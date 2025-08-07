Joi dimineață, pe strada Avram Iancu, a avut loc un accident rutier în care au fost implicați un trotinetist și un autoturism.

Din primele informații, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Potrivit IPJ Cluj, trotinetistul a fost transportat la spital.

„În data de 7 august a.c., în jurul orei 9.55, pe DN1 E60, în comuna Florești, a avut loc un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane.

Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că un bărbat de 32 de ani, din localitatea Florești, care circula cu o trotinetă, înspre Cluj-Napoca, nu ar fi păstrat o distanță corespunzătoare în raport cu autovehiculul care se deplasa în fața sa, condus de un bărbat de 47 de ani, intrând în coliziune față-spate cu acesta.

În urma evenimentului rutier, bărbatul de 32 de ani a fost transportat la o unitate spitalicească pentru îngrijiri suplimentare.

Testările cu aparatul etilotest au indicat rezultate negative”, a transmis IPJ Cluj.

Sursa: Cluj24.ro