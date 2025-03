Spitalul Județean Cluj, sub conducerea Claudiei Gherman, devine un simbol al nerușinării și abuzului de putere. Gherman nu doar că ignoră drepturile salariale ale angajaților, dar continuă să încaseze un salariu net anual de 396.000 de lei – o sumă mult mai mare decât a altor manageri din sistemul sanitar. Mai mult, in Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se menționează că „Salariul de bază al managerului de spital cu peste 400 de paturi și al managerului general va fi cel puțin egal cu salariul de bază al directorului medical majorat cu 10%”, iar Directorul medical al spitalului, conform declarației de avere, are un salariu net anual de 146.435 lei. Aritmetica este diferită în funcție de interese sau poate doamna Gherman, neavând studii de specialitate, se încurcă în calcule.

Toate acestea în timp ce angajații se luptă pentru drepturile lor salariale, Gherman beneficiază de o remunerație uriașă, ridicând întrebări fundamentale despre inechitatea cruntă din sistem.

De ce să-i pese de cei „de rând”, cei care își întrețin familiile cu 3.000, 4.000 lei pe lună, atâta timp cât tac, înghit ce li se spune și speră ea, că rămân intimidați? Oamenii care dintr-un venit mic au luptat corect pentru drepturile care li se cuvin, dar sunt lăsați să aștepte ani de zile.

Salarii de lux pentru conducere

Spre deosebire de alți manageri din sistemul sanitar, care câștigă mult mai puțin decât Gherman, aceasta încasează o sumă considerabilă, ce depășește cu mult salariile altor lideri din spitale. Vă arătăm câteva exemple conform declarațiilor de avere:

• Ioan Florin Crăciun din Târgu Mureș încasează 115.256 RON anual, un salariu semnificativ mai mic decât al Claudiei Gherman.

• Mariana Ciorba Anișoara, manager la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, primește 173.856 RON anual.

• Nicolae Augustin Constantea, cu un contract de management în Cluj-Napoca, beneficiază de 213.840 RON pe an.

• Armean Sebastian Mihai, de la Spitalul Clinic Boli Infecțioase Cluj-Napoca, are un salariu de 121.825 RON pe an.

• Ioan Cătălin Vlad, de la Institutul Oncologic Cluj-Napoca, primește 140.705 RON pe an din salarii.

În contrast cu acești manageri, care beneficiază de salarii mult mai mici în comparație cu remunerația Claudiei Gherman, salariul net lunar al acesteia, așa cum am prezentat anterior, este impresionant: 33.000 de lei. Un venit exorbitant, în condițiile în care mulți dintre angajați sunt nevoiți să lupte în instanță pentru a-și recupera drepturile salariale, ajungând la procese care durează ani de zile.

Gherman ignoră drepturile fundamentale ale angajaţilor



Deși Gherman câștigă mult mai mult decât alți manageri din sistem, acest lucru nu o oprește să ignore drepturile fundamentale ale angajaților. În loc să asigure respectarea hotărârilor definitive ale instanțelor, care prevăd plata drepturilor salariale restante, Claudia Gherman a preferat să întârzie procesul de executare, lăsând angajații să sufere financiar și emoțional.

Este cu adevărat greu de înțeles cum un manager de spital, aflat într-o funcție publică, poate beneficia de un salariu de lux, de 396.000 RON pe an, în timp ce angajații săi, care își fac datoria zi de zi în spitale, sunt forțați să meargă în instanță pentru a-și obține drepturile salariale.

Ultima declarație de avere a dnei manager ,încărcata pe site-ul spitalului la data de 15 iunie 2024, prezintă date completate în 12.06.2022. Oare de ce?



Zeci de procese pentru recuperarea salariilor pe care spitalul de datorează

Între timp, pe portalul instanțelor regăsim incepand cu anul 2024 peste 50 de dosare de executare silită deschise de angajați pentru recuperarea salariilor pe care spitalul le datorează, câștigând definitiv în instanță dreptul asupra acestora.

Va dam cateva exemple :

Numãr unic dosar: 98/211/2025 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ-NAPOCA Contestator BOLOŞ ANGELICA LAURA Intimat

Numãr unic dosar: 140/211/2025



SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ-NAPOCAContestatorDRAGOŞ SANDAIntimat





Numãr unic dosar: 193/211/2025

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ-NAPOCA Contestator FĂRCĂŞAN IOANA FLORIŢA Intimat

Numãr unic dosar: 184/211/2025

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ-NAPOCA Contestator HOSSU ECATERINA SILVIA Intimat

Numãr unic dosar: 258/211/2025

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ-NAPOCA Contestator COCORA MIHAI ADRIAN Intimat

Aceasta este inechitatea la scară largă: în timp ce Claudia Gherman câștigă mai mult decât alți manageri din sistem, angajații care lucrează efectiv în spitale – medici, asistente, personal auxiliar – sunt lăsați să aștepte ani la rând pentru a-și recupera drepturiile salariile castigate in instanta. Aceste diferențe sunt de neacceptat într-un sistem public, care ar trebui să fie dedicat pentru binele comunității, nu satisfacției personale a celor aflați în funcții de conducere.

Este evident că abuzurile Claudiei Gherman nu sunt doar o simplă eroare administrativă, ci un semn al unei culturi toxice care există în sistemul sanitar românesc. Este greu de acceptat faptul că, în fața deciziilor definitive ale instanțelor, Gherman a ales să ignore legea cu o nerușinare uluitoare, continuând să își asigure confortul financiar personal, în timp ce angajații care își îndeplinesc obligațiile profesionale sunt nevoiți să lupte pentru a obține ceea ce li se cuvine prin lege.

În acest context, comportamentul său reprezintă un abuz de putere: o disprețuire flagrantă față de drepturile fundamentale ale celor care lucrează la Spitalul Județean Cluj. În timp ce managerul spitalului se bucură de salarii considerabile, angajații sunt nevoiți să treacă printr-un adevărat calvar pentru a-și recupera banii datorați. Este o situație inacceptabilă, în care nevoile financiare ale angajaților sunt ignorate, iar liderii spitalului își prioritizează propriile interese.

Există mai multe dosare care au pion principal pe Gherman Claudia, unul dintre ele, așa cum v-am arătat anterior, se pare că tergiversează, de asemenea… Un dosar în care o familie își caută dreptatea și vinovații. Oare ce se urmărește? Prescrierea faptelor?

Viața oamenilor nu se reduce la hârtii.



Este clar că situația de la Spitalul Județean Cluj reflectă o problemă sistemică care nu mai poate fi ignorată. Autoritățile trebuie să intervină pentru a restabili echitatea în sistemul sanitar. Este momentul ca abuzurile Claudiei Gherman să fie investigate, iar cei vinovați să răspundă pentru nerușinarea și ignorarea flagrantă a drepturilor pacienților și angajaților.

Este momentul ca sistemul sanitar românesc să fie pus pe făgașul corect, pentru ca angajații să fie respectați și remunerați corect, iar cei care profită de pe urma abuzurilor de putere să răspundă în fața legii.