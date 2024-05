De marți până joi am vizitat trei județe, Constanța, Tulcea, Galați, și am câteva concluzii despre campania electorală, dar mai ales despre starea de spirit a românilor. Campania e fadă, cu mesaje cuminți și mincinoase, cu candidați ce rânjesc din poze retușate, cu aranjamente subterane puturoase între primarii în funcție și niște competitori ce mimează lupta politică. Alaiurile ce însoțesc liderii naționali prin țară au rolul să-i ferească pe aceștia de oprobiul public, ce să mai critice trecătorii atunci când mahării lor locali le aruncă priviri fioroase?! Dac-ar avea însă curiozitatea, dar mai ales curajul, să stea de vorbă cu cetățenii în mod nemediat, ei bine, atunci alde Ciolacu sau Ciucă ar fi îngroziți. Și nu pentru c-ar fi înjurați, c-ar fi, dar mai ales pentru c-ar sesiza că aproape nimeni dintre românii care pot gândi și vorbi nu-i mai iau în serios, nu se mai gândesc să-i voteze vreodată. Desigur că acești viitori prezidențiabili ai puterii se bazează pe marea de asistați social și analfabeți funcțional, care vor fi mânați să-i voteze precum oile din turmă, de către ciobănașii mascați în funcționarii bine plătiți ai primăriilor și consiliilor județene. Acești amărâți ai sorții îi vor vota, dar nu în proporția pe care ei o speră, deoarece mulți dintre cei vizați se orientează electoral după sfaturile unor personalități locale de tip vectori, iar pe aceștia, Iohannis, Ciucă, Ciolacu, ș.a., i-au pierdut de ”mușterii” în mod iremediabil.

Nu stau azi să vă relatez ce mi-au zis oamenii pe care i-am întâlnit prin cele trei județe, dar e limpede că au exprimat gânduri similare cu ceea ce gândiți fiecare dintre cei ce citiți ce scriu acum. Majoritatea însă se exprimă în mod clar și violent, am participat nemijlocit la multe campanii în ultimii 30 de ani, dar sentimentul de nemulțumire și revoltă din 2024 este acum unul de tip maximal, similar cu cel pe care l-am resimțit în ultimii ani de domnie ai lui Nicolae Ceaușescu. Din acest motiv am spus în titlu că mergând printre oameni și vorbind cu ei am resimțit peste tot murmurul de revoltă extremă, potrivit descrisă cu versurile lui Eminescu, ”Cum nu vii tu, Țepeș doamne, ca punând mâna pe ei, Să-i împarți în două cete: în smintiți și în mișei (…).”

Ei bine, această stare de spirit a populației e una ce nu va putea fi domolită și pansată prin mesajele fade din această campanie, iar previzibila victorie fără glorie de la locale și europarlamentare a pesedisto-peneliștilor va fi una de natură să-i întărâte și mai tare pe români. Deci adevăratul meci politic se mută la prezidențiale și parlamentare, acolo unde eu sper că voi fi în stare să construiesc o alternativă solidă, de tip suveranist-naționalist, la actuala putere, ce gâfâie și se contorsionează doar din dorința de a-și deservi șefii externi.

P.S. L-am ascultat la GOLD FM azi dimineață pe George Simion în dialog cu Ion Cristoiu și-am remarcat că și-a revenit după deriva organizaționalo-discursivă din ultimele săptămâni, e o treabă importantă pentru mișcarea suveranistă, nu cred însă că va fi și suficientă pentru a (re)decola dpdv electoral și a obține rezultate mari pe 9 iunie. Dar e o veste bună!

Cozmin Gusa