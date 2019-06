Un accident rutier, soldat cu rănirea unei persoane a avut loc, luni seara, în jurul orei 21.00, pe strada Crișeni, din localitatea Dezmir.

Mai exact, un tanar in varsta de 17 ani, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice, a condus fara a detine permis de conduce autoturismul, pe strada Criseni din satul Dezmir cu directia de mers spre Cluj-Napoca. Pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, carosabilul fiind umed, intr-o curba usoara la stanga ar fi derapat si a intrat in coliziune cu un alt autoturism, fiind aruncat in gardul unui imobilul.

In urma accidentului a rezultat vatamarea corporala a minorului.

In cauza se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunilor de conducere fara permis, conducere sub influenta bauturilor alcoolice, vatamare corporala din culpa.