la 2000 de semne!

Un alt subiect al eseului tău se referă la sentimentul de victimizare. Practic, explici că cineva nu există astăzi dacă nu este considerat victimă. Cum se explică că statutul de erou cavaleresc, până atunci de invidiat, și asta indiferent de locul și timpul din istoria umanității, este astăzi depășit de cel de victimă, ceea ce ar fi de preferat? Cu alte cuvinte, Occidentul a înțeles totul greșit?

Trăim într-o nouă eră de la Strainul de Camus (1942): epoca antieroilor. Dacă intrăm în competiția victimizării, nu am terminat de comparat nenorocirile noastre. Cu toții avem traume, important este ce facem cu ele. Găsesc că mai ales rezultă în cărți proaste, motiv pentru care caut mai mult să ies din bocetul de mai sus. Statutul de antierou mi se potrivește perfect. Îmi plac perdanții magnifici, eșecurile extravagante și dandy nostalgici. Situația din Franța seamănă cu a mea: să încercăm să intrăm în declin cu eleganță.

Un alt obiectiv din munca ta este wokismul, adică „cancel culture”. Simțim că ești foarte îngrijorat de viitorul lumii (și nu doar din cauza încălzirii globale) și, chiar mai mult, de cel al civilizației occidentale. Chiar crezi că câțiva academicieni francezi și americani inspirați din tezele lui Pierre Bourdieu vor putea șterge secole de cultură care s-au răspândit în întreaga lume într-un mod universal?

Desigur. Au câștigat deja. Tik Tok l-a învins pe Proust. Aș putea glumi despre asta, dar nu am chef să râd. Corectăm clasicii în indiferența generală. Dacă vrem să impunem morala de astăzi asupra întregii istorii a artei, atunci trebuie să rostim cuvântul adevărat. Este o întreprindere vastă de cenzură. Cuvintele „cancel culture” sau „wokism” ascund termenii reali: cenzură, totalitarism, stalinism, revoluție culturală, maoism! Să nu uităm că de fiecare dată când începem să ardem cărți ajungem să îi exterminăm și pe oamenii care poartă ochelari, precum Pol Pot. Nu credeam că vom trăi din nou așa ceva după ororile secolului precedent.

Să luăm un exemplu: legenda lui Tristan și Izolda, care datează din secolul al XIII-lea. Tristan o face pe Iseult să bea potiunea de dragoste. Cea mai mare poveste de dragoste din toate timpurile este cea a unei fete drogate de un tip. Acesta este un „date rape”!(întâlnire pentru viol) Ar trebui corectată această scenă? Ar trebui să fie înconjurată de avertismente? Eu am încredere în inteligența cititorului, dar s-ar putea să greșesc. Dacă cenzura câștigă teren, poate fi pur și simplu pentru că oamenii sunt din ce în ce mai proști. Prostia duce întotdeauna la violență. Nu-mi amintesc cine a definit nazismul astfel: „idioți cu mitralieră”.

Două capitole frumoase și emoționante ale eseului tău evocă șederea și experiența ta cu canoanele de la Notre-Dame de Lagrasse. Scrii în special această propoziție care contravine întregii imagini pe care o poate avea despre tine: „Astăzi, mă simt mai bine într-o mănăstire augustiniană decât într-un bordel, iar soldații mă amuză mai mult decât fashionistele”. Este un „coming out” reacționar?

Aceste două texte au fost două experiențe cruciale din viața mea și ți le datorez, mulțumesc, dragă Jean-René. Cele două lucrări colective care au organizat aceste sejururi au fost lansate anul trecut de Fayard, dar am dezvoltat capitolele din confesiunile mele, precedate de „Mes Adieux à la coke” și două manifeste inedite despre drama heterosexualității mele . Reunind acest material, sper ca cititorul să urmărească călătoria unui om în căutarea sensului. M-am inspirat foarte mult de The Crack a lui Fitzgerald. Au fost, de asemenea, trei articole nemodeste care au apărut în Esquire în 1936. De asemenea, trebuie să returnez favoarea Confessions-ului lui Rousseau (nu Sandrine, celălalt). Și el a fost bătut când era copil. El spune asta la începutul cărții întâi: „Lasă-i să geamă de nedemnitatea mea, să se înroșească de suferințele mele”.

AM NEVOIE DE RITUALURI. AM NEVOIE DE CÂNTECE. AM NEVOIE DE UNIFORME FREDERIC BEIGBEDER

Lucrul grozav despre catolicism este că încurajează autobiografia ca sacrament. Dependentul de droguri care sunt, agresat și denigrat, mărturisește ca la o întâlnire a Narcoticilor Anonimi (NA). Apoi îngenunchează în fața crucii și se scufundă în apă: este revelația. Am nevoie de ritualuri. Am nevoie de cântece. Am nevoie de uniforme. Am nevoie de o cauză. La fel ca în filmul american Rebel fără cauză. Este imposibil să rezist o viață fără o cauză. Vreau să fiu un rebel cu o cauză. Vreau furia de a trăi cu sens.

Mai spui in aceasta carte ca ai renuntat cu siguranță la cocaină și la alte substante ilicite – dar nu și la vodca! Este un jurământ de bețiv sau vă putem crede pe cuvânt?

După cum spun Alcoolicii anonimi, „Doar pentru astăzi”. Voi lupta până la sfârșitul zilelor mele pentru a nu recidiva, dar este o luptă zilnică. Am găsit și alte dependențe: de exemplu, padel tenisul este o modalitate mai sănătoasă de a-ți accelera ritmul cardiac.

Frédéric Beigbeder, care ar putea fi ultimele tale cuvinte și sfatul tău suprem pentru ceilalți înainte de sfârșitul lumii, din moment ce ne urezi tuturor, în ultima propoziție din „Confesiuni”, „o apocalipsă plăcută”?

Fă-te confortabil pe scaunul tău. Spectacolul este pe cale să înceapă.

