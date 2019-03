Compania Sinterom va disponibiliza 62 de angajați ca urmare a ”contractelor păguboase” încheiate de Sinterom susține Mihai Lăzăroaie directorul fabricii clujene numit în această funcție Stefan Vuza.

Lăzăroaie a mai fost director la Iasitex, o altă afacere a omului de afaceri clujean care a făcut disponibilizări masive. Până să fie recrutat de Vuza, Lăzăroaie a lucrat în Cluj ca reprezentant de vânzări al unei firme de morărit și panificație.

“La mijlocul lunii februarie 2019, societatea a anuntat ca va intra într- un proces de restructurare menit să-si puna in valoare dotarile tehnice, vizându-se relansarea exclusiva a fabricaţiei de piese sinterizate, abandonându-se fabricarea celelorlalte produse consumatoare de resurse, precum pompe-bujii şi ceramice.

Analiza interna a scos în evidenţă faptul că societatea a devenit in ultimii ani un furnizor captiv al catova clienti, companii multinaţionale care se folosesc de unele practici comerciale, nejustificate economic sau tehnic prin care solicită reduceri anuale de preţuri pe seama cresterii ritmului de productie.

In ultimii ani societatea s-a confruntat cu o scăderea continua a profitabilității generată in principal de cresterea preţurilor pe piaţa de energie si gaze naturale si a costului cu munca vie. Faptul ca activitatea de productie se desfasoara in Cluj-Napoca, un oras cu un nivel ridicat al salarizarii pune deasemenea societatea intr-o dificultate majora in ceea ce priveste competitivitatea ei in industria automotive.

In vederea mentinerii in piata a societatii, actionarii au fost de acord sa subventioneze in ultimul an activitatea de productie a societatii, dar incepand cu acest an a devenit imperativa reorganizarea si restructurarea societatii, prin concedierea colectiva a unui numar de 62 salariati.

Planul de reorganizare si restructurare, desi benefic pentru societate, coroborat cu acordarea de salarii diminuate in lunile Ianuarie si Februarie ale acestui an, in vederea incadrarii manoperei in normele impuse de clientii, a starnit nemultumirea unei parti importante a salariatilor, care incepand cu data de 14.03.2019 au pornit o actiune de protest prin intreruperea activitatii.

Conducerea executiva a societatii precum si actionariatul sau, considera revendicarile salariatiilor ca fiind indreptatite, solidarizeaza cu acestia si va continua actiunea de a oprire a productiei de produse sub contracte paguboase pentru societate, asumand pierderi noi pentru cel mult 2 luni de fabricatie”, spune Mihail Lăzăroae, director general Sinterom.