Celebrul caz al omului de afaceri Nelu Iordache, patronul Romstrade SRL, care a fost tinut in arest peste un an in urma unei plangeri facute de firma portugheza Monteadriano, cu care se asociase pentru realizarea unui tronson al autostrazii Nadlac-Arad ridica mari semne de intrebare cu privire la justetea condamnarii sale la inchisoare, la fond, de catre Tribunalul Bucuresti. Uluitor, din motivarea in prima instanta pronuntata de judecatorul Vlad Andriescu de la Sectia I penala a Tribunalului Bucuresti, pe care Lumea Justitiei o publica in premiera, rezulta ca acuzatiile firmei portugheze Monteadriano care i-a facut plangere lui Iordache pentru ca nu i-a dat un avans de 5 milioane euro, pentru care nu a prezentat niciun certificat de garantie bancara solvabil, au fost nejustificate, compania din Portugalia nesuferind niciun prejudiciu, scrie Lumea Justiției.

Atlfel, extrem de important de semnalat este ca in acest dosar omul de afaceri Nelu Iordache a fost achitat pentru infractiunea de spalare de bani si inselaciune, adica fix faptele pentru care firma portugheza Monteadriano i-a facut plangere penala la DNA, instanta stabilind ca Monteadriano nu a suferit niciun prejudiciu.

In rest, argumentatia judecatorului Vlad Andriescu de la Tribunalul Bucuresti nu reprezinta altceva decat o preluare de argumente de la DNA si din modul in care a formulat parchetul acuzatiile, in motivarea care se intinde pe 107 pagini nefiind analizate apararile avocatilor lui Nelu Iordache, cum ar fi faptul ca:

–Firma Romstrade rula prin conturile sale circa 1 miliard de euro, dar in hotararea de condamnare s-a retinut un prejudiciu de peste 11 milioane de lei (11.379.218 lei – adica circa 2,4 milioane euro) catre BCR, care reprezenta practic doar 2% din valoarea contractelor derulate in ultimul an;

–Suma de bani pe care Romstrade i-a luat de la BCR a fost incasata in baza unor imprumuturi acordate legal si garantate, prejudiciul pentru banca putand fi recuperat doar intr-un litigiu civil, nu penal, neputand fi considerata o fraudare a bancii;

–Nelu Iordache a folosit banii din firma Romstrade, unde era actionar majoritar, pentru a cumparat terenuri pentru o alta afacere, respectiv constructia aeroportului din Adunatii Copaceni, opinam ca nu i se pot imputa intrucat banii sunt fungibili intr-un cont comun si nu pot fi identificati ca fiind cei proveniti de la CNADNR, alocati pentru construirea tronsonului de autostrada. In plus, Iordache avea imputernicire AGA sa cumpere terenuri inclusiv in nume personal, pentru ca proprietarii de terenuri sa nu creasca pretul, auzind ca este vorba despre o firma cu cifra uriasa de afaceri;

-Peste toate, in instanta s-a pus in vedere judecatorului faptul ca activitatea Romstrade, societate aflata in prezent in insolventa, al carui administrator era Nelu Iordache, se derula fara problema, neavand nicio datorie pentru care sa fie nesolvabila, insa odata cu declansarea anchetei si trimiterea in judecata a actionarului majoritar (Nelu Iordache detinea circa 75% din actiuni) au fost blocate toate contractelor de leasing pe care le avea pentru nenumarate masini si utilaje, la care s-au adaugat refuzul autoritatilor de a mai plati certificatele pentru lucrari.

Precizam ca omul de afaceri Nelu Iordache a declarat apel impotriva sentintei Tribunalului Bucuresti.

