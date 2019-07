Accident greav pe strada Ecaterina Teodoroiu din Dej, aseară, în jurul orei 23.20, potrivit știridecluj.ro

”Un tânăr în vârstă de 20 de ani, din Dej, în timp ce conducea autovehiculul pe strada Ecaterina Teodoroiu din Dej, nu a adaptat viteza de deplasare la efectuarea unei manevre de virare la dreapta, acrosand cu partea dreapta spate autovehiculul parcat pe partea dreapta strazii, fiind apoi proiectat in autovehiculul condus regulamentar din sens opus de un bărbat de 57 de ani, din municipiul Dej, care in urma impactului a intrat in coliziune laterala cu un autovehicul parcat pe partea stanga a strazii.

In urma accidentului a rezultat ranirea usoara a unei persoane și avarierea celor 4 autovehicule”, precizează Poliția Cluj.

La locul accidentului au intervenit și cei de la ISU Cluj. ”O autospecială cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD au intervenit pentru a gestiona o situație de urgență ca urmare a unui accident rutier care a avut loc pe strada Ecaterina Teodoroiu din municipiul Dej.

La sosirea pompierilor au fost găsite trei autoturisme contorsionate ce blocau strada și un bărbat de circa 50 de ani, care a solicitat prim ajutor calificat. Bărbatul a fost transportat de către echipajul SMURD la spital, conștient și cu afecțiuni ușoare.



Pompierii au asigurat siguranța salvatorilor și a persoanelor consultate și au sprijinit descongestionarea căilor rutiere”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Cluj, Anfrei Biris.

