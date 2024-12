Academia Română a decis marţi să îi retragă „Meritul Academic”istoricului Alex Mihai Stoenescu din cauza colaborării cu Securitatea, potrivit Europa Liberă. Informaţia a fost confirmată de preşedintele Academiei, Ioan-Aurel Pop.

„I-am retras diploma domnului Stoenescu. Am vorbit cu profesorul Spinei (cel care l-a propus pentru diplomă n.r.) şi am fost de acord să îi retragem diploma. Am trimis către prezidiu propunerea. Recunosc că ne-am pripit”, a declarat Ioan-Aurel Pop, relatează News.ro.

Decizia vine şi ca urmare a unui apel semnat de 30 de profesori şi cercetători care au solicitat Academiei Române retragerea Diplomei „Meritul Academic” acordată „pentru activitatea prodigioasă desfăşurată în domeniul istoriei” lui Alex Mihai Stoenescu, care a promovat în spaţiul public ideea că Securitatea a participat la răsturnarea lui Ceauşescu, a susţinut teza că în anii 1980, Departamentul Securităţii Statului ar fi renunţat la reprimarea revoltelor populare pentru „a deveni exclusiv un serviciu de culegere de informaţii”, l-a prezentat pe Iulian Vlad, fostul Şef al DSS, drept un patriot.

Semnatarii apelului spun că „Alex Mihai Stoenescu a fost un colaborator prolific al Securităţii. Delaţiunile sale au trimis oameni în închisoare. Foşti ziarişi ai postului de radio Europa Liberă, foşti disidenţi, personalităţi culturale şi-au exprimat dezgustul moral faţă de răul făcut de acest om semenilor săi. Implicarea lui Alex Mihai Stoenescu în acţiuni de poliţie politică a fost recunoscută de către Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii în 2010 şi confirmată de ÎCCJ în anul 2014”.

Din perspectivă ştiinţifică, „opera” istorică a lui Alex Mihai Stoenescu este mistificatoare şi mediocră, potrivit profesorilor universitari.

Recenta premiere a lui Alex Mihai Stoenescu, colaborator dovedit al Securităţii, încarcă lista controverselor din jurul Academiei. Există precedentul Constantin Bălăceanu-Stolnici.